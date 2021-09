Mixed Offshore: Hempel Mixed Offshore Weltmeisterschaft 2021

Die Hempel Mixed Two Person Offshore World Championship 2021 hat heute auf der Adria begonnen, als die Flotte in Brindisi, Italien, aufbrach.

Im Zweier-Mixed-Wettbewerb in One-Design-Figaro 3-Kielbooten treten zehn Teams aus acht Nationen an. Die Hempel Mixed Two Person Offshore World Championship 2021 ist Teil der Marina Militare Nastro Rosa Tour 2021, bei der die Figaro 3-Flotte bereits die Westküste Italiens befahren hat :

Etappe 1: Brindisi nach Bari

Etappe 2: Bari nach Marina di Ravenna

Etappe 3: Marina di Ravenna nach Venedig

Es gibt Teams aus Italien, Belgien, USA, Südafrika, Großbritannien, Spanien, Schweden und Polen.

Das Team ENIT (Alberto Bona und Cecilia Zorzi) fuhr mit seinem Boot zu einem Heimsieg bei der gerade zu Ende gegangenen Double Mixed Offshore European Championship. Bona und Zorzi sind jedoch aus dem Boot gestiegen, um Platz für ein weiteres italienisches Duo zu machen, daher ist es schwer zu sagen, wer der Favorit für die WM sein wird. Den zweiten Platz hinter Team Enit belegte das Team Belgium (Gerckens-Faguet) vor dem italienischen Team Marina Militare (Pendibene-Valsecchi) auf dem dritten Platz.

Die Flotte sticht heute Abend von Brindisi auf Etappe 1 in See, einer etwa 300 sm langen Route, die die Flotte nach Norden zu zwei kroatischen Inseln führt – Galijula ​​und Palagruza. Nachdem Sie die Inseln zum Hafen umrundet haben, geht es zurück nach Bari, hinterlässt eine Markierung zum Hafen und dann entlang der italienischen Küste zum kleinen Badeort Torre Canne. Nachdem Sie diese Wendemarke hinter sich gelassen haben, geht es noch ein letztes Mal nordwärts die Küste hinauf bis zum Ziel in Bari.

Die Veranstaltung endet am Ende der dritten Etappe in Venedig am 24. September, wenn die ersten Gewinner der Hempel Mixed Two Person Offshore World Championship 2021 in einer der schönsten Städte Italiens auf dem Podium stehen.

