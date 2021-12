Seenotretter: Spenden Sie bitte !

Seit unserer Gründung vor fast 160 Jahren haben wir bereits rund 86.000 Menschen aus Seenot gerettet oder Gefahr befreit. Bitte helfen Sie mit Ihren Spenden, dass wir auch in Zukunft jederzeit einsatzbereit sind, wenn jemand in unseren Gebieten von Nord- und Ostsee in Seenot gerät.



Herzlichen Dank,