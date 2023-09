Video Dynamisches Trainingsrennen Nr.2 in Barcelona

Vier Flottenrennen. Vier Spektakel mit hoher Oktanzahl. Ein zweifelsfreier Beweis dafür, dass folierende Einrümpfer die Wahrnehmung des Segelsports verändern, da die reinen AC40 mit einem Design das ultimative Taktik- und Technik-Rennen bieten. Bei perfekten Bedingungen draußen in Barcelona mit einer aufkommenden Brise, die gerade von 8 Knoten am Start auf volle 16 Knoten kletterte, und leichtem Wellengang konnten die professionellen Segler der 37. America’s-Cup-Teams das einfach nicht schaffen wünschte mir mehr.

https://youtu.be/SQs2dSDGe-0?si=aeyS6do5751BECvR

Es war vom ersten Start an voller Action, wobei INEOS Britannia mit voller Geschwindigkeit und Kraft die Ziellinie meisterte und sich einen frühen Vorsprung verschaffte. Die Briten haben absolute Brillanz gezeigt, mit einem provisorischen Team, das in die AC40 „Athena“ kooptiert wurde, nachdem es in der ursprünglichen Startaufstellung an einer Krankheit gelitten hatte, und den Trimmern Luke Parkinson und Iain Jensen, die einsprangen, um den hartnäckigen Ben Ainslie zu unterstützen und Giles Scott an der Spitze. An der Höchstmarke wählten die Briten die linke Backbord-Tormarkierung und fuhren als Erster durch das Ziel, Alinghi Red Bull Racing wurde Zweiter, während sie knapp hinter dem Emirates Team New Zealand, Luna Rossa Prada Pirelli und Orient Express zum rechten Steuerbord-Tor fuhren.

Den Wind anzurufen war heute eine dunkle Kunst, bei der viel freie Meinungsäußerung erlaubt war, und während die rechte Seite vielleicht häufiger zahlte, schienen die Mitte und das Spielen der Verschiebungen, insbesondere im oberen Bereich des Platzes, optimal zu sein. INEOS Britannia brach zuerst aus der Steuerbordhalse gegen den Wind aus, da sie darauf bedacht war, keine Kurve gegen den Wind zu schlagen, wie sie es gestern getan hatten, und die Schweizer folgten schnell, wohlwissend, dass die Neuseeländer und Italiener auf der linken Seite des Kurses entlangflogen.

Job Vermeulen / America’s Cup

Am Lee-Tor lag INEOS Britannia immer noch in Führung und entschied sich für das Backbord-Tor, aber plötzlich sah ein taktischer Anruf und die perfekte Abstimmung von Arnaud Psarofaghis und Maxime Bachelin, dass die Schweizer Runde an der Steuerbordmarkierung (Blick auf den Kurs) schnell ankam und sich auf den Weg machte Ein Klick mehr Druck mit fantastischer Bootsgeschwindigkeit und niedrigem Fahrverhalten. Mit dem Rest der Flotte unter ihnen, als sie auf die Mittelstrecke zusteuerten, war klar, dass die Schweizer gewonnen hatten, und Alinghi Red Bull Racing nutzte jede Stunde ihres intensiven Trainings mit einer Killerflanke, um die Führung und den größten Teil zu übernehmen Wichtig ist, dass Sie saubere Fahrspuren haben, auf denen Sie einbiegen können.

Nachdem Alinghi Red Bull Racing das Steuerbordtor umrundet hatte, zündete es die Nachbrenner und mit viel besserer Kontrolle und Leistung heute vor dem Wind, höchstwahrscheinlich nach einer intensiven Nachbesprechung von gestern, sah es nie danach aus, die Führung abzugeben. INEOS Britannia folgte schnell, umrundete das Hafentor mit Luna Rossa und wirkte absolut gefasst und verließ den Kampf um das Podium zwischen dem Emirates Team New Zealand, das auf dem vierten Platz völlig begraben schien, und den Italienern. Die Neuseeländer arbeiteten unermüdlich gegen den Wind und beschlossen, die Schichten in der Mitte des Kurses zu wechseln, um die Italiener weiterhin unter Strom zu setzen und den ganzen Druck auszuüben. Alinghi Red Bull Racing überquerte die Ziellinie und gewann im 37. Rennen sein erstes RennenIm America’s-Cup-Zyklus belegte INEOS Britannia einen sehr glaubwürdigen zweiten Platz und mit einer großartigen letzten Halse belegte Emirates Team New Zealand den dritten Platz. Erstaunlich gutes Rennen und aller Dank gebührt dem jungen Schweizer Team, das seinen Sieg mehr als verdient hat.

Alex Carabi / America’s Cup

Mit himmelhohem Selbstvertrauen schaffte Alinghi Red Bull Racing den zweiten Start und startete direkt vor dem Emirates Team New Zealand bei einer zunehmenden Brise, die mittlerweile Spitzengeschwindigkeiten von 16 Knoten erreichte. Peter Burling ging sofort in einen äußerst effektiven High-Modus, der die Schweizer zum Ausscheiden zwang und die Kiwis bis zur Grenze stürmten, wo die Geschichte des zweiten Rennens begann. Auf dem Backbord-Bug lag das Emirates Team New Zealand klar vorne und eines der Merkmale der Neuseeländer ist, dass sie hervorragende Spitzenreiter sind. Eine sanfte Rundung, gefolgt von hervorragender und unermüdlicher Arbeit vor dem Wind, bei der das Großsegel bei jeder Wellenform wunderschön aufgefächert wurde, sorgte für das, was ein Mitglied des Recon-Teams als „Meisterklasse der Kiwis“ bezeichnete, die durch den Kabbelwind echtes Tempo zu haben schienen und einfach den sanftesten Flug hatten entweder halsen.

Luna Rossa und Alinghi Red Bull Racing gerieten beim ersten Run ins Hintertreffen, und am Lee-Tor rief Peter Burling nach einem „JK“ um die Steuerbordmarkierung herum, um ihnen den Kurs nach Luv zu geben, während die folgenden Yachten die Backbordmarkierung am Tor einnahmen. Ein klassischer Schachzug, der zweifelsohne unermüdlich im Simulator geübt wurde. Die Kiwis sahen im Wind auf einer ganz anderen Ebene aus. Mit einem Vorsprung von fast einem Viertel im letzten Lauf war der Sieg nie zweifelhaft, da die Italiener und die Schweizer nach einem Halsenduell auf dem Podium standen. Orient Express Racing lieferte sich auf der letzten Etappe ein Duell mit INEOS Britannia, doch ein großer Raketen- und Steckenpferd-Angriff sorgte dafür, dass das Boot aus den Fugen rutschte, und besiegelte ihr Schicksal. Tolles Rennen.

Job Vermeulen / America’s Cup

Der Start des dritten Rennens bot ein typisch gallisches Flair, als Orient Express Racing die Flotte bis zum Schlusspunkt der Ziellinie führte und in einem klassischen Fleet-Race-Start mit Tempo und Kraft überquerte. Mit einem Lee-Bug auf die Kiwis war dies der Moment für Quentin Delapierre, und als die Franzosen die Grenze erreichten, lagen sie auf Backbord-Bug vorne, hatten aber den hochmodernen Nathan Outteridge direkt unter ihrem Bug, als sie die Flotte in die Mitte führten des Kurses. Die Erfahrung zeigte, dass es nicht lange dauerte und das Emirates Team New Zealand einen weiteren Vorsprung herausholte, den sie einfach nicht mehr aufgeben wollten. An der Höchstmarke wählten die Kiwis den Steuerbordmarker, während die Zweitplatzierten Alinghi Red Bull Racing und INEOS Britannia in der Verfolgermannschaft am Backbordtor für die Bear-aways wählten.

Zu diesem Zeitpunkt schien sich der Wind links von der Piste zu verstärken, genau dort, wo die Kiwis spielten, und sowohl die Schweizer als auch die Briten halsten, um in Deckung zu gehen. Für INEOS Britannia war es eine Stichelei zum Vergessen, die ihr Rennen erfolgreich beendete und Luna Rossa und Alinghi Red Bull Racing in den Kampf um die Podiumsplätze brachte. Normalerweise würde eine Spaltung am Lee-Tor über die Reihenfolge entscheiden, aber das war nicht der Fall. Die Italiener nahmen den Backbordausgang, und die Schweizer gingen zur Steuerbordmarkierung und gingen im Takt, die Schweizer spielten links in der Mitte, während die Italiener rechts in der Mitte spielten, wobei die Kiwis vorne waren und sich wegstreckten. Am letzten Luv-Tor hielt Alinghi Red Bull Racing den zweiten Platz, doch beim letzten Halsenduell am Ende der Strecke setzte sich Luna Rossa durch und belegte einen weiteren zweiten Platz. Spannendes Rennen, aber die Neuseeländer waren Feuer und Flamme.

