Video America`s Cup Erlebnis eine Weltneuheit in Barcelona

Von fast jedem Aussichtspunkt im Port Vell in Barcelona aus sind die markanten Grafiken des offiziellen Ausstellungszentrums des 37. America’s Cup zu sehen. Das Gebäude, früher ein IMAX-Kinokomplex, wurde in den letzten sechs Monaten in das „America’s Cup Experience“ umgewandelt und bietet den Besuchern eine bemerkenswerte, immersive Reise durch die geschichtsträchtige Geschichte der Veranstaltung bis in die Gegenwart.

Ganz im Sinne der Absicht des 37. America ’s Cup, die Grenzen der Veranstaltung zu erweitern und die Messlatte für alle als wahrhaft globales Sportspektakel höher zu legen, ist die AC Experience ein einzigartiges und ehrgeiziges Ausstellungszentrum, das sowohl informiert und bildet als auch der Welt etwas bietet erstklassige Einrichtungen, Restaurants und Geschäfte.

Von dem Moment an, in dem Sie das Hauptatrium betreten, ist es ein sinnliches Erlebnis, in dem eine Nachbildung der America’s-Cup-Trophäe unter zwei riesigen Nachbildungsfolien des Emirates Team New Zealand, dem Titelverteidiger, und von INEOS Britannia, dem Rekordherausforderer, zu sehen ist. Eine riesige Videowand heißt Sie im Ausstellungszentrum willkommen und sorgt für Spannung, während wir den Countdown bis zum Start der Challenger Selection Series in etwas mehr als einem Jahr herunterzählen.

Bei einem Spaziergang durch den freien Bereich können Besucher mehr über die Regatten erfahren und sich mit den Rennteams und den Uniformen vertraut machen, die sie tragen, um auf höchstem Niveau im internationalen Segelsport anzutreten. Von dort aus bietet ein Spaziergang durch die Lerntische Informationen über die AC75, die aufregende AC40, die Innovation, die zum Bau und Segeln dieser Boote erforderlich ist, das Engagement des America’s Cup für Nachhaltigkeit sowie eine fantastische Informationsgrafik und ein Video über Barcelona und das Meer.

Am Ausgang des freien Bereichs ist der Laden mit offiziellen Insignien und Erinnerungsstücken des 37. America’s Cup bestückt und die Gäste können dann zum Vorplatz gehen, wo sich das Restaurant Sailor’s Cove befindet, das köstliche Getränke, Speisen und alkoholische Getränke serviert.

Eine Reise zum America’s Cup Experience erfolgt jedoch über den Ticketbereich, in dem Sie in eine 3D-Unterwasserwelt eintauchen, bevor Sie durch die Unterhaltungskorridore zur Timeline-Ausstellung des America’s Cup mit 90 Leinwänden gehen. Hier sehen Sie die Charaktere, die Boote und die Geschichten, die diesen berühmten Wettbewerb so einzigartig machen. Mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1851 zurückreicht, handelt es sich um eine bemerkenswerte, farbenfrohe und fesselnde Zeitleiste, die Ihnen die Sehenswürdigkeiten, die Geräusche und das Spektakel des America’s Cup bietet.

Der letzte Teil Ihrer Reise besteht darin, das IMAX-Auditorium zu betreten, wo preisgekrönte Filmemacher den ultimativen America’s-Cup-Film gedreht haben und den heutigen Kampf um den Gewinn der berühmtesten Trophäe im Segelsport dokumentieren. Unter dem Titel „One Hell of a Battle“ nehmen wir Sie mit auf eine Reise, die sich mit der für den Sieg erforderlichen Psyche, der Schwierigkeit der Aufgabe und der Aussicht auf die unglaublichste Segelregatta aller Zeiten befasst, die in Barcelona direkt am Strand stattfindet in nur 12 Monaten.

Es ist ein unvergessliches Erlebnis und in den kommenden Wochen werden weitere Funktionen hinzugefügt, darunter zwei Simulatoren, die Sie an Bord einer AC75 mitnehmen und dabei alle Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Geschwindigkeiten dieser fantastischen Schiffe erleben. Zu den weiteren geplanten Features gehören interaktive Videobildschirme, die die Geschichte des Cups im Detail erzählen und aufzeichnen, sowie die Eröffnung des VRABA-Restaurants im Obergeschoss durch Albert Ventura – einen preisgekrönten katalanischen Meisterkoch – mit einer atemberaubenden Terrasse mit Blick auf den Port Vell, wo es wohl das Beste gibt Ansichten in der Stadt. Perfekt für ein Mittag- oder Abendessen und die Cocktailbar im Inneren verspricht etwas ganz Besonderes zu werden. Verpassen Sie es nicht.

Das America’s Cup Experience ist das ganze Jahr über täglich geöffnet. Kommen Sie und erleben Sie die größte Segelshow der Welt – Entdecken, Eintauchen, Lernen und Genießen.