Foiling Awards 2023 Gewinner in 14 Kategorien

FOILING AWARDS – SECHSTE AUSGABE DIE BESTEN FOILING-LEISTUNGEN UND -PROJEKTE DES JAHRES 2022 WERDEN IN MAILAND NACH ONLINE-PRÄFERENZEN DER GLOBAL FOILING COMMUNITY AUSGEZEICHNET. DER NEUE ALLGEMEINE EWIGE „FORLANINI AWARD“, DER SAILGP FÜR SEINEN BEITRAG ZUR FOLIENINDUSTRIE ZUGEWIESEN WURDE. FOILING TECHNOLOGY PAVILION, EINE ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN METSTRADE UND DER FOILING ORGANIZATION FÜR DEN NEUEN ZUKUNFTSWEISENDEN BEREICH DER WELTWEIT GRÖSSTEN B2B-MESSE FÜR MARINEAUSRÜSTUNG UND -SYSTEME. SAVE THE DATE – FOILING AWARDS – NÄCHSTE AUSGABE AM 14. MÄRZ 2024.



Mailand, 29. März 2023 – Die Preisverleihung der sechsten Ausgabe der Foiling Awards fand im Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci in Mailand vor mehr als 250 Gästen statt, die aus Mitgliedern der Foiling-Industrie bestanden , Journalisten und Projektpartner. Die Show auf der Bühne leitete die Saily.it-Journalistin und Social Media Managerin von We Are Foiling, Francesca Frazza, zusammen mit der TV-Moderatorin von The Boat Show und dem Bootsexperten Bacci Del Buono.



Nach der Begrüßung des Publikums und der Gestaltung der Awards innerhalb des „We Are Foiling“-Veranstaltungsökosystems hob Präsident und Gründer Luca Rizzotti hervor, wie die wachsende Bedeutung der Awards auf die Aktivitäten von The Foiling Organization, dem neuen Vergleichs- und Entwicklungsnetzwerk für, zurückgeführt werden kann die Folienindustrie und Fachleute weltweit, konzipiert und gefördert von We Are Foiling. Bevor er die Bühne verließ, erinnerte Rizzotti an den zehnten Jahrestag der Foiling Week, die vom 26. Juni bis 5. Juli in Malcesine am Gardasee gefeiert wird.



Als nächstes kam der Preis für das beste Foiling-Motorboot des Jahres 2022, der an die Proteus 360 ging und von Alberto Carriero von Torqueedo an den CFO der Ebri Global-Werft, Oleksandr Muratov, überreicht wurde. Das wertvollste Segelteam des Jahres 2022 war dasjenige, das sich aus den Italienern Ruggero Tita und Caterina Banti zusammensetzte, Nacra 17-Weltmeister, die bereits 2021 in Tokio olympisches Gold gewonnen haben. Die Auszeichnung wurde ihnen von Mattias Däldborg, Marketing- und Kommunikationsmanager bei, überreicht Garmin. Die Passagierfähre EF-24 von Artemis Technologies hat den Commercial Project Award als bestes Projekt des Jahres 2022 für die kommerzielle Nutzung gewonnen, den Gianni Cariboni, Gründer und Eigentümer von Cariboni Marine Hydraulic Systems, virtuell an Dr. Iain Percy OBE, CEO von Artemis Technologies Ltd. fern verbunden.





In einem Down-Under-Kontext überreichte der neuseeländische Generalkonsul in Italien, Austin Brick, den Production Boat Award für Serien-Foiling-Boote, die bereits im Jahr 2022 segeln, an Graham Porter, Partner der australischen McConaghy-Werft, die die von ETNZ entworfenen AC40 baut und ein wesentlicher Bestandteil von ist das Protokoll für den nächsten America’s Cup. Der erste Water-Toy Award, überreicht von HiNelson Chief Growth Officer Lorenzo Zabban, ging an den Manta5 SL3, hier vertreten durch European Business Development Manager Rowan Gyde. US Helena Scutt, Motten-Weltmeisterin 2022 in Buenos Aires, gewann den „Female Sailor Award“, der ihr von Mattias Däldborg von Garmin virtuell überreicht wurde.



