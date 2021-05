SailGP: Italien Sail Grand Prix Taranto

Die Stadt Taranto in Süditalien wird vom 5. bis 6. Juni den ersten Großen Preis von SailGP in Italien ausrichten und nach Bermuda im April die zweite Veranstaltung der zweiten SailGP-Saison sein.

Taranto wurde von den Spartanern gegründet und steht mit seiner über 3000-jährigen Geschichte zwischen zwei Gewässern: dem ‘Mar Grande’ und dem Naturschutzgebiet des ‘Mar Piccolo’ und ist als ‘Stadt der zwei Meere’ bekannt. Der einzigartige Naturhafen bietet den perfekten Rahmen für adrenalinreiche Rennen vor einer Kulisse, die das Alte und Neue Süditaliens verbindet.

Die Stadt und ihr Meer beherbergen nicht nur Delfine und andere aquatische Säugetiere, sondern beherbergen auch wichtige Museen und alte Traditionen, die zwischen den Gassen, Parfums und Panoramen der Altstadt liegen. In Taranto bietet SailGP eine Mischung aus reinem Adrenalin und Dolce Vita für eine Bühne, die verspricht, ein Ereignis zu werden, wie Sie es noch nie zuvor gesehen haben. Eine Veranstaltung, die Hochtechnologie und maximalen Respekt für die Umwelt vereint und einige der kristallklarsten Gewässer Apuliens durchquert.

SailGP ist mit einem Sinn in die zweite Staffel gegangen, der über die Unterhaltung hinausgeht. In Taranto wird SailGP für die Zukunft rennen – für eine bessere Zukunft rennen und sich für eine Welt einsetzen, die von der Natur angetrieben wird, mit dem Ziel, den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen. SailGP setzt als erstes klimapositives Sportobjekt einen neuen Standard und wird seine Veranstaltung in Taranto mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt durchführen.

SailGP wird eng mit der Gemeinde Taranto zusammenarbeiten, um das gemeinsame Ziel einer spürbaren sozialen und ökologischen Auswirkung durch lokale Zweck- und Wirkungsprojekte zu erreichen, die der Region dauerhaften Nutzen bringen, und indem die Gemeinde in das Inspire-Programm von SailGP einbezogen wird – ein Jugend- und Gemeindeprogramm mit Schwerpunkt auf jungen Menschen zwischen 9 und 23 Jahren. Das Programm bietet Trainingskurse, Karrieremöglichkeiten und Rennen für junge Sportler über seine drei Programmpfade – Lernen, Karriere und Rennen.

Taranto wird unser zweites klimapositives Ereignis sein, was bedeutet, dass wir den CO2-Fußabdruck des Ereignisses bereits gemessen, reduziert und ausgeglichen haben. Wir sind wirklich stolz darauf, die erste Organisation zu sein, die sowohl den internationalen Standard für CO2-Neutralität erreicht als auch Teil des Klimaneutral der Vereinten Nationen ist Jetzt Initiative.

Um dies zu unterstützen, haben wir dafür gesorgt, dass unsere Fans, die Tickets kaufen, ihre Zeit bei SailGP genießen können, da sie wissen, dass ihr Ticket klimapositiv ist, da wir uns verpflichtet haben, von jedem Ticketverkauf 1,50 € für einen Beitrag zu einem UN-Projekt für erneuerbare Energien zu zahlen.

SailGP wird in die Liste der von Taranto veranstalteten internationalen Sportveranstaltungen aufgenommen. Zuletzt veranstaltete Taranto im Oktober 2020 eine Etappe des prestigeträchtigen Giro d’Italia – einer der drei großen Radtouren – und wird 2026 4.000 Athleten aus 26 Ländern zu den 20. Mittelmeerspielen begrüßen.

Das wundervolle Licht, die Aromen und die Schönheit von Taranto machen den Italy Sail Grand Prix zu einem wahrhaft spektakulären Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten.