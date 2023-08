Eine Veranstaltung, bei der es Medaillen und vieles mehr gibt

In Den Haag herrscht reges Treiben, denn rund 1200 der weltbesten Segler bereiten sich darauf vor, zum ersten Rennen der Allianz Sailing World Championships 2023 ins Wasser zu gehen.

In den nächsten 10 Tagen werden Segler aus der ganzen Welt bis an ihre Grenzen gehen und um den Preis des Weltmeisters kämpfen. Alle zehn olympischen Wettbewerbe werden gesegelt, und – zum ersten Mal in der Geschichte der Segel-Weltmeisterschaft – sind auch drei Para-Segel-Klassen vertreten.

Quanhai Li, Präsident von World Sailing, sagte: „An den zehn Veranstaltungstagen können wir spannende Wettkämpfe erwarten, bei denen die besten Segler der Welt ins Wasser gehen, um die Chance zu haben, zum Weltmeister gekrönt zu werden. “

„Die Allianz Sailing World Championships treten in die Fußstapfen einiger der berühmtesten Namen unseres Sports und bieten auch die Chance, sich ihren Platz bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris zu sichern.

„Aber ich bin besonders stolz darauf, dass diese Veranstaltung auch einen wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Segelsports darstellt, da es sich um die erste Segel-Weltmeisterschaft handelt, bei der auch Para-Segelveranstaltungen stattfinden.

„Da World Sailing sich weiterhin für mehr Beteiligung, Zugänglichkeit und Gleichberechtigung einsetzt, ist es absolut wichtig, dass der Sport alle einbezieht und die weltbesten Parasegler in den Klassen Hansa 303, 2.4mR und RS Venture hier alle um den Weltmeistertitel kämpfen. ”

Die Segelweltmeisterschaften finden in der Regel alle vier Jahre statt und dienen als wichtigste Qualifikationsveranstaltung für die bevorstehenden Olympischen Spiele.

Bei allen Veranstaltungen sind 107 Plätze im Angebot, und viele Segler möchten sich bei erster Gelegenheit ihren Platz in Paris 2024 sichern. Im Vorfeld der Spiele werden weltweit weitere Qualifikationsveranstaltungen stattfinden, um sicherzustellen, dass Segler aus allen Regionen die Chance haben, an den Olympischen Spielen teilzunehmen.

Während Para Sailing derzeit nicht im paralympischen Programm steht, werden die Wettbewerbe 2.4mR, RS Venture sowie Hansa 303 sowohl für Männer als auch für Frauen Weltmeister krönen.

Die Stadt Den Haag wird auch wichtige Arbeiten zur Unterstützung der Prioritäten von World Sailing für mehr Nachhaltigkeit im Sport und das weltweite Wachstum der Beteiligung durchführen.

Ein neuer Ausrüstungs-Recycling-Hub für gewöhnliche, aber schwer zu recycelnde Segelausrüstung wird auf der Veranstaltung sein Debüt geben. Fünf große Recyclingcontainer werden im belebten South Beach Boat Park in Scheveningen aufgestellt. Teilnehmer an olympischen Veranstaltungen können ihre ausgedienten Kohlefasern, Glasfasern, Blöcke und andere Beschläge, Seile und Kleidung zum Weiterverwerten am EC Hub abgeben.

World Sailing hat außerdem ein Para-Sailing-Entwicklungsprogramm (PDP) organisiert, um das Wachstum des Sports durch die Unterstützung von Trainern und Para-Seglern zu unterstützen. Insgesamt werden 23 Athleten aus acht Ländern erwartet, und das Programm wird von Hannah Stodel, Para Sailing Managerin von World Sailing, zusammen mit Matt Grier, Projektleiter bei der Andrew Cassell Foundation, und RS Venture Connect Class Manager Christoffel van Hees geleitet.

Der Weltverband des Segelsports unterstützt im Rahmen seines Emerging Nations Programme (ENP) zudem die Teilnahme von 44 Athleten aus 27 Nationen. Die ENP bietet Seglern aus Ländern, in denen der Sport nicht so leicht zugänglich ist, die Möglichkeit, sich auf höchstem Niveau zu messen. Ein Coaching-Workshop im Vorfeld des Regattenstarts gibt diesen Seglern die Möglichkeit, unter der Aufsicht erfahrener Trainer neue Fähigkeiten zu erlernen und zu üben. Außerdem erhalten sie im Rahmen des Engagements von World Sailing, den Sport zu unterstützen, während der gesamten Meisterschaft Mentoring wachsen.

David Graham, CEO von World Sailing, sagte: „Die Allianz Sailing World Championships in Den Haag werden einige der besten Sportveranstaltungen der Welt erleben, aber – für World Sailing – geht es bei dieser Veranstaltung nicht nur um Medaillen, sondern auch um das Vermächtnis Wir können für den Sport etwas schaffen.

„Seit der Veröffentlichung der Nachhaltigkeitsagenda 2030 im Jahr 2018 hat sich der Segelsport zu Recht einen Namen für sein Engagement für Nachhaltigkeit gemacht, und ich freue mich, dass die Allianz Sailing World Championships die erste Veranstaltung sein werden, bei der es Ausrüstungsrecyclingzentren gibt, während wir unsere Arbeit fortsetzen, unseren Sport noch besser zu machen.“ nachhaltig.

„Die Investition von World Sailing in die internationale Entwicklung hat für uns oberste Priorität und wir arbeiten kontinuierlich daran, mehr Seglern aus immer mehr Teilen der Welt mehr Möglichkeiten zu bieten, auf höchstem Niveau zu konkurrieren.

„Ich freue mich darauf, die 23 Segler im Para Sailing Development und die 44 im Emerging Nations Program bei den Allianz Sailing World Championships 2023 und anderen zukünftigen Veranstaltungen in Aktion zu sehen.“

Nachdem Den Haag als Gastgeber der Jugend-Weltmeisterschaften im Segeln 2022 glänzte, hat es den Sport erneut voll und ganz angenommen und die Stadt in ein Festival auf See verwandelt . Während der Dauer der Veranstaltung wird es Aktivitäten am Strand und im Hafen geben, mit der Möglichkeit, neue Wassersportarten auszuprobieren, darunter Kitesurfen, SeaHiking – auch Freerunning auf dem Wasser genannt – Stand Up Paddle Boarding, Para Rowing und vieles mehr .

Zuschauer auf der ganzen Welt können die Aktion auf dem World Sailing YouTube Channel , dem Olympic Channel und bei Sendern auf allen Kontinenten verfolgen . Weitere Informationen finden Sie in den örtlichen Einträgen. Die Rennverfolgung wird auch von SAP Sailing Analytics bereitgestellt .