Bei seinem dritten Foiling Award in sechs Ausgaben des Preises belegte Luna Rossa Prada Pirelli mit seinem LEQ12-Prototyp den ersten Platz in der Kategorie „One-Off“. Den Preis direkt aus den Händen von Marcello Persico, Geschäftsführer von Persico Marine, entgegennehmend, war Team Director und Skipper des italienischen Teams Max Sirena, zusammen mit Design Coordinator Horacio Carabelli, Operations Manager Gilberto „Gillo“ Nobili und Matteo Ledri vom Design Team . Mit der höchsten Stimmenzahl unter den Foiling-Events gewann SailGP den Category Award für 2022. Er wurde Jean Sebastien Chenier Proteau, CEO des Canada SailGP Teams, von GAC Pindars Gründungspartner Andrew Pindar OBE DL überreicht. Mit der aktiven Unterstützung von World Sailing, hier anwesend mit seinem Leiter für internationale Entwicklung Koray Ezer, wurde zum ersten Mal der Foiling Pathway Award verliehen, der für das beste Projekt zur Förderung des Foilens auf dem Territorium bestimmt ist, das von nationalen Verbänden oder Segelclubs in die Praxis umgesetzt wird. Sie wurde vom kanadischen Projekt We CAN Foil gewonnen, das hier in Mailand von Jean Sebastien Chenier Proteau, CEO des Canada SailGP Teams, vertreten wurde, der die Auszeichnung aus den Händen von Niccolò Bianchi, dem europäischen Vertriebsvertreter von Vakaros Sailing Instruments, entgegennahm.



Das von INEOS Britannia entwickelte Pitot Tubes Fluid-Durchflussmessgerät gewann den Innovation Technology Award. Es wurde von Nat Shaver, dem Leiter der Foliendesignabteilung des britischen Teams, über das Internet gesammelt. Auf der Bühne in Mailand war Niels Klarenbeek, Direktor METSTRADE. Niels Klarenbeek war in Italien, um eine wichtige Zusammenarbeit zwischen METSTRADE, der weltweit größten Fachmesse für Schiffsausrüstung, -materialien und -systeme, und The Foiling Organisation, dem neuen Vergleichs- und Entwicklungsnetzwerk für die globale Foiling-Industrie und Fachleute, das von We konzipiert und gefördert wird, anzukündigen Folieren. Die Partnerschaft wird zur Schaffung des allerersten Foiling Technology Pavilion führen, der ausschließlich der Foiling-Technologie gewidmet ist und während der METSTRADE 2023 (Amsterdam – NL, 15. bis 17. November) in der neuen Halle 7 eingerichtet wird, um die Hardware der Foiling-Industrie zu präsentieren und Technologiehersteller und verbinden Sie diese B2B mit den Besuchern der Messe. Der METSTRADE-Direktor sagte: „Mit dem Foiling Technology Pavilion können wir es kaum erwarten, die neuesten unserer zukunftsweisenden Funktionsbereiche vorzustellen, und wir erwarten ein breites Interesse von Besuchern und Ausstellern gleichermaßen. METSTRADE war führend bei der Bereitstellung einer bedeutenden Wissensplattform, um die Entwicklungen hervorzuheben, die die wesentlichen Dekarbonisierungsbemühungen unserer Branche vom Ziel in die Realität umsetzen werden. Es ist ein logischer Fortschritt für uns, in Partnerschaft mit The Foiling Organization eine führende Rolle zu übernehmen, um die breite Einführung einer Technologie zu fördern, die ein so großes Potenzial hat, den Energieverbrauch zu senken und gleichzeitig das Vergnügen derer zu steigern, die über Wasser gehen.“ Luca Rizzotti, Gründer von The Foiling Organization, kommentierte seinerseits: „Ich bin zuversichtlich, dass der Foiling Technology Pavilion einen großen Schub geben wird, um Innovation und Wirtschaftswachstum im Foiling-Segment zur Zufriedenheit aller zu beschleunigen, die die Möglichkeit haben werden an diesem Showcase teilzunehmen.“



