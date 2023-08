Allianz World Sailing Championship 2023 X Festival am Meer X Video

In diesem Sommer steht der Hafen von Scheveningen ganz im Zeichen der Allianz World Sailing Championships. Das Festival aan Zee findet vom 10. bis 20. August am Strand von Scheveningen statt und es gibt jede Menge Aktivitäten und Kurse, an denen Sie teilnehmen können! Die Anmeldung zu den Aktivitäten (je nach Verfügbarkeit) ist vor Ort an der zentralen Infotheke möglich.

Die Öffnungszeiten des Festival aan Zee

Donnerstag, 10. August: 10:00 – 17:00 Uhr

Freitag, 11. August, bis Samstag, 19. August: 10:00 – 20:30 Uhr

Sonntag, 20. August: 10:00 – 16:00 Uhr

Standort: Strandweg 2, 2586 ZZ, Den Haag

Erläuterungen und Informationen zur Anmeldung für Aktivitäten Festival aan Zee

Aktivitäten während des Festival aan Zee

Informationen zu den Wettbewerben



Preisverleihung

Die Preisverleihungen finden auf der Bühne des Festival aan Zee statt. Die Auszeichnungen erfolgen unmittelbar nach den Medaillenrennen.

Medaillenrennen

Die Medaillenrennen können live auf dem YouTube-Kanal von World Sailing verfolgt werden . Die Zeiten für Medaillenrennen finden Sie im Rennplan .

Nebenveranstaltungen

Karte

Rennplan