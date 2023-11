Transat Jacques Vabre: Video 7 knappe Platzierungen am Sonntag in IMOCA, angeführt von den triumphalen Thomas Ruyant und Morgan Lagravière

Das geschäftige Fort de France, die Hauptstadt von Martinique, hat an einem hektischen Wochenende rund um die Uhr einen Strom von Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre IMOCA-Rennfahrern willkommen geheißen, beginnend mit einem wirklich außergewöhnlichen Sieg für die amtierenden IMOCA-Meister Thomas Ruyant und Morgan Lagravière auf der neuen Strecke Für Menschen.

Das jubelnde Duo tauchte aus der feuchten Dunkelheit der Karibik auf, nachdem es an diesem Sonntagmorgen um 02:02 Uhr Ortszeit in Martinique ins Ziel kam und etwa 4 Stunden und 8 Minuten vor Yoann Richomme und Yann Eliès (Paprec Arkéa) ankam , die im identischen Schwesterschiff, einem neuen Antoine Koch , antreten – Finot Conq- Design, das sich beide als schneller, einfacher zu fahren und seefreundlicher bei schnellen Vorwindrennen erwiesen als ihre vorherige Designgeneration.

Nachdem der Brite Sam Goodchild und sein französischer Amtskollege Antoine Koch (For the Planet ) bei Windstille und leichtem Wind am Diamond Rock im ersten Morgengrauen bis auf 1,2 Meilen an Richomme und Eliès herangekommen waren, begnügten sie sich mit dem dritten Platz auf dem Podium. Nur 9 Minuten und 16 Sekunden hinter dem Zweitplatzierten waren sie nur eines von vielen knappen Zielen.

Der Brite-Australier Sam Davies und Jack Bouttell (Initiatives Coeur) kamen dann fast genauso nah an den Viertplatzierten Charal heran, der vom Traumteam Jéremie Beyou und Franck Cammas gesegelt wurde . Als Fünfter betrug ihr verlockendes Delta am Ende 17 Minuten.

Aber am nächsten und manche würden sagen, der am meisten verdiente „Klau“ waren die Schweizerin Justine Mettraux und der französische Co-Skipper Julien Villion (Teamwork.net).

Nachdem sie vor ein paar Tagen fast 1000 Meilen nördlich von den Spitzenreitern getrennt waren, kreuzten die kühnen Mettraux und Villion bei der Annäherung an Diamond Rock den Bug der Malizia Seaexplorer (Boris Herrmann und Will Harris) um ein paar Bootslängen und belegten schließlich den sechsten Platz vom Boot unter deutscher Flagge nur 1 Minute und 5 Sekunden entfernt.

Die sieben besten IMOCAs beendeten das Rennen heute also innerhalb von insgesamt 11 Stunden und 28 Minuten, die ersten drei innerhalb von 4 Stunden und 20 Minuten und die Plätze vier bis sieben innerhalb von 34 Minuten voneinander.

In den Top 7 ist auch der Brite Goodchild international stark vertreten, der nach dem Defi Azimuth und dem Fastnet Race seinen dritten dritten Platz in dieser Saison belegte und nach dem zweiten Platz in der Klasse 40 auch seinen dritten Podiumsplatz beim Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre belegte im Jahr 2019 und Dritter im Mehrrumpfboot Ocean Fifty im Jahr 2021. Er wird ergänzt durch das britisch-australisch-britische Duo Davies und Bouttell auf dem fünften Platz, der Schweizer Mettraux auf dem sechsten und das deutsch-britische Paar Herrmann-Harris auf dem siebten Platz.

