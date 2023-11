A Voyage of Discovery Film THE OCEAN RACE seit 03.11. auf Eurosport

Am Freitag, den 3. November, erscheint auf Eurosport ein dreiteiliger Dokumentarfilm, der einen tiefen Einblick in das Leben der Segler und Teams gibt, die am Ocean Race 2022–23 teilnehmen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es auch innerhalb der USA auf Max vertrieben, eine weitere weltweite Verbreitung wird folgen.

„A Voyage of Discovery: The Ocean Race“ , produziert von Warner Bros. Discovery (WBD), folgt wichtigen Seglern der fünf IMOCA-Teams, die rund um die Welt segeln, darunter dem Skipper des siegreichen 11th Hour Racing Teams, dem amerikanischen Segler Charlie Enright .

https://youtube.com/watch?v=BvPCZ6vS8iI%3Fsi%3DCMkBY1dnpD0k2Ps1

Die Zuschauer werden hinter die Kulissen geführt und erhalten uneingeschränkten Zugang, um das Drama des härtesten Rennens mit kompletter Besatzung der Welt mitzuerleben und alle Höhen und Tiefen zu erleben, wenn die besten Segler der Welt sich dieser legendären Offshore-Herausforderung stellen.

„In diesem Jahr übernahm WBD zum ersten Mal die Rolle als Host Broadcaster, Content-Ersteller und Nachrichtenvertriebspartner des Spitzenevents des Langstreckensegelns, was uns einen beispiellosen Zugang zu den teilnehmenden Crews und Athleten verschaffte“, sagte Scott Young, SVP Content & Production bei Warner Bros. Discovery Sports Europe.

„Unser Ziel über die Live-Berichterstattung hinaus war es, die menschliche Geschichte innerhalb des Rennens zu erschaffen. Wir haben Fans auf die Reise mitgenommen, um Menschen zu treffen, die eine Leidenschaft für ihren Sport haben, die mit ihrem Engagement einhergeht. Unsere Kameras hatten an Bord und an Land Zugang zu Orten, die sie normalerweise nicht erreichen konnten, und erzählten die Geschichten der konkurrierenden Athleten, um ein authentischeres Erlebnis dessen einzufangen, was die Crews während ihrer unnachahmlichen sechsmonatigen Herausforderung erwartet. Es gibt keinen besseren Beweis dafür als unsere neue Dokumentation „A Voyage of Discovery“.

Alle fünf Rennteams sind in der Dokumentation zu sehen, die anhand der gelebten Erfahrungen von vier Seglern einen genauen Blick auf die Veranstaltung wirft:

Charlie Enright – Skipper des 11th Hour Racing Teams

Annie Lush – Crewmitglied bei GUYOT environnement – ​​Team Europe

Paul Meilhat – Skipper von Biotherm

Rosalin Kuiper – Crewmitglied beim Team Malizia

„Ich freue mich riesig über den Dokumentarfilm“, sagte Rosie Kuiper, Co-Skipperin des Team Malizia. „Es war etwas ganz Besonderes, dabei zu sein, und ich habe meine Gefühle und Gedanken mit den Produzenten geteilt, so wie ich es mit meiner Familie tun würde, und das war etwas Besonderes.“ Ich bin gespannt darauf, es zu sehen, da ich keinen Filter hatte und wirklich alles aus meinem Herzen geteilt habe. Es ist eine wirklich coole Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken und in das Gehirn eines Seemanns einzutauchen. Ich hoffe, dass wir dies auch in Zukunft fortsetzen können, um neben der sportlichen Seite auch das menschliche Abenteuer zeigen zu können.“

„Eine Entdeckungsreise: The Ocean Race“ ist die neueste Fernsehausgabe der 50-jährigen Jubiläumsausgabe von The Ocean Race, die am 15. Januar 2023 in Alicante, Spanien, begann und am 30. Juni mit dem großen Finale in Genua, Italien, endete.

„Wir sind stolz auf die langfristige Partnerschaft mit The Ocean Race, die es uns ermöglicht, das Niveau des Geschichtenerzählens, das dieser unglaubliche Sport bietet, weiter zu steigern und dem Segeln dabei zu helfen, zwischen den olympischen Zyklen neue Zielgruppen zu erreichen“, schloss Young . „Indem wir in ein beispielloses Produktionsniveau investieren und seine Stars in den Mittelpunkt rücken, sind wir zuversichtlich, dass wir das Wachstum des Sports über ein traditionelles Segelpublikum hinaus weiterhin unterstützen können.“

„A Voyage of Discovery: The Ocean Race“ wird exklusiv in drei Teilen von WBD europaweit um 21:00–22:00 Uhr MEZ am Freitag, den 3., Samstag, den 4. und Sonntag, den 5. November auf den Kanälen von Eurosport ausgestrahlt. Das Streaming aller drei Episoden wird auch auf Discovery+ und der Eurosport-App in Europa sowie auf Eurosport Extra in Polen verfügbar sein. „A Voyage of Discovery: The Ocean Race“ wird zu einem späteren Zeitpunkt auch auf Max in den USA verfügbar sein.

Die dreiteilige Serie wurde von Robert Bevan produziert und inszeniert und von Steven Douglas Blake geschnitten.

Im Jahr 2022 vereinbarte Warner Bros. Discovery eine bahnbrechende Produktions-, Live-Berichterstattungs- und Vertriebspartnerschaft mit The Ocean Race, um sein Publikum durch die Nutzung des gesamten Umfangs des WBD-Portfolios an globalen Marken, Kanälen und Plattformen weiter zu vergrößern. Die Leidenschaft der Organisation für das Geschichtenerzählen zu allen Aspekten des Rennens, einschließlich der Natur, der Gesundheit der Meere, der Nachhaltigkeit, der Technologie, der Wissenschaft und des Weltklassesports, hat zur Berichterstattung über das Rennen, das Klima und die Gesundheit der Meere im Jahr 2023 beigetragen.AKTIE