Alex Carabi / America’s Cup

Die Zeichen waren deutlich zu erkennen, als das vierte Rennen begann, und Peter Burling drängte sich erneut in die Mittellinie, mit Luna Rossa auf der Leeseite und INEOS Britannia direkt auf der Luvseite. Wie das Fleisch im Sandwich ging es vor allem darum, die Spur zu halten und hochzukommen, und es dauerte nicht lange, bis die Italiener kreuzten, um ihr Heck zu ducken, und die Briten abzogen. Nachdem die linke Seite des Schlags gesichert war, gingen die Kiwis quer, um Luna Rossa auf der rechten Seite zu decken, aber der Vorsprung war bereits beträchtlich. An der Luvmarke hatten die Kiwis die Kontrolle, umrundeten die Steuerbordmarkierung, gefolgt von Luna Rossa, zogen sich den Lauf hinunter und eroberten das Backbordtor, während die Italiener die Nachhut bildeten und diesem Beispiel folgten. INEOS Britannia und Alinghi Red Bull Racing steuerten das Steuerbord-Tor an und genossen bis zum letzten Schlag ein ordentliches Duell zwischen ihnen, bevor die Schweizer auf der letzten Runde eine Katastrophe erlebten, als das Ruder bei einem großen Abwärtstrend aus dem Wasser kam mit Tempo und schickte das Boot in einen völligen Sturzflug. Zum Glück gab es keine Verletzungen und das Boot schien unversehrt davongekommen zu sein, aber es war ein großer Moment für die Segler und das Ende ihres Tages. Die Geschichte auf dem Band war der dritte Sieg von vier Rennen für das Emirates Team New Zealand, das den ganzen Tag über souverän und anpassungsfähig wirkte. Zum Glück gab es keine Verletzungen und das Boot schien unversehrt davongekommen zu sein, aber es war ein großer Moment für die Segler und das Ende ihres Tages. Die Geschichte auf dem Band war der dritte Sieg von vier Rennen für das Emirates Team New Zealand, das den ganzen Tag über souverän und anpassungsfähig wirkte. Zum Glück gab es keine Verletzungen und das Boot schien unversehrt davongekommen zu sein, aber es war ein großer Moment für die Segler und das Ende ihres Tages. Die Geschichte auf dem Band war der dritte Sieg von vier Rennen für das Emirates Team New Zealand, das den ganzen Tag über souverän und anpassungsfähig wirkte.

Ugo Fonollá / America’s Cup

Nach dem Segeln waren die Erkundungsinterviews faszinierend, da alle so viel von diesen ersten zwei Renntagen mitnahmen (weitere folgen nächste Woche), vor allem die Franzosen, die rundum beeindruckten. Thierry Douillard, Trainer des Orient Express Racing Teams, brachte es auf den Punkt: „Wir haben den Freitag geschafft, wir beenden einen tollen Tag, eine tolle Woche, das Boot ist in einem Stück, kein Schaden und die Jungs machen ein paar Leebögen mit den besten Seglern der Saison.“ Welt, und wir freuen uns, im Wettbewerb zu bestehen. Aber ich kenne die Jungs, die sie schlagen wollen, also werden sie hart arbeiten, und in unserem Prozess müssen wir zunächst noch an vielen, vielen, verschiedenen Prozessen arbeiten … an allem … aber wir sind dabei Wir konzentrieren uns einfach auf uns selbst und es wird ein großartiges Jahr für uns.“

Auf die Frage, was das Team im kommenden Jahr tun muss, antwortete Thierry: „Für uns bedeutet es, bescheiden zu sein. Wir wissen, dass wir späte Konkurrenten sind und wir nicht in kurzer Zeit aufholen können, also müssen wir es einfach sein.“ realistisch, wie wir Schritt für Schritt, jeden Tag, jede Stunde auf dem Wasser vorgehen, um zu versuchen, die Jungs zu übertrumpfen. Es ist nicht morgen, es ist nicht Vilanova, es ist nicht Jeddah, es ist das Ende des Jahres 2024, also müssen wir uns einfach Zeit nehmen, und dann kommen die Dinge wirklich zusammen.“

Ugo Fonollá / America’s Cup

Nach dem Rennen hatte Maxime Bachelin ein echtes Lächeln im Gesicht, das er einfach nicht verbergen konnte. Alinghi Red Bull Racing war diese Woche äußerst beeindruckend und er fasste es wunderbar zusammen: „Ja, es waren den ganzen Tag über ziemlich schöne Rennen, und das erste Rennen war starker Wind und immer noch flaches Wasser, weil der Wind gerade zunahm, also war es so Es hat viel Spaß gemacht und ja, wir hatten einen sehr guten Start und haben die Schichten einfach gemeistert, weil es in diesem Bereich ziemlich schwierig ist – manchmal links, manchmal rechts – also haben wir wirklich viel mit dem Team über den Druck und die Schichten gesprochen, und es hat funktioniert Sehr gut für das erste Rennen….

