Formula Kite Youth World Championships 2023 mit 83 Teilnehmer aus 25 Ländern

Dieses Jahr doppelter Termin für die Kitefoil-Weltmeisterschaften mit zwei absoluten Events im Hang Loose Sailing Club in Gizzeria.

Vom 13. bis 16. Juli die A’S Youth Foil U17-Meisterschaften und vom 19. bis 23. Juli die Youth U21-Weltmeisterschaft

In Gizzeria, im Hang Loose Sailing Club in Pesci und Anguille, finden zwei absolute Events der Kitefoil-Weltmeisterschaften statt. Vom 13. bis 16. Juli die A’S Youth Foil U17-Meisterschaften und vom 19. bis 23. Juli die Youth U21-Weltmeisterschaft: die Formula Kite-Klasse, eine Disziplin, die bei den nächsten Olympischen Spielen ihr Debüt feiert und sich an Athleten unter 21 Jahren richtet.

Die kalabrische Stadt, die für den thermischen Wind bekannt ist, der sie zu einem perfekten Ort zum Kitesurfen macht, bereitet sich auf die Ankunft von über 200 Athleten aus 25 Ländern der Welt vor.

Die kalabrische Etappe der Kitefoil-Weltmeisterschaft ist mittlerweile ein fester Termin für Fans der Disziplin, die aus ganz Italien anreisen, um den Wettkämpfen beizuwohnen.

