Rolex Capri Sailing Week: Fra Diavolo übernimmt am 2. Tag die Führung

Für den zweiten Renntag der Maxi Yacht Capri Trophy zierten herrliche Wetterbedingungen das Wasser von Capri . Um 11 Uhr gab das Rennkomitee das Startsignal für ein Rennen von ungefähr 30 Meilen auf einer Strecke, die die Flotte von Capri bis zu einer Marke vor Sorrent und an Punta Campanella vorbei führte, bevor sie die Insel gegen den Uhrzeigersinn umrundete. Eine Brise von 14 bis 16 Knoten aus dem Westen begleitete die Flotte auf einer ziemlich unruhigen See.

Unmittelbar nach dem Start übernahmen Cippa Lippa X und Anywave die Führung für ein Match Race, das bis zur Ziellinie dauern würde – das die beiden nur Sekunden voneinander entfernt überquerten. Es war Cippa Lippa X , Mylius 60 CK von Guido Paolo Gamucci, der die Linienauszeichnung erhielt, aber auf die Berechnung der Ergebnisse in kompensierter Zeit warten musste, um ihren Platz in der Rangliste zu bestätigen. Die korrigierten Zeitergebnisse verliehen Frà Diavolo , dem Mylius 60 von Vincenzo Adessi, der nach zwei Rennen ebenfalls an die Spitze der Gesamtwertung rückt. Auf dem zweiten Platz heute und auf dem zweiten Gesamtrang liegt der Swan 601 Lorina 1895 , der Jean-Pierre Barjon gehört, während der Swan 65 in beiden Punkten auf dem dritten Platz liegtShirlaf , im Besitz von Giuseppe Puttini und fachmännisch geführt von Taktikerin Gabriele „Ganga“ Bruni. Die Klassifizierung nimmt auch in den getrennten Klassen Performance und Classic Gestalt an : Die erste wird von einem Trio aus Frà Diavolo, Lorina 1895 und Cippa Lippa X angeführt, die zweite von Shirlaf, Blue Oyster und Stella Maris.

Das Rennen wird morgen fortgesetzt. Der Start des dritten Rennens ist für 11 Uhr geplant. Die Wettervorhersage bestätigt mehr der gleichen idealen Bedingungen mit Westwinden von 15 bis 20 Knoten.

Inzwischen ist in Neapel eine große Flotte für die ORC-Europameisterschaft eingetroffen. Die kommenden Tage sind den Registrierungen und Messkontrollen vor Samstag gewidmet, wenn die Regata dei Tre Golfi, die dieses Jahr auch als Offshore-Rennen für die ORC-Europäer gilt, um 19 Uhr startet

Live-Rennen und Wiedergabe können dank des TracTrac online verfolgt werden