Das Selbstvertrauen in diesem jungen Schweizer Team wächst und Maxime fügte hinzu: „Wir sind so glücklich, wieder im Rennen zu sein, denn wir haben mehr als ein Jahr darauf gewartet und ja, einfach nur, um gegen die anderen zu kämpfen, wir sind sehr zufrieden damit.“ Das war ein gutes Gefühl, denn wir waren heute stark, es war gut.“

Alex Carabi / America’s Cup

Elise Beavis, die erstklassige Performance-Analystin des Emirates Team New Zealand, gab nach dem Segeln ein großartiges Interview und sagte: „Es war heute und gestern ein wirklich toller Tag da draußen.“ Es war großartig, fünf Boote auf der Rennstrecke zu haben, die alle um die Wette rasten. Es ist so cool, dass es dieses Flottenrennen tatsächlich gibt und dass man die verschiedenen Flottenrennen-Dinge in die Praxis umsetzen und ausprobieren kann, was wir als Team wohl schon lange nicht mehr hatten, also ja, wirklich cool, Ich arbeite irgendwie daran, wie du dich darauf einstellst, gut von der Linie zu kommen, wie du dich im Verhältnis zur gesamten Flotte positionierst, nicht nur zu einem anderen Boot, also ja, wirklich ein toller Tag da draußen.“

Auf die Frage, was heute das Geheimnis ihres Erfolgs sei, verwies Elise auf die unglaubliche Arbeitsmoral des Emirates Team New Zealand und ihre Liebe zum Detail und sagte: „Wir haben viel daran gearbeitet, wo unsere Ziele liegen und wie die beiden Seiten davon aussehen.“ Das Boot baut sich auf und stellt sicher, dass wir die Optionen und die verschiedenen Arten der Einrichtung erkundet haben. Ich denke, seit dem letzten Mal, vor ein paar Wochen, als wir Rennen fuhren, haben einige der anderen Teams wirklich darauf geachtet, wie das Boot am besten eingestellt werden kann, und stellen daher sicher, dass wir dieses Setup hinbekommen, um möglichst viel Geschwindigkeit herauszuholen das Boot wie möglich.“

Auf die Frage, was derzeit die Schwäche des Teams sei, antwortete Elise: „Es geht darum, so gut wie möglich an den Start zu gehen und einfach so wenig Übung im Flottenrennen zu haben, also schätze ich vier gestern, vier heute, es sind nur sehr wenige Flottenrennen, die wir haben.“ Was wir tun mussten und was wir in unserem eigenen Training nicht nachahmen können. Wir können also an Wendungen und Halsen arbeiten, wir können an Geradeausgeschwindigkeit und Bear-Away-Zusammenfassungen arbeiten, aber wissen Sie, mit dem Fleet Racing haben wir so wenig Übung, also versuchen wir wirklich, so viel zu lernen von diesen wenigen Tagen, so gut wir können.“

Job Vermeulen / America’s Cup

Philippe Presti, der äußerst ruhige und äußerst angesehene Trainer von Luna Rossa Prada Pirelli, war mit der Leistung seines Teams zufrieden und sagte: „Es war großartig, Rennen zu fahren, besonders bei diesen Bedingungen und dem engen Rennen, und die Boote sind für so etwas großartig … jedes Mal.“ Dass wir gegen alle Boote antreten können, ist unser Ziel, also haben wir an unserer Vorstartroutine und unserer Software gearbeitet und ja, wir haben mit drei zweiten Plätzen ein gutes Tagesende hingelegt und sind damit ziemlich zufrieden.“

Auf die Frage, welche Unterschiede er beim Segeln der Neuseeländer beobachtete, sagte Philippe: „Hauptsächlich waren sie besser als alle anderen aus der Reihe, sodass sie natürlich eine freie Bahn mit ziemlich gutem Tempo hatten und von da an nur noch ihren Vorsprung ausbauten.“ Ja, in den letzten drei Rennen waren wir nah dran und sie haben uns nicht überholt, aber Sie wissen, dass der Vorsprung am Start den Unterschied ausmachte.“ Philippe machte auch seine Beobachtungen zum AC40 als Boot und sagte: „Sie sind sich in der Geschwindigkeit sehr ähnlich, sind sehr einfach zu handhaben und ja, es ist ein großartiges taktisches Werkzeug, um einfach herumzuspielen.“

