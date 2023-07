50. Rolex Fastnet Race 2023 mit 430 Yachten und fast 3.000 Seglern aus 49 Nationen nahm die größte Flotte aller Zeiten teil !

Der Fastnet Rock © ROLEX/Kurt Arrigo

Das 50. Rolex Fastnet Race geht nach einer großartigen Preisverleihung am Freitag, 28. Juli, im Race Village in Cherbourg-en-Cotentin zu Ende. Während die letzten Boote das Ziel erreichen, ist es an der Zeit, auf eine weitere spannende Ausgabe dieses legendären Rennens zurückzublicken.

Mit 430 Yachten und fast 3.000 Seglern aus 49 Ländern nahm die größte Flotte aller Zeiten teil. Die Bedingungen variierten von brutal bis harmlos. Als die Yachten in Cherbourg ihr Ziel erreichten, wurden zwei Streckenrekorde gebrochen und ein neuer Champion gekrönt. Das Rolex Fastnet Race wird vom Royal Ocean Racing Club organisiert und ist im Rahmen seiner 65-jährigen Verbindung mit dem Sport seit 2001 Partner von Rolex.

