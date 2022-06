Foiling Film Festival Malcesine Gardasee Palazzo dei Capitani

SPORT – SEGELN 3.0

Mailand, 23. Juni 2022

ERSTE AUSGABE DES FOILING FILM FESTIVAL, PREISVERLEIHUNG AM 29. JUNI WERDEN IN MALCESINE DIE GEWINNER DES WELTFILMFESTIVALS ZUM FOLIEREN AUSGEZEICHNET. BESONDERER GAST AUSSER WETTBEWERB: „FLYINGNIKKA – THE MAKING OF“ PREMIERE BEI ​​DER FOILING WEEK. 16 AUSGEWÄHLTE WERKE AUS SIEBEN NATIONEN.



16 großartige Finalisten sind noch im Rennen um einen Preis bei dieser ersten Ausgabe des Foiling Film Festivals, dem weltweiten Filmfestival, das Filmen gewidmet ist, deren roter Faden das Foilen ist. Die Nominierten treten in einer „Gesamt“-Klassierung für den besten Film und in fünf Kategorienklassierungen wie folgt an: Kurzfilm (max. 5 Minuten), Schnitt, Fotografie, Drehbuch und Serie. In den letzten Monaten sind Arbeiten aus der ganzen Welt bei den Mitarbeitern des Festivals eingegangen, die von der Kuratorin Beatrice Colombo Serri koordiniert werden: „Die Idee, ein Festival zu veranstalten, wurde bei einem Kaffee mit Luca Rizzotti (Gründer und Präsident FOILING WEEK) geboren. Wir dachten darüber nach, einen Dokumentarfilm über die Geschichte des Foilens zu drehen. Nachdem wir zuvor für Banff und das Ocean Film Festival gearbeitet hatten, war die Verbindung praktisch sofort und hier suchen wir im Januar nach den besten Videos über fliegendes Wasserspielzeug.“ Die Gewinner werden am Mittwoch, den 29. Juni, am Ende eines Abends im Palazzo dei Capitani in Malcesine bekannt gegeben, an dem nur geladene Gäste teilnehmen können. Am 2. Juli wird das Programm von der Stadt Malcesine für die Öffentlichkeit wiederholt.



Der Abend des 29. wird durch die Weltpremierenvorführung der außerkonkurrierten Arbeit „FlyingNikka – The Making of…“ von Pierpaolo Lanfrancotti (Alessandro Smarrelli für den Schnitt), die das FlyingNikka-Projekt zeigt, aus dem eröffnet Entstehung der Idee zum ersten unvergesslichen „Flug“ vor der Küste von Valencia, der ersten „Full Foiling“-Yacht in der Mini-Maxi-Klasse, die für Offshore-Rennen konzipiert wurde. Eine innovative und revolutionäre Herausforderung, die von ihrem Besitzer und Skipper Roberto Lacorte stark gewünscht wird. Der 49-minütige Film des Teams von Lacorte zeichnet die wichtigsten Momente einer Herausforderung nach, die dazu bestimmt ist, Spuren zu hinterlassen und einen neuen Weg im Sportsegeln zu eröffnen. Ungesehene und spektakuläre Bilder, Interviews mit den Protagonisten – Roberto Lacorte und Teammitgliedern. Ein vollständiges Eintauchen voller Leidenschaft und Liebe zum Segeln, begleitet von Originalmusik, komponiert von Manfredi D’Antoni und Danilo Sentini. Am Ende der Vorführung werden Roberto Lacorte und einige Mitglieder des Teams anwesend sein, um Fragen der Gäste zu beantworten.

Liste der für den Abschlussabend ausgewählten Werke: MOTH SOUTH ISLAND CHAMPS 2022 – Aidan Neville Gordon, Neuseeland, 2022 PHOENIX-WIEDERGEBOREN AUS – Charles-Alexandre Vanroyen, Frankreich GONE WITH THE WING – Andrew Englisch & Hamish Pattison, Australien, 2022 LINKEDOUT – Thomas SAMETIN, Frankreich, 2021 ICH BIN SÜCHTIG – Jens Breuer, Deutschland, 2021 LIFT FOILS_LAIRD IN NAZARÉ – Patrick Weiland, USA VENT – Piero M. Bressan, Italien RRD EINE FOLIERREISE IN SÜDAFRIKA – Roberto Ricci, Südafrika 110 km WINGFOIL-MISSION VON GREAT BARRIER ISLAND NACH AUCKLAND NZ – Hayley & Sam Thom, Neuseeland EIN TRAUM NAMENS VENDÈE – Niccolò Maria Pagani, Italien KITEFOIL UM FRANKREICH – Arnaud Scius, Frankreich ENDURING GARDA – Luca Carton, Italien, 2022 FLITEBOARD NAZARÉ – Rod Caetano, Australien, 2022 58 BPM – SCHÄGE PRO MINUTE – Marco Zingaretti, Italien CHALLENGER FOR NOW_LUNA ROSSA – Luna Rossa Prada Pirelli Team, Italien, 2020 FLITEBOARD HARMONIE, REINHEIT & MÖGLICHKEITEN – Hugo und Ross Turner, Australien, 2022 Aus Zeitgründen wird es nicht möglich sein, die vollständige Version aller Werke des Wettbewerbs anzubieten.

FOILING WEEK genießt die Schirmherrschaft der Region Venetien. Institutionelle Partner Die Foiling Week genießt die Schirmherrschaft von World Sailing, dem Weltsegelverband, auf den sich alle nationalen Verbände der Welt beziehen, einschließlich des von CONI anerkannten italienischen Segelverbands. Im Jahr 2021 verlieh World Sailing der Foiling Week den Status „Special Event“, eine Anerkennung, die nur auf die folgenden sieben internationalen Veranstaltungen beschränkt ist: America’s Cup, The Ocean Race, SailGP, World Match Racing Tour, PWA World Tour, Star Sailors League und GKA Kite World Tour. Der Sonderveranstaltungsstatus stellt sicher, dass World Sailing alle von der Foiling Week organisierten Veranstaltungen formell anerkennt und ratifiziert. Die Foiling Week bekennt sich zu den Zielen der World Sailing Sustainability Agenda 2030 mit Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit, Gleichstellung der Geschlechter und soziale Verantwortung. Foiling Week arbeitet mit dem Magenta Project zusammen, um professionelle Segelmöglichkeiten für Frauen und den Zugang zum World Sailing Trust zu fördern, einem Fonds, der zahlreiche Initiativen finanziert, die darauf abzielen, den Zugang zum Segeln zu verbessern und nachhaltige Praktiken im Sport und in der Bootsherstellung zu fördern. FOLIERWOCHEN-PARTNER Nachhaltigkeit und offizielles Trainerboot: Torqeedo Technische Kleidung: Helly Hansen Offizielles Gästeboot: Candela Logistik: GAc PINdar SUmoth-Partner: 11-Stunden-Rennen – Bcomp Aussteller: FD-Switch – Fulcrum SPeedworks Ufo – Sea Change – Eldorado – Peacoq – Chubanga – Zaoli Sails Foil-Lernpartner: Europasail, Malcesine – Andrew Simpson Watersport Center – Campione

Die FOILING WEEK™ ist die erste und einzige globale Veranstaltung, die den erstaunlich schnellen Foiling-Booten, ihren Seglern, Designern und Herstellern gewidmet ist. @foilingfilmfestival