Das letzte Wort geht an Luke Parkinson von INEOS Britannia, der nach einem Tag, an dem Konstanz zählte und die Briten echte Anzeichen von Potenzial zeigten, ein brillant ehrliches Interview gab. Er erklärte den Tag wie folgt: „Wir hatten von allem etwas zu bieten, die Bedingungen waren zunächst mild, dann wehte eine gute Brise mit einigen Gelegenheiten, und wir hatten vor allem zu Beginn einige wirklich gute Momente und zeigten in einigen Fällen eine gute Geschwindigkeit.“ von den Bedingungen, aber wir haben auch einige Fehler gemacht und einige Längen verstreichen lassen … Wir sind nicht wirklich so oft Rennen gefahren, wie wir wahrscheinlich gerne fahren würden, und das zeigt sich ein wenig, und das ist schon so Ich denke, wir müssen die Kompromisse hinsichtlich der Wichtigkeit abwägen, und wir haben das Gefühl, dass wir an dieser Front aufholen können, und ja, es macht uns auf jeden Fall Spaß, dies zu tun.“

Job Vermeulen / America’s Cup

Mit Blick auf die Leistungen der anderen Teams bemerkte Luke: „Die Kiwis sind auf jeden Fall stark, wenn die Brise weht, sie machen nicht viele Fehler und selbst wenn sie keinen guten Start haben, scheinen sie in der Lage zu sein, mitzuhalten.“ ihre Geduld und segeln durch und erzielen ein solides Ergebnis. Wir drücken die falschen Knöpfe und geraten ein wenig ins Wanken und verlieren hier und da ein wenig, und das summiert sich einfach ständig.“ Erfrischend ehrlich, aber mehr als nur ein Hauch von Entschlossenheit rund um die Basis von INEOS Britannia an diesem Abend.

Das einzige Team, das diese Woche nicht an den Start ging, war NYYC American Magic, das sich heute für einen Testtag mit einem Boot entschied und zwei unterschiedlich große Großsegel testete. Paul Goodison war mit der Entscheidung des Teams zufrieden, da die letzten zwei Tage für die Konstruktionsentscheidungen seines AC75 von entscheidender Bedeutung waren, gab jedoch zu, dass er sich außerhalb des Rennens fühlte, und sagte: „Wir hatten eine lange Testliste zu absolvieren.“ Während es zu Beginn der Woche vor allem um Wasserkraft ging, lag der Schwerpunkt heute mehr auf der Aerodynamik, und wir konnten sehen, was wir sehen wollten, aber es ist immer schwer, wenn man über die Schulter schaut und die anderen Jungs Rennen sieht und das Gefühl hat, dass man vermisst wird ein bisschen raus. Aber wir haben erreicht, was wir tun mussten, und der Fokus verlagert sich auf den Rennsport. Hoffentlich können wir in der nächsten Woche unter ihnen sein und etwas Renntraining absolvieren.“

Weitere Trainingsrennen sind für nächste Woche mit Regattadirektor Iain Murray geplant, die genauen Termine müssen aufgrund des Wetters noch bestätigt werden. Es wird jedoch noch mehr von den AC40 geben, die sich auf die erste vorläufige Regatta in Vilanova i La Geltrú in zwei Wochen vorbereiten. Bleiben Sie dran.

Rennergebnisse – RENN-TRAININGSTAG ZWEI

Rennen 1

1/ Alinghi Red Bull Racing

2/ INEOS Britannia

3/ Emirates Team Neuseeland]

4/ Luna Rossa Prada Pirelli

5/ Orient Express Racing Team

Rennen 2

1/ Emirates Team Neuseeland

2/ Luna Rossa Prada Pirelli

3/ Alinghi Red Bull Racing

4/ INEOS Britannia

5/ Orient Express Racing Team

Rennen 3

1/ Emirates Team Neuseeland

2/ Luna Rossa Prada Pirelli

3/ Alinghi Red Bull Racing

4/ Orient Express Racing Team

(INEOS Britannia im Ruhestand)

Rennen 4

1/ Emirates Team Neuseeland

2/ Luna Rossa Prada Pirelli

(Alinghi Red Bull Racing, INEOS Britannia, Orient Express Racing Team DNF)

ALEX CARABI / AMERICA’S CUP

UGO FONOLLÁ / AMERICA’S CUP

ALEX CARABI / AMERICA’S CUP