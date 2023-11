Formula Kite Asia & Oceania Championships in Shenzhen

© IKA media / Robert Hajduk: Die Kitefoil-Flotte verlagert sich von Sardinien nach Shenzhen

Kiter bereit für asiatische Action in Shenzhen

Die Kitefoiling-Rennstrecke hat den Weg für China geebnet, wo zwei Veranstaltungen hintereinander stattfinden sollen. Die Formula Kite Asia & Oceania Championships werden vom 21. bis 26. November in der Hightech-Stadt Shenzhen gleich hinter der Grenze zu Hongkong ausgetragen und mit einem Preisgeld von 20.000 Euro dotiert. Auf diese Veranstaltung folgt unmittelbar das Finale der KiteFoil World Series in Zhuhai. Der Wettbewerb mit einem Preisgeld von 50.000 Euro findet vom 29. November bis 3. Dezember statt.



© IKA media / Robert Hajduk: Das Team Thailand bringt vor dem Wettkampf das Blut in Wallung

Kiten ist in der einen oder anderen Form seit mehr als 2.000 Jahren ein fester Bestandteil der chinesischen Kultur. Eine beliebte chinesische Legende erzählt die Geschichte eines chinesischen Bauern, der seinen Hut mit einem Stück Schnur am Kopf festband, damit er nicht wegweht. Bei starkem Wind gelang es dem Hut dennoch, ein Stück davonzutreiben, während der Bauer mit der Schnur hinter ihm herlief. So, so heißt es, wurde der Drachen geboren. Jingyue Chen qualifizierte China für einen Platz bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris, als sie im August bei den Weltmeisterschaften in den Niederlanden den 7. Platz belegte. Sie freut sich darauf, auf heimischen Gewässern gegen eine internationale Flotte anzutreten. „Wir haben mit der chinesischen Mannschaft hart trainiert und es wird gut sein, gegen einige der internationalen Konkurrenten anzutreten“, sagte Chen. „Ich denke, dass es an diesem Veranstaltungsort meist leichte Winde gibt und das sind meine schwierigsten Bedingungen, aber es wird gut sein, bei einer sanfteren Brise zu fahren.“

© IKA media / Robert Hajduk: Julia Damasiewicz of Poland has her game face on



Qibin Huang qualifizierte China auch für die Olympischen Spiele in der Kategorie Kiten der Männer und auch er hat hart trainiert. „Wir haben im letzten Monat etwa 300 Trainingsstarts absolviert, also hoffe ich, dass mein Start vielleicht etwas besser geworden ist“, lachte Huang. Der amtierende Weltmeister aus Singapur, Max Maeder, freut sich, wieder auf seinem Heimatkontinent China Rennen zu fahren. „Es ist interessant zu sehen, dass es diesmal die europäischen Konkurrenten sind, die mit dem Jetlag zu kämpfen haben“, sagte Maeder, der kürzlich in die engere Wahl für die Wahl zum Rolex World Sailor of the Year kam, nachdem er im Alter von 16 Jahren die Weltmeisterschaft der Senioren gewonnen hatte wird wahrscheinlich von Huang sowie einigen starken internationalen Fahrern kommen, darunter Denis Taradin aus Zypern und Martin Dolenc aus Kroatien. Bei den Frauen wird Chen zu den stärksten der chinesischen Mannschaft gehören, während die stärkste europäische Konkurrentin Julia Damasiewicz aus Polen ist.

© IKA media / Robert Hajduk: The team from Chinese Taipei

Markus Schwendtner, Generalsekretär der International Kiteboarding Federation (IKA), freut sich darauf, die Kitefoiling-Athleten in China vorzustellen. „In den letzten Jahren haben asiatische Segler in der Weltszene für Aufsehen gesorgt, und China hat schnelle und führende Innovationen entwickelt. Mit großer Bewunderung haben wir gesehen, wie sich China bei der ersten Qualifikationsmöglichkeit sowohl im Kitesurfen der Männer als auch der Frauen olympische Plätze gesichert hat.

© IKA media / Robert Hajduk: Race officer Michal Jodlowski is dressed for action

„Wir wissen, dass der Strand des Yuhai Bay Resort in der Sonderkooperationszone Shenzhen-Shanwei in Guangdong eine hervorragende Rolle als Austragungsort der Formula Kite- und TT:R-Asien- und Ozeanien-Meisterschaften spielen wird. Mit einem sauberen und weichen Sandstrand, der sich über 5 Kilometer erstreckt, ist es nichts weniger als ein idealer Veranstaltungsort. Eine Woche später wird die Flotte zum Strand der pulsierenden Stadt Zhuhai im Bezirk Xiangzhou umziehen, einem weiteren hervorragenden Veranstaltungsort. Wir freuen uns sehr auf zwei großartige Events in China.“



© IKA media / Robert Hajduk: First time in China for Sam Dickinson from GBR

Der Wettbewerb beginnt am Mittwoch, 22. November, im Anschluss an die Eröffnungszeremonie am Montagmorgen. Die Fahrer werden in der Eröffnungsserie antreten, die schließlich am Sonntag, dem 26. November, zur Medal Series führt. Weitere Informationen zur Veranstaltung: https://www.formulakite.org/2023asians

by event reporter Andy Rice

© IKA media / Robert Hajduk: Shimmering kites

KiteFoil World Series China – FINAL 29.11. -03.12.2023

Zhuhai, China

Die IKA wurde gegründet, um den Fähigkeiten und Talenten von Wettkampf-Kiteboardern auf der ganzen Welt eine internationale Plattform zu bieten. Seit 2008 entwickelt die IKA als Klassenverband innerhalb von World Sailing Wettkampfformate und -regeln. Neben dem olympischen Kite-Rennformat werden mehrere professionelle Touren von der IKA genehmigt.







Die Formula Kite Class entstand aus der Kursbrett-Renndisziplin des Kitens und umfasste zuletzt die schnellen, innovativen Entwicklungen des Kite-Tragflügelboots. Ziel der Klasse ist es, durch die Begrenzung der Ausrüstung gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und sicherzustellen, dass die besten Athleten gewinnen. Formula Kite ist die ausgewählte Kiteboard-Ausrüstung für die Olympischen Spiele 2024 in Paris und 2028 in LA sowie für mehrere regionale Spiele.





The IKA A’s Youth Foil class has been designed to give the best kiteboarding youngsters a platform to progress towards the Olympic Formula Kite Class on affordable one-design equipment. Two age categories – U17 and U15 – for boys and girls compete on the same hydrofoil, board, and kites (maximum 3). The long term commitment of the builders (Moses and Ozone) allow MNAs, clubs and parents to safely invest into the Olympic kitefoil pathway.

The KiteFoil World Series (formerly known as ‚GoldCup‘) was launched by the IKA in 2014 to provide an international stage for the fast-emerging discipline of hydrofoil kiteracing. It remains an “open”, almost unregulated class, allowing elite racers to use prototype hydrofoil boards and kites to spur ongoing progression and ensure it retains its place as one of the fastest, most efficient and exciting of all sailing disciplines. The KiteFoil Class world champions will be declared on the basis of the tour results of the KiteFoil World Series.