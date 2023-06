Man gewöhnt sich daran, von der Leidenschaft der Menschen für das Meer, für das Segeln und für Boote zu hören, wenn man mit IMOCA-Skippern spricht, aber Éric Bellion sticht immer noch hervor – ein Typ, der positive Energie für seinen gewählten Beruf ausstrahlt.

Im Moment schwebt der in Versailles geborene 47-Jährige auf Wolke sieben, als er die Einführung seines neuen IMOCA, Stand as One , feiert , eines Bootes für die Vendée Globe, das eine faszinierende – ja sogar revolutionäre – Alternative zum aktuellen Trend darstellt Folierung.

Stand As One ist der erste IMOCA-Rumpf, der vom französischen Marinearchitekten David Raison entworfen wurde, der Scow-Bögen in der Mini-Klasse entwickelte. Er verfügt über ähnliche Rumpfmerkmale wie die neuesten IMOCAs, verfügt jedoch über keine Folien und kann mit Schwertern segeln.

In einem Konzept, das von der Denkweise von Jean le Cam getragen wurde, bestand die Idee darin, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich erforderlich ist, um im Vendée Globe konkurrenzfähig zu sein – ein Rennen, das unweigerlich erhebliche Aufwind- und Leichtluftarbeit sowie schwere Arbeit erfordern wird. Luftreichweite und Vorwindsegeln.

„Wir wollten einen sehr einfachen IMOCA schaffen, der günstig, effizient und zuverlässig ist“, erklärt Bellion, der bei seinem ersten und einzigen vorherigen Vendée Globe 2016/17 den ersten Platz als Rookie belegte. „Unsere Vision ist revolutionär, aber nicht wegen uns, sondern weil alle anderen neuen Boote aufgrund der Wahl der Folie sehr extrem sind. Was wir mit Jean gemacht haben, ist, dass wir eine sehr wichtige Frage gestellt haben: Was brauchen wir für einen Auftritt beim Vendee Globe?“

Dieses Boot wird also nicht um 24-Stunden-Einrümpfer-Distanzrekorde kämpfen – es wird darauf abzielen, schnelle Durchschnittswerte gegen seine folierenden Konkurrenten zu erzielen. „Wir wollten ein Boot mit einer maximalen Durchschnittsgeschwindigkeit und ein Boot, das jederzeit zuverlässig und schnell ist“, fügt Bellion hinzu. „Nie sehr schnell, aber immer schnell – schnell gegen den Wind und gegen den Wind und bei jedem Windwinkel.

„Bei einem Rennen wie der Vendée Globe – das ist unser Ziel“, fährt er fort, „gehen wir davon aus, dass wir sehr konkurrenzfähig sein werden, weil es sich um ein Boot handelt, das von Seglern für Segler gemacht wurde, ein Boot, das wir zu 90-100 % pushen können.“ und ein Boot, das zuverlässig ist. Alle anderen neuen Boote sind in die gleiche Richtung gegangen – maximale Geschwindigkeit und riesige Folien – und wir sind in die andere Richtung gegangen – Einfachheit und Leichtigkeit.“

Bei Bellions neuem Boot geht es nicht nur um Schwerter statt Folien, es geht auch um die Vision von Le Cam, Bellion und Teammanagerin Marie Lattanzio, ein Zwei-Boot-Team zu gründen. Auf „Stand As One“, das auf der Persico-Werft in Italien gebaut wurde, folgt im September der Stapellauf eines identischen Schwesterschiffs für Le Cam. Damit ist dies das erste Zwei-Boot-Team in IMOCA mit identischen Rümpfen und Anbauteilen. (Bis zu zwei weitere Boote können im Vorfeld des Vendée Globe 2028 zum Stall hinzugefügt werden.)

