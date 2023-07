Emirates Great Britain gewinnt LA Practice Race , Heil verblüfft mit 2.Platz

22.07.2023 NEWS by Miranda Blazeby, Digital Editor

Stichworte: Oracle Los Angeles Sail Grand Prix Emirates GBR Das Emirates Great Britain SailGP Team triumphierte im Trainingsrennen vor dem allerersten Oracle Los Angeles Sail Grand Prix an diesem Wochenende, während Erik Heils Deutschland mit einem zweiten Platz verblüffte. Die Wasserkraftflotte der Liga

Die Teams mussten sich auf der kniffligen, engen Rennstrecke von Los Angeles und bei leichten Windbedingungen von nur 10 km/h zurechtfinden, aber es war Emirates GBR, das mit 1-7-1-Rennergebnissen dominierte und sich einen Platz im Finale mit drei Booten sicherte.



Dies geschah, nachdem das Team von Ben Ainslie auch im Trainingsrennen vor dem Mubadala SailGP Season 3 Grand Final in San Francisco triumphiert hatte – während das Training in Chicago wegen starker Winde abgesagt wurde.

Der Schock des Tages war jedoch eine weitere solide Leistung des neuen deutschen Teams von Erik Heil. Deutschland erzielte ein konstantes Flottenergebnis von 3-1-7 und holte sich im zweiten Rennen des Tages seinen ersten Rennsieg überhaupt. Die Rangliste sicherte dem Team einen Platz im Probefinale – im direkten Duell gegen Emirates GBR und Nicolai Sehesteds Dänemark. Taktisches Geschick, solides Bootshandling und reibungslose Manöver führten dazu, dass Heil Sehesteds Team überholte und den zweiten Gesamtrang belegte.



Ansonsten war die Leistung des Saisonsiegers Australien, der den Tag mit 4-6-5-Ergebnissen beendete, glanzlos, während Peter Burlings Neuseeländer – das das Event in Chicago gewann – mit 10-3-9-Ergebnissen abschloss.

Die Bestenliste wird zurückgesetzt, wenn das offizielle Rennen am 22. und 23. Juli um 16:00 Uhr PDT beginnt. Vollständige Übertragungsinformationen und Anleitungen

