Formula Kite European Championships 2023 Jannis Maus GER 4.Platz Aldridge und Pianosi holen Gold für GBR und ITA

Ellie Aldridge feiert Sieg auf heimischen Gewässern IKA-Medien / Mark Lloyd

– Südwestliche Brise mit Böen von bis zu 25 Knoten und großen rollenden Wellen

– Der 18-jährige Riccardo Pianosi gewinnt Gold bei den Männern für Italien

– Ellie Aldridge gewinnt Gold bei Frauen für Großbritannien

– Mehr als 300 einheimische Kinder genießen diese Woche ihre ersten Erfahrungen mit dem Kiten

Ellie Aldridge und Riccardo Pianosi haben bei den Formel-Drachen-Europameisterschaften 2023 in Portsmouth, England, die ersten großen Seniorentitel ihrer olympischen Karriere gewonnen. Die junge Italienerin Pianosi wurde im Alter von 18 Jahren Europameisterin bei den Männern, und die britische Reiterin Aldridge war vor ihrem Heimpublikum am Eastney Beach in Portsmouth eine sehr beliebte Siegerin.

© IKA media / Mark Lloyd: Riesenjubel für Riccardo Pianosi



Bei der Medal Series mit 10 Fahrern wehte eine südwestliche Brise mit bis zu 25 Knoten durch den Solent und die Wellen waren die größten der Woche. Zusammen mit der allgegenwärtigen Gefahr, dass Algen die Fahrer aus der Fassung bringen könnten, war dies vielleicht die härteste und technischste aller unterschiedlichen Bedingungen, die das britische Wetter in den letzten Tagen für die Flotte geschaffen hat.

Nachdem zu Beginn der sechstägigen Regatta 112 Fahrer aus 28 Nationen am Start waren, dreht sich am letzten Wettkampftag bei einem Formel-Kite-Event alles um die Top 10. So wie das Medal Series-Format funktioniert, kann jeder der verbleibenden Fahrer noch mitmachen Gewinnen Sie die Gesamtmeisterschaft. Maxime Nocher aus Frankreich und Jannis Maus aus Deutschland kämpften sich erfolgreich aus ihren jeweiligen Halbfinals heraus und traten im Vierer-Finale gegen die beiden Italiener Riccardo Pianosi und Lorenzo Boschetti an.

© IKA media / Mark Lloyd: Showdown bei starkem Wind auf dem Solent



Pianosi hatte Mühe, im ersten Rennen des Finales richtig in Fahrt zu kommen, und es war Nocher, der es schaffte, einen Sieg auf die Anzeigetafel zu bringen. Im nächsten Lauf machte der Italiener mit dem gelben Trikot jedoch keinen solchen Fehler, führte den größten Teil der Zwei-Runden-Strecke und feierte mit unbändiger Freude, als er die Ziellinie überquerte. Er schlug in die Luft und beschleunigte seinen Drachen, um ihn mehr als 10 Meter über dem Solent zu starten.

„Grazie a tutti!“ sagte Pianosi und dankte seinen Fans und seiner Familie, die seinen Sieg im Livestream aus Italien verfolgten. „Ich habe im ersten Rennen große Algen gefangen, und das hat mir das Leben schwer gemacht. Ich bin dreimal gestürzt, aber im zweiten Rennen bin ich perfekt gesegelt und habe gewonnen. Es ist unglaublich, das beste Gefühl der Welt.“ Also ein gewaltiger Sieg für die immer besser werdenden Pianosi vor Nocher, der Silber holte, und Boschetti, der Bronze holte.

© IKA media / Mark Lloyd: Jannis Maus sichert sich einen Olympiaplatz für Deutschland

Bei den Frauen setzten sich Lily Young aus Großbritannien und Annelous Lammerts aus den Niederlanden im Halbfinale durch und schlossen sich damit den gelben und blauen Trikots an, die sich bereits ihren Platz im Finale gesichert hatten: Ellie Aldridge (GBR) und Poema Newland (FRA). ).

Aldridge schien das erste Rennen gut unter Kontrolle zu haben und baute einen riesigen Vorsprung auf Lammerts aus, während die beiden anderen Fahrer nach Stürzen auf der immer tückischen Rennstrecke deutlich dahinter lagen. Ungefähr an der letzten Slalom-Wendemarke versuchte Aldridge, für Sicherheit zu sorgen, machte es aber zu sicher, da sie darum kämpfte, durch die Halse hindurch genügend Kraft in ihrem Kite zu behalten. Ihr Drachen flatterte hilflos ins Wasser, als Lammerts vorbeisauste und sich den Rennsieg holte.

© IKA media / Mark Lloyd: Gisela Pulido holt sich einen Olympiaplatz für Spanien



Würde Aldridge nach solch einem ungezwungenen Fehler in der Lage sein, ihre Fassung zu bewahren? „Ich habe versucht, nicht darüber nachzudenken, was gerade passiert ist“, gab sie hinterher zu. „Ich erinnere mich, was mit Katie [Dabson, einer britischen Fahrerkollegin] passiert ist.

© IKA media / Mark Lloyd: Die Top 10 der Männer feiern



Poema Newland dachte, sie hätte genug für Silber getan, aber die französische Fahrerin hatte nichts von der Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Wasser gewusst, die ihr eine Strafe für einen Verstoß gegen Lammerts im letzten Rennen einbrachte. So wurde Lammerts für das beste Ergebnis ihrer Karriere mit Silber ausgezeichnet und Newland holte Bronze, Young belegte den vierten Platz.

Während Gisela Pulido ihr Halbfinale nicht überstanden hatte, hatte die spanische Reiterin genug getan, um Spanien für einen Platz bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris im nächsten Sommer zu qualifizieren. Dasselbe galt für Jannis Maus, der trotz knapp verpasster Medaille im Finale der Herren hocherfreut und erleichtert war, sich für Deutschland einen Platz bei den Olympischen Spielen gesichert zu haben.

© IKA media / Mark Lloyd: Die Top 10 Frauen auf der Bühne

Für UK Sport und die Royal Yachting Association waren die Formel-Drachen-Europameisterschaften auch das Herzstück eines sozialen und gemeinschaftlichen Engagementprojekts für die Menschen in Portsmouth, insbesondere für diejenigen aus benachteiligten Verhältnissen. Einige Kinder, die weniger als zwei Meilen vom Ufer der Stadt entfernt wohnen, hatten vor dieser Woche noch nie einen Blick auf das Meer geworfen. Ein Lehrer bemerkte, dass er bis zu dieser Woche noch nie einen seiner Schüler lächeln sah. Rund 300 Kinder besuchten die Europäer und genossen ihre ersten Erfahrungen in der wunderbaren Welt des Kitens. Es war eine großartige Erinnerung daran, dass es beim Spitzensport nicht nur darum geht, Medaillen auf olympischem Niveau zu gewinnen, sondern auch als Inspiration für andere dienen kann, einfach um zu zeigen, wie lohnend es sein kann, einen Drachen zu steigen und nass zu lernen und Fähigkeiten im Wassersport zu entwickeln.

Für einige Fahrer ist dies die Gelegenheit, eine Pause einzulegen und sich von einer langen Wettkampfsaison auszuruhen, für andere kommt die nächste Regatta mit der Kitefoiling World Series Austria, die vom 4. bis 8. Oktober am Traunsee stattfindet, sehr schnell.

