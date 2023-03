Endspurt für das Kap Hoorn

© AMORY ROSS / RENNEN IN DER 11. STUNDE / THE OCEAN RACE

Nach 48 Stunden Aufbau von Wind und See, mit Böen von über 40 Knoten und Wellen von fast 7 Metern, beginnen sich die Bedingungen am Sonntag zu mildern, da die IMOCA-Flotte nach Süden abbiegt, um sich zwischen Kap Hoorn und der Eissperrzone zu quetschen.

Der Wind weht im Bereich von 18-22 Knoten und die Wellen sind 5 Meter hoch und fallend. Das ist immer noch viel Bewegung auf einem IMOCA, was die Bewegung an Bord schwierig macht, aber etwas besser als am vergangenen Tag.

Und es besteht jetzt eine gute Chance, dass die Passage von Kap Hoorn bei sehr wechselhaften Bedingungen ziemlich leicht und schwierig sein könnte.

Unabhängig von den Bedingungen und ob es sich um eine erste Passage oder eine fünfte oder sechste Passage handelt, bleibt Kap Hoorn ein ikonischer Meilenstein in der Karriere eines Seglers.

Eurosport spricht mit Boris Herrmann, Damien Seguin und Simon Fisher über Kap Hoorn

Auf der Rennstrecke am Sonntag taucht die Flotte nach Süden ab. Sie beginnen den Tag bei 52 Grad südlicher Breite und müssen am Montag 56 Grad südlicher Breite finden, um das Horn zu umrunden.

Das 11th Hour Racing Team liegt hinter der Flotte und am weitesten westlich, während das führende Team Malizia das östlichste Boot ist, 200 Seemeilen näher an Südamerika.

Amory Ross vom 11th Hour Racing Team berichtet von dem amerikanischen Boot: „In den letzten 48 Stunden waren wir von hoch aufragenden Wellen und windgepeitschter See umgeben, die weitaus typischer für die Furious Fifties sind, und zumindest optisch sieht es endlich so aus So zermürbend wie konstant 35-45 Knoten Wind und das Minenfeld aus riesigen Löchern im Ozean um uns herum sein können, es ist ein Teil dessen, was das Horn so bedeutsam macht: man muss es sich verdient haben. 27 Tage ist eine lange Zeit im kalten Süden und wir hatten einen fairen Anteil an Problemen zu bewältigen, aber ich glaube nicht, dass wir bis jetzt echte Bedingungen im ‚Südozean‘ gesehen haben.“

Sein Team hatte mehr Probleme mit dem Großsegel, was für sein langsameres Tempo im Vergleich zu seinen Konkurrenten verantwortlich ist. aber das Team ist entschlossen, das Boot um Kap Hoorn herum zu lockern und sich beim letzten Vorstoß nach Itajaí wieder dem Kampf um Punkte anzuschließen.

„Wir kämpfen um jeden einzelnen Kilometer und müssen sicherstellen, dass wir im Moment alles erreichen, was wir können“, sagte Will Harris vom Team Malizia. „Es geht nicht darum, das Boot über seine Grenzen hinaus zu treiben. Es geht darum, unter den Bedingungen, die wir haben, hart zu arbeiten – aktiv am Piloten und am Trimm zu sein. Wir müssen weiter daran arbeiten.

„Es ist schön sonnig, das Boot ist in einem Stück und wir liegen auf dem ersten Platz, also gibt es heute viel Positives zu bedenken.“

An Bord von Biotherm war es etwas erschütternder, wie Sam Davies erklärt.

„Wir hatten einige wirklich stürmische Bedingungen mit über 40 Knoten. Als wir eine große Welle hinunterfuhren, drehte sich das Boot und drehte sich – zweimal – und als Ergebnis beschädigten wir einen der Traveller-Wagen für die Großschot, die wir dort repariert hatten Start in Kapstadt. Wir haben auch eine der Latten im Großsegel gebrochen. Ein Traveller-Auto hat sich auch am Zelt des Cockpits verfangen und das untere Gelenk weggerissen, so dass mehr Wasser hereinkommt und viel kalte Luft, also ist es eiskalt.

„Wir müssen die Latte und das Traveller-Auto reparieren, sobald der Seegang nachlässt. Es waren die richtigen Bedingungen im Südpolarmeer – 40 Knoten Wind, 8 Meter brechende Wellen über das hinaus, was bequem ist. Aber die Boote sind dafür ausgelegt und glücklicherweise war es nur von kurzer Dauer…“

Diese Balance zwischen Druck und Bewahrung zu finden, war auch der Fokus von Team Holcim PRB.

„Es war stressig“, sagte Sam Goodchild. „Der Versuch, die Grenze dessen zu finden, wozu das Boot in der Lage ist. Wir wollen das Boot nicht kaputt machen, aber natürlich wollen wir schnell fahren, wenn wir Rennen fahren, und der Versuch, dieses Gleichgewicht zu finden, ist leichter gesagt als getan.“

Da die Bedingungen moderat sind, wird es Zeit geben, die notwendigen Reparaturen vorzunehmen und die Passage nach Norden nach Itajaí zu planen, aber zuerst ist es Zeit, nach Kap Hoorn vorzudringen – ein ikonischer Meilenstein für jeden der Ocean Race-Segler.