Transat Jacques Vabre 2023: 7 knappe Platzierungen am Sonntag in IMOCA, angeführt von den triumphalen Thomas Ruyant und Morgan Lagravière

Die besten Zitate vom Ponton d’honneur heute,

Sam Goodchild, 3. For the Planet: „Der Start war schlecht für uns. Wir hatten ein Problem mit dem Großsegel und verloren unsere Blasinstrumente, also mussten wir diese Dinge reparieren, und das bedeutete, dass wir einiges aufholen mussten. Und wir machten uns Sorgen darüber, wie das Boot im Vergleich zu den neuen Booten abschneiden würde, weil wir nur kurze Arbeiten durchgeführt hatten, bei denen man Schwierigkeiten hatte, zu sehen, wie die Boote wirklich fahren. Und wir hatten ein bisschen Glück, dass wir eine Zeit lang einen leichten Seegang hatten, der es uns ermöglichte, zu beschleunigen oder uns nicht so stark zu verlangsamen. Die Passatwinde waren also interessant. Ich hätte gleich zu Beginn den dritten Platz unterschrieben, wenn du uns das angeboten hättest. Wir sind von neuen Booten umgeben und hatten manchmal Mühe, mit ihnen Schritt zu halten. Wir haben einfach weitergemacht, weitergemacht und uns die richtigen Fragen gestellt, immer gefragt, was wir besser machen können.“

Jéremie Beyou, 4. Charal : „ Wir haben unser größtes Vorwindsegel verloren. Wir konnten nicht die gleichen Geschwindigkeiten erreichen. Es geschah kurz nach den Kanaren. Auf den Kanaren haben wir angefangen, das Segel zu reparieren, aber danach war es ein echtes Problem.

Thomas und Morgan hatten ein perfektes Rennen. Genial in der zweiten Hälfte. Wir wissen, was wir jetzt anstreben müssen.

Drei Viertel des Rennens waren wir behindert. Wir haben getan, was wir tun mussten. Keine großen Fehler. Gegen einfache Schäden, die einfach passieren, können Sie nichts tun. Ich akzeptiere das. Es ist Teil unseres Sports. Es gibt andere Rassen. Ich war froh, mit Franck segeln zu können und bin mit ihm vorangekommen. Es ist vielversprechend, wenn ich alleine segle.

Franck Cammas, 4. Charal ; „Wir hatten nicht vor, Vierter zu werden, aber wenn man bedenkt, was uns bei den Passatwinden passiert ist, hätten wir uns nichts Besseres wünschen können … Es ist schön, so ins Ziel gekommen zu sein. Wir haben gut angefangen und sind gut zu Ende gegangen. Allerdings haben wir den gesamten Kurs mit einem Reach-Segel absolviert, das 100 m2 kleiner ist als ein Vorwind-Segel, sodass wir Wege zum Segeln finden mussten, um dies zu kompensieren. Aber wenn man nicht gewinnt, lernt man viel, und das war bei diesem degradierten Segelplan der Fall. Wir haben gelernt, immer schneller zu fahren, wir haben gekämpft und was wir am Ende gezeigt haben, war besonders beruhigend! Ich weiß, dass Jérémie alleine sehr gut abschneiden wird!“

Sam Davies, 5. Initiatives Coeur: „Es war von einem wirklich schwierigen Start bei ziemlich stürmischen Bedingungen an sehr intensiv und es mussten viele Entscheidungen getroffen werden. Es war in diesen 12 Tagen so voll und intensiv, völlig verrückt, diese Maschinen zu segeln, die so schnell fahren und deren Bewegung so heftig ist, der Lärm ist so laut. Das Leben auf diesen Booten ist sehr hart. Wir sind überglücklich mit dem fünften Platz. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir so gut abschneiden würden. Die Top 10 waren das Ziel, daher ist der fünfte Platz großartig. Ich schätze, das ist das erste Mal, dass ich auf diesem Boot echte Downwind-Sachen gemacht habe, und wir hatten einen neuen Masttop-Code Zero und lernten einfach etwas über den Piloten, die Folien, das Setup, den Trimm und wie stark man unter diesen Bedingungen pushen kann. Ich habe in allen Bereichen so viel gelernt.

Es war toll, bei diesen Bedingungen mit Jack zu segeln. Er hat in sehr kurzer Zeit viel zum Projekt beigetragen. Unser Duo hat wirklich gut funktioniert und ich hoffe, dass er zurückkommt.

