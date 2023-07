L’OCCITANE SAILING TEAM gibt CO-SKIPPER und Leistungstrainer Alan Roberts bekannt

Das L’Occitane Sailing Team stärkt sein Team weiter, indem es Alan Roberts zum Co-Skipper und Leistungstrainer ernennt. Alan wird dem Team für den Rest der Saison 23-24 der IMOCA Globe Series beitreten.

Roberts, der kürzlich das Ocean Race abgeschlossen hat, hat seinen Ruf als hervorragender Segler im Offshore-Rennzirkus weiter gefestigt. Als Absolvent der Artemis Offshore Academy, einer renommierten Institution, die viele britische Talente gefördert hat, hat Roberts im letzten Jahrzehnt seine Fähigkeiten verfeinert und sowohl in der Kategorie Figaro- als auch Solo-Segeln hervorragende Leistungen erbracht. Sein Engagement und seine außergewöhnlichen Leistungen haben ihm den wohlverdienten Ruf eines versierten Seglers eingebracht.

Roberts‘ Erfolge gehen über seine Erfolge in den Disziplinen Figaro und Solo-Segeln hinaus. Er war aktiv an mehreren IMOCA-Projekten beteiligt, darunter Teams am Ocean Race, und stellte mit Canada Ocean Racing einen Transatlantik-Rekord auf. All dies beweist seine Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit bei hochriskanten Offshore-Rennen.

Roberts hatte folgenden Kommentar

: „Es ist mir eine Ehre, dem L’Occitane Sailing Team beizutreten. Es ist eine aufregende Gelegenheit, mit einem so talentierten und leidenschaftlichen Team zusammenzuarbeiten. Ich habe gerade das Ocean Race abgeschlossen und war in den letzten Jahren an verschiedenen IMOCA-Projekten beteiligt.“ Ich bin bestrebt, meine Erfahrung einzubringen und zum Erfolg des Teams beizutragen. Das Rolex Fastnet Race ist bekannt für seine Herausforderungen, aber ich bin zuversichtlich, dass Clarisse und ich sie gemeinsam meistern und das erste Rennen des Teams bestreiten können. ”

Das Rolex Fastnet Race, bekannt als eines der anspruchsvollsten Sprint-Hochseerennen, wird für Roberts als Co-Skipper des L’Occitane Sailing Teams der erste Test sein. Dieses Rennen, das taktische Entscheidungsfindung, Navigationsfähigkeiten und körperliche Ausdauer vereint, wird zweifellos das Können des Teams von Crémer & Roberts auf die Probe stellen. Da dies das erste Rennen von Clarisses Crémers ist und ihr neu gegründetes Team einen so starken Co-Skipper hat, bereitet das Duo einen starken Saisonstart vor.

Skipperin Clarisse Crémer sagte: „Ich kenne Alan jetzt schon seit ein paar Jahren, unsere Wege haben sich oft gekreuzt und jetzt haben wir endlich die Gelegenheit, gemeinsam zu segeln. Er ist super enthusiastisch, immer motiviert und freundlich, super rigoros, ich konnte es nicht tun.“ Ich träume nicht von einem besseren Co-Skipper für die Transat Jacques Vabre und als Trainingspartner im nächsten Jahr.

Darüber hinaus hat er dank The Ocean Race gerade viel IMOCA-Erfahrung gesammelt, was ihn zu einem großartigen Verbündeten macht, um dieses Boot in die Hand zu nehmen. Wir arbeiten erst seit ein paar Tagen zusammen, aber ich spüre schon, wie die Magie entsteht!“

Quelle: L'Occitane Sailing Team