Der Preis für das Projekt, das sich noch in der Entwicklung befindet, ging an das Hydrogen Chase Boat von Team American Magic, das bei Bluegame in Produktion ist, und wurde von Luca Santella, Head of Product Strategy der Werft, entgegengenommen. Mattias Däldborg, Marketing- und Kommunikationsmanager von Garmin, kehrte auf die Bühne zurück, um eine der mit Spannung erwarteten Auszeichnungen des Abends zu überreichen, die für den meistgewählten männlichen Segler des Jahres 2022, und übergab sie praktisch an den Franzosen Thomas Ruyant, Gewinner der letzten Route du Ruhm in der IMOCA 60-Klasse an Bord von LINKEDOUT. Der Sustainability Award für die Initiative 2022 mit den besten Umweltauswirkungen wurde den Booten der SuMoth Challenge verliehen, dem Wettbewerb zwischen Ingenieur- und Marinearchitekturuniversitäten aus der ganzen Welt, um das leistungsstärkste und nachhaltigste Boot zu entwerfen, zu entwickeln und zu bauen. Nadia Meroni, Ratsmitglied des Italienischen Segelverbandes, überreichte es gemeinsam mit Bruno Giuntoli, dem Organisator der Challenge, den Studenten der Polytechnika Mailand und Turin auf der Bühne.



FORLANINI OVERALL AWARD

Winner : SailGP



FEMALE SAILOR – For the best female foiling sport achievement of 2022.

Presenting Partner : GARMIN

Winner : Helena Scutt – Moth Worlds

Nominees : Capucine Delannoy – GKA Tour, Daniela Moroz – IKA, Elise Beavis – WASZP Games, Marta Maggetti – IQFOIL World Championship, Paula Novotna – Wingfoil Racing World Cup.



MALE SAILOR – For the best male foiling sport achievement of 2022.

Presenting Partner : GARMIN

Winner : Thomas Ruyant – Route du Ruhm

Nominees : Charles Caudrelier – Route du Ruhm, Dylan Fletcher-Scott – Moth Worlds, James Carew – GKA Kite World Tour, Mathis Ghio – Wingfoil Racing World Cup, Sam Street – WASZP Games, Sebastian Koerdel – IQFOIL World Championship, Tom Slingsby – SailGP, Toni Vodisek – IKA.



SAILING TEAM – For the best team foiling sport achievement of 2022.

Presenting Partner : GARMIN

Winner : Ruggero Tita & Caterina Banti – Nacra 17 World Championship

Nominees : Alinghi – GC32 Racing Tour / TF35 Trophy, Black Star – GC32 World Championship.



INNOVATION TECHNOLOGY – For foiling design solutions specifically applied to flight control or design or construction of parts (excluding hull), including vessels not powered by wind.

Presenting Partner : METSTRADE

Winner : Ineos Britannia Pitot Foiling Tubes

Nominees : Caponnetto Hueber Foldable Foil, Drift Energy, Hull Vane Foil Assist, Regent Foiling Seaplane.



SUSTAINABILITY – For the best ideas, inventions, design and initiatives, that will have a beneficial impact on the environment.

Winner : SuMoth Challenge boats

Nominees : Drift Energy, ETNZ Chase boat, Hydrogen Imoca for Phil Sharp, Hydromotion Team 23 Delft.



PROJECT – For the best projects still in design phase and not yet launched.

Winner : Bluegame American Magic Chase Boat

Nominees : Cockwells Alte Volare, Fast Cruising Scow, Iguana Foiler, Persico Cat72ft, Spider Foiler Ernesto Riva, SSRS RIb, The Plectrum Lazzarini, Valo Hyperfoil.



FOILING EVENT – For the best foiling event of 2022.

