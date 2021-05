Rolex Capri Sailing Week: Tre Golfi startet zum ersten Mal bei Sonnenuntergang

5 / 5 ( 8 votes )

Die Regatta „Tre Golfi“ startet zum ersten Mal bei Sonnenuntergang – das Spektakel ist vom Ufer aus gut sichtbar. Über 100 Segel fahren am Posillipo-Distrikt von Neapel vorbei. Folgen Sie dem Rennen auf TracTrac.

Ab morgen verlagert sich die Rolex Capri Segelwoche auf Neapel und den Circolo del Remo e della Vela Italia, wo um 19:30 Uhr Am Samstag, den 15. Mai (19.00 Uhr Start für die Flotte, die an der ORC-Europameisterschaft teilnimmt), startet die Regatta Tre Golfi. Das gefeierte und fesselnde Offshore-Rennen wird zum ersten Mal in seiner langen Geschichte bei Einbruch der Dunkelheit beginnen. Angesichts der Rekordzahl an Booten an der Startlinie – 120 bis heute bestätigt – ist ein Spektakel auf dem Wasser gewährleistet und von der Küste Neapels aus gut sichtbar. Die Stadt ist der stolze Gastgeber des ersten Großereignisses im internationalen Segelkalender, das die weltbesten Segler angezogen hat und vor dem Hintergrund der Weltereignisse, die die sportlichen Aktivitäten so lange gestoppt haben, noch spezieller wird.

Erwähnenswert ist auch die Bedeutung des Golfs von Neapel auf der Weltbühne, der zu den besten Rennstrecken der Welt zählt. Er wurde 1960 als Segelrevier für die Olympischen Spiele in Rom ausgewählt und war Gastgeber zahlreicher internationaler Veranstaltungen. Dies ist die größte internationale Regatta, die seit 1989 hier stattfindet. 20 Nationen sind vertreten und 1.500 Personen, darunter Besatzungen, Skipper und internationale Beamte, nehmen daran teil. Morgen um 10 Uhr ist eine Zeremonie zum Anheben der Flagge geplant, um die Teilnehmer zu begrüßen. Sie wird von Würdenträgern der Stadt, des Militärs und des Sports besucht. Besondere Schirmherrin der Veranstaltung ist Maria Vera Ratti, eine aufstrebende neapolitanische Schauspielerin mit engen Verbindungen zum Circolo del Remo und della Vela Italia, da ihr Urgroßvater einer der Gründer des Segelclubs war, eine Tradition, die über Generationen weitergegeben wurde ihrer Familie.

Der Kurs

Vom Start vor Neapel aus rennen die teilnehmenden Boote nach Ponza, bevor sie zurückkehren, um die Li Galli-Inseln vor Positano zu umrunden. Nach ungefähr 150 Meilen wird die Flotte die Ziellinie in Capri überqueren. Die 66. Regatta Tre Golfi, ein spannendes Rennen, bei dem der Sieger niemals vorhergesagt werden kann, steht auch Mehrrumpfbooten, Oldtimern und klassischen Booten sowie Zweihandcrews offen. Die Flotte, die an der ORC-Europameisterschaft teilnimmt, hat bis Montag, den 17., Zeit, um das Offshore-Rennen (innerhalb einer Frist von 80 Stunden) zu beenden, bevor sie in Capri für die zweite Phase ihrer Meisterschaft landet. Vom Dienstag, den 18. bis Donnerstag, den 20. Mai, werden 3 Tage Mark Racing – mit insgesamt 6 geplanten Rennen, einschließlich Offshore-Rennen – abgehalten, um den Titel des ORC-Europameisters 2021 zu vergeben. Es werden nicht weniger als 93 Crews aus 9 verschiedenen Nationen erwartet in Gewässern des Golfs von Neapel.

Prognosebedingungen

Eine Warmfront soll heute Abend über Süditalien ziehen und morgen, Samstag, 15. Mai, Platz machen für einen schönen Westwind von 16 bis 18 Knoten am Start. Es wird vorausgesagt, dass die Brise nachts etwas nachlässt und sich am Sonntagmorgen nach Südwesten dreht. Am Sonntag, den 16. Mai, sollte der Wind südlich sein und mit etwa 10-12 Knoten wehen, wobei das Risiko von Lichtflecken durch den Übergang nach Südwesten und Westen besteht. Letztendlich sieht die 66. Regatta Tre Golfi wie ein schnelles Rennen aus, mit einer langen Etappe gegen den Wind nach Ponza, einem Abstieg in die Mitte des Golfs von Neapel, dann wieder gegen den Wind nach Li Galli und der letzten Strecke bis zur Ziellinie in Capri .

