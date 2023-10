Video Einjähriger Countdown zum 37. America`s Cup Barcelona

Die America’s-Cup-Teams, die um den Gewinn der 37. Ausgabe der ältesten kontinuierlich ausgetragenen Trophäe im internationalen Sport kämpfen, verfügen zwar über enorme Ressourcen, aber das einzige Gut, das sie nicht kaufen können, ist Zeit. Und die Uhr tickt. Der Countdown hat begonnen.

Jetzt sind wir im Endspurt. Es dauert noch genau ein Jahr, bis das Gerede aufhört, das Training und die Tests sowie die Challenger Selection Series vorbei sind und der ultimative Challenger feststeht, der im ersten Rennen des America’s Cup- Match gegen den Titelverteidiger Emirates Team New Zealand antreten wird . Der am meisten erwartete Tag jedes America’s-Cup-Zyklus.

Ugo Fonollá / America’s Cup

Der Druck, der in diesem Zyklus auf alle Teams zunimmt, ist spürbar, da große Entscheidungen in Bezug auf das Rumpfprofildesign getroffen wurden, aber noch größere Entscheidungen in Bezug auf Folien, Systeme, Segeldesigns, Besatzungsprotokolle und Rennspielbuchstile noch weit oben liegen Luft. Den ganzen Sommer über haben die Teams in Barcelona hart daran gearbeitet, sich mit den einzigartigen Bedingungen vertraut zu machen, denen sie täglich an der Küste von La Barceloneta mit ihren Wellen und Kabbelwellen und allen möglichen Bedingungen von flacher Windstille bis hin zu heftigen Bedingungen ausgesetzt sind. Es ist eine ultimative Segelherausforderung, aber noch mehr ein Design-Rätsel.

Ugo Fonollá / America’s Cup

Einige Parameter sind für das Rennen in Stein gemeißelt, wobei die unteren und oberen Windgrenzen im Protokoll des 37. America’s Cup festgelegt sind . Einige der Komponenten an Bord der AC75 sind ebenfalls auf vorgefertigte Designs und Standards eingestellt, aber das Rennen in einem Entwicklungskampf mit Tausenden von Variablen bleibt den weltbesten Designern, Ingenieuren, Mechatronikexperten, KI-Entwicklern und Computertechnikern vorbehalten der entscheidende Vorteil.

Für die Segler ging es in den Jahren der Ausbildung vor allem darum, Daten zu sammeln und die Computersimulationen zu testen, um genaue Basislinien zu finden und Annahmen in einer realen Umgebung zu beweisen. Für die Radsportler ging es darum, endlose Stunden auf ihren Rennrädern und Standrädern zu verbringen, Kilometer zurückzulegen, unmögliche Bergpfade zu erklimmen und Wattzahlen zu erreichen, auf die die „Puncheurs“ der Tour de France stolz wären.

©Paul Todd/AMERICA’S CUP

Jetzt wird alles ernst. Der America’s-Cup-Wettbewerb rückt immer näher. Die Countdown-Uhr ist unerbittlich. Die Zeit der Ideenfindung ist vorbei. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Bauzeitpläne müssen abgeschlossen sein. Der Grundsatz „Jetzt oder nie“ schwebt wie ein Damoklesschwert über jedem Konkurrenten.

©Paul Todd/AMERICA’S CUP

Während sich die Segler und Teams vorbereiten, tun es auch die Menschen in Barcelona und seine lebendige Gesellschaft, die den America’s Cup mit den jüngsten Ereignissen ins Herz geschlossen haben, darunter die Eröffnung des 37. offiziellen America’s Cup-Ausstellungszentrums in Port Vell, in dem auch der America’s Cup stattfand Eröffnungszeremonie der 61. Internationalen Bootsmesse in Barcelona und ein glanzvoller „Empfang für die Teams“, organisiert vom Stadtrat in Anwesenheit aller Verwaltungen.