Jack Bouttell 5th Initiatives Coeur: „ Ich bin erst vor sechs Wochen zu dem Projekt gekommen und es ist immer schwierig, in ein Projekt einzusteigen und zu versuchen, etwas Effektives zu tun und nicht zu weit zu gehen.“ Ich denke, wir haben eine gute Balance hinbekommen und Sam war für die meisten Dinge sehr offen. Es ist auch einfach schön, in einer Art „Fahren, wie man es gestohlen hat“ hier zu sein und nicht zu viel darüber nachzudenken. Und machen Sie es einfach. Dieses Boot hat eindeutig das Potenzial, befindet sich aber im Vergleich zu den Podiumsplatzierten noch recht am Anfang des Optimierungsprozesses. Aber die Leistung ist vorhanden und das gibt uns viel Energie, um das Boot weiter zu modifizieren und zu verbessern.

Sam Davies : „Ich kann bestätigen, dass er damit fährt, als hätte er es gestohlen!“

Justine Mettraux, 6. Teamwork.net : „ Die Bergstraße war nicht einfach, sie machte uns ein bisschen zu schaffen, aber der Versuch und der Spaß waren es wert.“ Wenn wir die Geschwindigkeiten der führenden Boote sehen, wären wir, wenn wir im Rudel geblieben wären, immer noch da draußen, weit weg von Martinique zu diesem Zeitpunkt, und hätten in einem Peloton etwas dahinter gekämpft, und wir hätten diesen großartigen sechsten Platz, den wir belegten, nicht erreicht der kürzeste Weg.

Julien Villiard, 6. Teamwork ,net: „Sie waren es, die das Risiko eingingen, einen längeren Weg einzuschlagen. Wir schauten uns die Route an und sahen, dass wir weiterkommen würden, aber als wir die Geschwindigkeiten der neuesten Boote sahen, wurde uns klar, dass sie dort oben liegen würden. Sie waren einfach so schnell. Und wir hatten ein Problem mit dem Haken und dann einen ruhigen Bereich. Ich musste auf den Mast klettern, um das Fall freizubekommen.“

Boris Herrmann, 7. Malizia Seaexplorer: „ Hier zu sein ist sehr motivierend für das, was kommt, die Retour à la Base und die Vendée Globe.“ Das Boot zeigte großes Potenzial. Wir konnten mit der Spitzengruppe mithalten und es war eine große Freude, wieder mit Will zu segeln, der einen so großen Anteil am Erfolg dieses Projekts hatte. Und großen Respekt vor Justine und Julien, die nach Westen aufbrechen und zunächst nur von einem Foiler verfolgt werden. Aber sie hat es geschafft, hierher mit dem Frontpack zu kommen, also herzlichen Glückwunsch an sie, dass sie das geschafft haben.

Wir wollten im Rudel bleiben. Im Jahr 2019 machten wir ein bisschen das, was sie und Julien taten, und verließen das Rudel, aber es klappte nicht, der individualistische Weg. Und dieses Mal wollten wir es unbedingt im Downwind-Modus und nicht im Reach-Modus und im Upwind-Winkel testen. Der Wind war unsere Schwachstelle beim Ocean Race und deshalb wollten wir sehen, wie sich das Boot nach den Sommermodifikationen verhält, damit das Boot jetzt mit der Spitzengruppe mithalten kann und wir für das nächste Rennen sehr optimistisch sind.

Will Harris 7. Malizia Seaexplorer: Die ersten paar Tage waren wirklich hart, wirklich hart und dann fiel die Entscheidung, nach Westen oder Süden zu gehen. Aber ich denke, wir bereuen die Entscheidungen, die wir getroffen haben, nicht. Wir sind zufrieden mit der Bootsgeschwindigkeit, die wir haben. Und herzlichen Glückwunsch an Thomas und Morga, die wirklich bewiesen haben, dass ihre Boote derzeit wirklich die schnellsten für diese Transatlantiküberquerungen sind. Mir macht das Segeln mit Boris sehr viel Spaß, ich lerne immer etwas Neues mit ihm. Ich denke, wir können mit unserem Ergebnis bei diesem Rennen zufrieden sein.

