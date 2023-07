Der Schweizer IMOCA-Segler Oliver Heer gibt stolz bekannt, dass er sich ein dreijähriges Nebensponsoring von der Luxusyachtwerft Portier Yachts gesichert hat. 

„ Dieser Sponsoringvertrag mit Portier Yachts ist für mich ein großer Schritt auf meiner Vendee Globe-Reise. Er gibt mir Unterstützung vor Ort und ich schätze das Vertrauen, das Portier Yachts in mich und das Team gesetzt hat, sehr und freue mich darauf.“ Ich tue alles, was ich kann, um ihr Vertrauen in mich zu belohnen “, sagte Heer.

Heer stammt ursprünglich vom Zürichsee und ist ein sehr erfahrener Hochseesegler, der zuvor mit dem britischen Segler Alex Thomson auf seiner IMOCA – HUGO BOSS zusammengearbeitet hat. Er hat über 100.000 Offshore-Meilen zurückgelegt und an mehreren Regatten auf der ganzen Welt teilgenommen. Zuletzt nahm Heer an seinem ersten Solo-IMOCA-Rennen teil, der berühmten Route Du Rhum von St. Malo nach Guadeloupe, und nach einem schwierigen Start beendete er das Rennen und sicherte sich einen Platz für den Vendee Globe 2024. Mit seinem neu gewonnenen Sponsoring von Portier Yachts freut sich Heer nun auf die nächste Phase seiner IMOCA-Segelkarriere.

„ Ich freue mich sehr, Teil dieses neuen Unternehmens zu sein. Wir glauben, dass Oliver ein großartiger Botschafter unseres Unternehmens ist und den Geist des Schweizer Segelsports wirklich vertritt. Wir sind stolz darauf, mit ihm verbunden zu sein, und wünschen Oliver alles Gute auf seiner Reise. Die familiengeführte Werft in Meilen wurde 1815 gegründet und ist es heute in der 7. Generation geführt. Seit fast 200 Jahren fertigen wir maßgeschneiderte Einzelboote bis hin zu Kleinserienbooten aller Art. Vor kurzem haben wir beschlossen, den Bootsbau einzustellen und konzentrieren uns nun auf den Verkauf, die Wartung und die Restaurierung von Booten. Mit dieser Partnerschaft möchten wir unsere Tradition im Segelsport weiter stärken und wie könnte das besser gehen als mit dem Team von Oliver Heer Ocean Racing.“ sagte Dominique Webber, Portier Yachts .

Die Sponsorenvereinbarung mit Portier Yachts ist der erste große Schritt auf Heers Weg in Richtung Vendée Globe und dürfte dem Schweizer Segler, der immer noch auf der Suche nach einem Titelsponsor für seine Kampagne ist, viele Türen öffnen. Heer trainiert derzeit für die IMOCA Globe Series 2023, zu der das Fastnet-Rennen im Juli, das Defi Azimut im September und dann das zweihändige Transat Jaques Vabres-Rennen von Le Havre nach Martinique im Oktober gehören. Den Höhepunkt des Jahres bildet das Einhandrennen Retour La Base, das Ende November beginnt und bei dem der Segler die Ziellinie in Lorient überquert und zu seiner Heimatbasis in Port La Foret in der Bretagne zurückkehrt. Diese äußerst wettbewerbsintensiven Rennen mit insgesamt über 10.000 Seemeilen werden für Heer und sein Team ein großartiges Testgelände sein.„Ich freue mich darauf, an den Rennen der IMOCA Globe-Serie 2023 teilzunehmen und der Schweiz und der Welt zu zeigen, was in mir steckt. Mit Hilfe von Portier Yachts hoffe ich, mir in der IMOCA-Segelwelt einen Namen zu machen.“ sagte Heer.

Quelle: Oliver Heer Ocean Racing