An der glanzvollen Eröffnung des America’s Cup Experience nahmen fast 300 Autoritäten und Gäste teil, darunter Jaume Sabater, Vertreter von America’s Cup Experience, Anna Erra, Präsidentin des katalanischen Parlaments, Víctor Francos, Präsident des spanischen Rates für höhere Sportarten und David Escudé , Sporträtin des Regional- und Stadtrats von Barcelona, ​​Marta Domènech, Generaldirektorin für Tourismus der katalanischen Regierung und Lluís Salvadó, Präsident des Hafens von Barcelona.

Anschließend veranstaltete die Stadt Barcelona in den Gärten des Palauet Albéniz einen feierlichen Empfang für alle am 37. America’s Cup teilnehmenden Mannschaften, an dem auch der Präsident der katalanischen Regierung, Pere Aragonès, und der Präsident von Katalonien teilnahmen der spanische Sportrat, Víctor Francos, neben vielen anderen Autoritäten und Persönlichkeiten.

„Wir sind bereit, mit Ihnen zu segeln“, versicherte der Bürgermeister von Barcelona, ​​während der katalanische Regierungschef den Organisatoren und den am Wettbewerb teilnehmenden Teams dankte. Aragonès betonte die „unbestreitbare Einzigartigkeit des America’s Cup“ und betonte, dass es sich um eine „große Chance für unser Land und um Katalonien der Welt zu präsentieren“ handele.

Der Präsident des spanischen Sportrats bemerkte weiter: „Als mir zum ersten Mal gesagt wurde, dass Barcelona die Ausrichtung des America’s Cup anstrebt, hatte ich Zweifel, ob es dazu kommen könnte, aber jetzt möchte ich, dass es nicht verschwindet.“ Ich möchte vor allem, dass es ein Erfolg wird und uns das nötige Ansehen verschafft“, und betonte weiter: „Wenn der öffentliche und der private Sektor Hand in Hand gehen, ist es ein Erfolg.“

Nächstes Jahr um diese Zeit werden wir den Gewinner der Challenger Selection Series kennen. Wer auch immer das sein mag, sie werden einen der härtesten Wettkämpfe ihres Segellebens überstanden haben und da es zwischen all den Herausforderern so wenig Auswahl gibt, wird es darauf ankommen, wer sein Entwicklungstempo in den Round-Robins halten kann und wer kann dem glühend heißen Druck des Wettbewerbs auf höchstem Niveau im Schmelztiegel des America’s Cup standhalten, wo bekanntlich gilt: „Es gibt keinen Zweiten.“ Jeder Herausforderer hat eine Argumentation, die zu seinen Gunsten ausfallen könnte, aber der Gewinner wird derjenige sein, der auf der größten Bühne abliefert, genau dann, wenn es darauf ankommt. Kein Ort für schwache Nerven.

Doch mit der Auswahl des Challenger ändert sich das Tempo des Wettbewerbs, die Weltmedien strömen nach Barcelona, ​​Hubschrauber surren am Himmel, Superyachten landen und die Atmosphäre verändert sich und brodelt vor wettbewerbsintensiver Spannung, die die einzige Gewissheit des 37. America’s-Cup- Spiels ist Hove ist in Sicht – Emirates Team New Zealand. Was die Kiwis an diesem Start gegen den kampferprobten Challenger abliefern werden, wenn sie im größten Segelwettbewerb der Welt einen beispiellosen Dreisieg in Folge für ein Team anstreben, ist das große Geheimnis dieses Einzigartigen Wettbewerb.

Und dann kommt der Moment, den Kommentatoren und Schreiberlinge seit Jahrzehnten als den Punkt beschrieben haben, an dem „wir es wissen“, wenn zu Beginn des ersten Rennens des America’s Cup die Kanonenschüsse fallen und die beiden Goliath-AC75 an der Spitze und auf dem neuesten Stand sind der Entwicklung, gehen Sie gegen den Wind. Wer hat den Geschwindigkeitsvorsprung? Wer zeigt höher? Wer wird zuerst die Grenze erreichen und die Wende erzwingen? Dies sind die Fragen, die Frühindikatoren für den Ausgang und das Ziel der berühmtesten Trophäe im Segelsport sein werden.