Laut Bellion kann dies bahnbrechend sein, da die beiden Kapitäne im nächsten Jahr Zeit auf dem Wasser damit verbringen werden, die beiden Boote gegeneinander zu optimieren. „Das bedeutet, dass ich, wenn mein Boot in der Werft ist, Jeans Boot segeln kann und umgekehrt“, sagt Bellion. „Und es bedeutet, dass wir, wenn wir auf meinem Boot etwas Gutes entwickeln, das Gleiche auch auf Jeans Boot tun können. Die Vendée Globe ist ein Rennen um die Zeit und so gewinnen wir mit zwei identischen Booten Zeit …“

Dabei handelte es sich auch um ein kosteneffektives Programm, bei dem sich die Gesamtkosten für Design, Bau und Ausstattung bis zum Auslaufen auf rund 5 Millionen Euro beliefen. Laut Bellion ist dies ein sehr guter Vergleich zu den neuesten Foliengeräten, die seiner Schätzung nach bis zu 8 Millionen Euro oder mehr kosten. Das ist nur einer der vielen Gründe, warum dieser charmante Kapitän so begeistert von der Art und Weise ist, wie sein Team zusammengekommen ist, um diesen neuen IMOCA zu produzieren.

„Ich denke immer über die nächsten Schritte nach“, erklärt Bellion. „Aber ich bin auf jeden Fall wirklich glücklich über die großartige Arbeit, die wir geleistet haben, und ich bin auch stolz, weil wir bewiesen haben, dass wir ein kleines Team sein können, das etwas erreichen kann.“ großer Traum, wie der Bau eines eigenen Bootes. Es ist ein Traum für jeden Segler und der Bau eines eigenen Bootes für die Vendée Globe ist für mich wirklich ein wahrgewordener Traum.“

Bellion äußert sich offen zu der Tatsache, dass die neuesten IMOCAs seiner Ansicht nach ihre Kapitäne mit ihren geschlossenen Cockpits fast losgelöst vom Meer zurücklassen, in dem sie segeln. Stand As One ist hinten offen. „Ich möchte das Meer sehen, ich möchte die Vögel, den Mond, den Sonnenuntergang und den Sonnenaufgang sehen“, sagt Bellion. „Wissen Sie, welchen Sinn es hat, den Vendée Globe zu machen? Was bringt es, aufs Meer hinauszufahren, wenn man das Meer nicht sieht?“

Nachdem er die letzte Vendée Globe ausgelassen hat und jetzt 47 Jahre alt ist, fragen Sie sich vielleicht, wie groß der Wunsch von Bellion ist, sich noch einmal auf der globalen Solo-Rennbahn zu messen. Er macht einen sehr interessanten Punkt. Er sagt, sein erster Vendée Globe – sein erstes Solo-Hochseerennen – sei eine wahre Reise ins Unbekannte gewesen. Im Jahr 2024, sagt er, werden der Antrieb und der Ehrgeiz genauso sein, aber in einem wichtigen Punkt werden die Dinge für ihn ganz anders sein.

„ Natürlich ist es nicht dasselbe. Ich habe nicht mehr das gleiche Verhältnis zu Angst wie beim letzten Mal“, erklärt er. „Als ich mich das letzte Mal auf den Vendée Globe vorbereitet habe, war das Rennen mein erstes Solorennen. Und als ich mich darauf vorbereitete, jagte ich jeden Tag der Angst hinterher. Es ist nicht mehr dasselbe – ich habe nicht mehr die gleiche Beziehung zu Angst. Die Angst ist jetzt mein Verbündeter und ich mache die Dinge jetzt gelassener …“

Im letzten Rennen hieß Bellions Boot Comme Un Seul Homme. Diesmal hat er für den gleichnamigen Namen die englische Sprache gewählt, was die Interessen eines seiner neuen Sponsoren, der amerikanischen Firma Workday Inc., widerspiegelt. Es spiegelt auch den Wunsch dieses ehrgeizigen Skippers wider, seine Aktivitäten international bekannt zu machen, was seine Pläne prägt Nehmen Sie am nächsten Ocean Race teil. „Wir wollen am Ocean Race teilnehmen“, bestätigt Bellion, der im Januar beim Start des aktuellen Rennens in Alicante dabei war, „und wir wollen mit allen Anliegen, mit denen wir zusammenarbeiten, international agieren.“

Das erste Rennen von Stands As One – bei dem Bellion von Martin Le Pape, seinem Co-Skipper für die Saison, einschließlich der Transat Jacques Vabre, begleitet wird, wird das 605 Meilen lange Rolex Fastnet Race sein, das am 22. Juli in Cowes startet.

Ed Gorman



Fotos Yves Quéré