Die besten Mixed Crews der Welt treten bei der 52. Princess Sofia Trophy gegeneinander an

Die erste Qualifikationsveranstaltung für den Sailing World Cup 2023 wird 75. 470 Crews und 55 Nacra 17-Crews in der Bucht von Palma zusammenbringen, die beiden gemischten Klassen, die für die Olympischen Spiele 2024 in Paris antreten werden.

Die Aufnahme von zwei gemischten Klassen wird eine der großen Neuerungen der Olympischen Spiele 2024 in Paris sein. Die Nacra 17 debütierte mit einer kombinierten Crew bei den Spielen 2016 in Rio, aber jetzt beinhaltet der neue olympische Zyklus die 470 Mixed, die die besten Vertreter der Männer- und Frauenklassen in einem gemischten Trapezjolle vereint. Sowohl der Nacra17 als auch der 470 waren ein wichtiger Bestandteil der letzten Ausgabe der Princess Sofia Trophy und kehren dieses Jahr stärker in Quantität, Erfahrung und Qualität zurück. Im Jahr 2022 traten 66 X 470 Mixed Teams- und 38 X Nacra 17-Teams an, und die Liste der Voranmeldungen für die 52. Trofeo Princesa Sofía Mallorca von Iberostar weist 75 X470 Mixed- und 55 X Nacra 17-Teams aus. Die Beteiligung ist um 25 % gestiegen.

Die gemischte Formel, eine eingemachte Geschichte

des olympischen Segelns, umfasste die erste Frauenflotte bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul. Das Boot, das für dieses historische Debüt ausgewählt wurde, war die 470, und das erste Frauenpaar, das olympisches Gold gewann, war das amerikanische Duo Allison Jolly und Lynne Jewell. Sieben Olympische Spiele später war es der Katamaran Nacra17, der das neue gemischte Crew-Konzept in Rio 2016 einführte, und das erste Siegerduo waren die Argentinier Santiago Lange und Cecilia Carranza.

„Das Internationale Olympische Komitee sah darin eine fantastische Möglichkeit, die Realität von heute zu berücksichtigen, dass Männer und Frauen gleichermaßen an allen Arten von sportlichen Aktivitäten beteiligt sind“, erklärt Ferrán Muniesa, technischer Direktor der Princesa Sofía, der den Prozess bei erlebte aus erster Hand. „Diese Innovation war sehr willkommen, aber sie erforderte eine Zeit der Anpassung: Am Anfang mussten wir am psychologischen Aspekt arbeiten und nach Wegen suchen, um eine reibungslose Kommunikation an Bord zu erreichen. Als Organisation schätzen wir die Integration, die Frauen beim Hochleistungssegeln lieben seit vielen Jahren, insbesondere im Jollen- und Olympiasegeln, wo absolute Gleichberechtigung herrscht. Ich finde, das ist eine sehr spannende, dynamische Formel.“

470 Mixed

Die Liste der vorregistrierten 470 Mixed-Teams in Sofia besteht aus 75 Teams aus 26 Nationalitäten und umfasst die weltbesten Spezialisten. Die Sieger von Sofia 2022, die Spanier Jordi Xammar und Nora Brugman, kommen in guter Verfassung nach Mallorca, nachdem sie im Februar die letzte Regatta der 470er, die Lanzarote International Regatta, gewonnen haben. Zu ihnen gesellten sich auf dem Podium ihre spanischen Landsleute Silvia Mas und Nicolás Rodríguez sowie die Schweden Anton Dahlberg und Lovisa Karlson. Die drei Crews werden in der Bucht von Palma erneut gegen die amtierenden Weltmeister, die Deutschen Luise Wanser und Philipp Autenrieth, sowie die amtierenden Europameister, Dahlberg und Karlsson, antreten.

Die 470 ist ein 4,7 Meter langes Boot, das seit den Olympischen Spielen 1976 in Montreal ein olympisches Boot ist. Nach zwei Open-Format-Spielen schrieb sie 1988 in Seoul als erste olympische Segelklasse mit einer Frauenkategorie Geschichte und wird 2024 in Paris als zweite Mixed-Crew-Klasse ihr Debüt geben. Das Wettkampfprogramm für den 470 Mixed in der 52 Trofeo Princesa Sofía beginnt am 3. April und besteht aus bis zu 10 Wertungsrennen plus dem Medal Race.

Nacra 17

Die Nacra 17-Flotte ist auch stärker als der Eintrag von 2022. Tatsächlich mussten die Organisatoren die anfängliche Quote von 40 Einsendungen erhöhen, um alle Teams unterzubringen, die sich um eine Vorregistrierung beworben haben. Unter den 55 Teams aus 25 Nationalitäten, die um die 52. Ausgabe des Sofia kämpfen, wird ein volles Haus auf dem Podium in Tokio 2020 sein, angeführt von den Goldmedaillengewinnern, Titelverteidigern in Palma und aktuellen Weltmeistern: den Italienern Ruggero Tita und Caterina Banti. So auch die Briten John Gimson und Anna Burnet, die Silbermedaillengewinner und Bronzegewinner Alica Stuhlemmer und Paul Kohlhoff aus Deutschland. Ebenfalls zurück in Palma ist der Sieger der historischen Ausgabe von Rio 2016 und unbestrittene Legende des olympischen Segelns: der Argentinier Santiago Lange, der mit Victoria Travascio segelt.

Die Nacra 17 ist ein Katamaran mit einer Länge von 5,25 Metern bei einer Breite von 2,59 Metern und einem optimalen Besatzungsgewicht von 135 Kilogramm. Geboren im Jahr 2011, wurde es 2012 von World Sailing als Boot ausgewählt, um bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio erstmals in der Kategorie der olympischen gemischten Crew an den Start zu gehen. Die Nacra 17 beginnen am 4. April mit den Rennen und nehmen an bis zu 12 Rennen plus dem Medal Race teil.

Die 52. Trofeo SAR Princesa Sofía Mallorca by Iberostar ist die erste Qualifikationsveranstaltung für den Sailing World Cup 2023 und findet vom 29. März bis 8. April unter der gemeinsamen Organisation des Club Nàutic S’Arenal, des Club Marítimo San Antonio de la Playa, statt , der Real Club Náutico de Palma, die Real Federación Española de Vela und die Federación Balear de Vela, mit der Unterstützung von World Sailing und den wichtigsten öffentlichen Institutionen der Balearen. Es wird von der Europäischen Union Next Generation EU, dem Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus, dem Recovery, Transformation and Resilience Plan und der Tourism Strategy Agency of the Balearic Islands finanziert.