©Paul Todd/AMERICA’S CUP

Aber warte. Der America’s Cup bei Folienyachten, die über optimale Designfenster für bestimmte Bedingungen verfügen, könnte durchaus große Überraschungen und Überraschungen bereithalten, und da Barcelona im Herbst in der Lage ist, Bedingungen zu liefern, die mit einer Vielzahl von Bedingungen entweder am Ende des Spektrums oder genau in der Mitte liegen können Seegang, Windrichtung und Wellengang: Dies könnte der schwierigste America’s Cup in der Geschichte werden. Wir könnten den engsten Wettbewerb um den „Auld Mug“ seit 1983 erleben. Die Torheit eines Spielers. Der Albtraum eines Kommentators.

Der große Gewinner wird zweifellos die wunderschöne Stadt Barcelona mit ihrer kosmopolitischen Ausstrahlung, ihrer erstklassigen Infrastruktur, ihrer dynamischen Geschichte, ihrer herausragenden Architektur, Kultur und Lebendigkeit sein. Barcelona ist ein Muss für einen Besuch und für die Tausenden von Zuschauern, die sich auf den Weg machen, um ihr Team zu unterstützen und die Entwicklung der Geschichte mitzuerleben, verspricht es sensationell zu werden.

Das offizielle Renndorf wird das schlagende Herz sein, aber schlendern Sie zum Port Olímpic und genießen Sie die Atmosphäre der Jugend- und Puig-Frauen-America’s-Cup-Veranstaltungen in der AC40-Klasse – der aufregendsten neuen Klasse von Einrumpfbooten mit Foiling – auf Hochtouren. Nächstes Jahr um diese Zeit werden wir die Youth America’s Cup-Sieger mit ihrem entscheidenden Spiel im Finale der Challenger Selection Series kennen lernen und ihren Weg zum America’s Cup festlegen. In den Startlöchern für den Ruhm werden die besten weiblichen Athleten sein, die um den ersten Puig Women’s America’s Cup kämpfen – ein Höhepunkt des 37. America ’s Cup und ein weiterer Weg in die Zukunft des Wettbewerbs – wobei das Finale zwischen den Rennen ausgetragen wird das Match.

© Marc Graupera

Für die Zuschauer in der Stadt bietet ein Besuch der AC Experience sowohl denjenigen, die den America’s Cup gut kennen, als auch denjenigen, die ihn noch nie zuvor erlebt haben, die Möglichkeit, tief einzutauchen, sich weiterzubilden, zu inspirieren und zu begeistern. Es befindet sich im Port Vell neben dem Aquarium und ist die Besucherattraktion, die man im Jahr 2024 nicht verpassen muss. Und für Fans früherer Ausgaben des America’s Cup wird die J-Klasse (Yachten aus den 1930er-Jahren) ihre Weltmeisterschaften in Barcelona ausrichten 12 Meter (Cup-Boote von 1958-1987) werden in der Stadt an der 17. Regatta Puig Vela Classica teilnehmen. Der Port Vell wird ein lebendiges und fesselndes Spektakel sein, das jeder genießen kann.

Die Augen der Welt sollen in den kommenden zwölf Monaten auf Barcelona gerichtet und intensiviert werden. Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass die Stadt bereit ist und auf eine lange Tradition bei der Durchführung von Weltklasse-Sportveranstaltungen zurückblickt, von der Champions League über die Formel 1 bis hin zu den Olympischen Spielen selbst. Barcelona liefert auf jeder Ebene. Und für Einheimische, die ein Teil der Geschichte sein möchten, war es noch nie so einfach, sich ehrenamtlich zu engagieren. Die Einsendungen sind auf der offiziellen Website des America’s Cup geöffnet. Es gibt unzählige Möglichkeiten, dabei zu sein und den 37. America’s Cup in Barcelona zum Standard zu machen . unser wichtigstes Ereignis im Sportkalender im Jahr 2024.

Nur noch ein Jahr bis zur größten Segelshow der Welt. Kannst du es schon spüren?