Presenting Partner : GAC PINDAR

Winner : SailGP

Nominees : GC32 Series, IQFOIL Worlds, Moth Worlds, Nacra 17 Worlds, 69F, Route du Rhum, Sardegna Grand Slam Formula Kite Worlds, The Ocean Race, WASZP Games, Wingfoil Racing World Cup.



FOILING PATHWAY – For the National Federation or Yacht Club that realized the best project to promote foiling.

Presenting Partner : WORLD SAILING

Supporting Partner : VAKAROS

Winner : We CAN Foil

Nominees : Athena Pathway, DutchSail – Royal Dutch Watersport Association, FIV Foil Academy – Federvela, Foiling Norway, Swiss Foil Mania Youth.



MOTOR BOAT – For the best engine powered foiling craft.

Presenting Partner: TORQEEDO

Winner: Proteus 360

Nominees: Epoch Boats, FLOE.



COMMERCIAL PROJECT – For the best foiling project intended for commercial use.

Presenting Partner : CARIBONI MARINE HYDRAULIC SYSTEMS

Winner : Artemis EF-24 Passenger

Nominees : Artemis EF-12 Workboat, BAR Bartech 30, Candela P-12 Shuttle.



ONE-OFF BOAT – For the best foiling craft already sailing but not intended for commercial production.

Presenting Partner : PERSICO MARINE

Winner : Luna Rossa LEQ12

Nominees : Biotherm Imoca, Charal 2 Imoca, Ineos Britannia T6.



PRODUCTION BOAT – For the best foiling craft already in production and being sailed.

Winner : AC40

Nominees : BEFOIL 16 Carbon, Aeronamics FLO1.



WATER-TOY – For the best foiling “gadget”.

Presenting Partner : HiNELSON

Winner : Manta5 SL3

Nominees : Seadoo Rise, Seat Foil. DOWNLOAD AREA FOILING AWARDS WEBSITE WE ARE FOILING WEBSITE The Foiling Awards – Sixth Edition at the Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci, Milan

© We Are Foiling /Martina Orsini Luca Rizzotti, President and Founder, We Are Foiling, with Niels Klarenbeek, Director METSTRADE. © We Are Foiling / Martina Orsini Max Sirena, Team Director and Skipper of Luna Rossa Prada Pirelli

© We Are Foiling / Martina Orsini Jean Sebastien Chenier Proteau, CEO di Canada SailGP Team, with Andrew Pindar OBE DL, Founding Partner di GAC Pindar

© We Are Foiling / Martina Orsini Jean Sebastien Chenier Proteau collects the first Forlanini Award for the SailGP event

© We Are Foiling / Martina Orsini PARTNERS OF THE SIXTH EDITION

We Are Foiling is an ecosystem of events and initiatives strictly related and connected to foiling, the new era of sailing towards a sustainable way of mobility on water.



◎ Foiling Week™ – The first and unique global event dedicated to the amazingly fast foiling boats, to their sailors, designers and manufacturers. A World Sailing Special Event since 2021, its 10th anniversary edition will be held in Malcesine (Lake Garda) from June 26th to July 5th.



◎ Foiling Awards – Given since 2016 to the best projects, athletes and events elected by the international foiling Community.



◎ Foiling SuMoth – A challenge for engineering and naval architecture universities from around the world to design, develop and build the best performing and most sustainable boat.



◎ Foiling Film Festival – Celebrating the year’s best foiling-related film productions. 50 movies selected from 10 Nations and 7 awarding categories in 2022.



◎ Foiling Youth World Series – A multi-class competition for youth teams from leading sailing entities that will start end 2023 with 4 global contests.



◎ The Foiling Organization – An accelerated networking path towards foiling development for builders, designers, universities, clubs, events, classes, teams and sailors.



◎ SAS Foiling Class – A Safe, Accessible and Sustainable electronic controlled full foiling boat, conceived and built for sailors with and without disabilities. Working to have it demo in Barcelona and Marseille 2024, to bring sailing back at Paralympic Games (#backthebid).