CUPRA wird Partner des 37. America’s Cup sein, einem der größten und prestigeträchtigsten Sportereignisse der Welt. Zum ersten Mal überhaupt hat die Segelwelt Barcelona zum Austragungsort eines der anspruchsvollsten America’s Cups in der 172-jährigen Geschichte der Veranstaltung gemacht.

Zum Beginn dieser Partnerschaft hat die Marke den „CUPRA Cube“ in La Barceloneta, Barcelonas Strandviertel, enthüllt. Der innovative Countdown-Timer in Zusammenarbeit mit Omega, dem offiziellen Zeitnehmer des 37. America’s Cup, trägt den Slogan „Zwei Träume. Ein Countdown“. Wenn der Timer Null erreicht, wird nicht nur der Cup gestartet, sondern auch die ersten Bilder des neuen CUPRA Terramar, dem offiziellen Auto des Wettbewerbs, veröffentlicht. Der elektrifizierte sportliche SUV der Marke, der eine Hommage an den Geburtsort von CUPRA darstellt, wird auch im Rahmen des 37. America’s Cup, der zwischen August und Oktober 2024 stattfinden soll, vollständig enthüllt.

Als globaler Partner wird CUPRA während der gesamten Veranstaltung eine bedeutende Präsenz haben, mit Segel-Performance-Enthusiasten auf der ganzen Welt in Kontakt treten und die Sichtbarkeit seiner Marke weltweit stärken. CUPRA wird Teil der Fanzone im Race Village sein, um mit Fans, Bürgern Barcelonas und Besuchern in Kontakt zu treten.

CUPRA und der AMERICA’S CUP bündeln ihre Kräfte in einer strategischen Allianz, um die Welt von Barcelona aus zu inspirieren

„Wir bei CUPRA glauben, dass unsere Heimatstadt der ideale Ort ist, um den 37. America’s Cup auszurichten und zum Epizentrum des Sports auf globaler Ebene zu werden“, sagte Wayne Griffiths, CEO von CUPRA. „Als sportliche, von Emotionen getriebene Marke sind wir stolz darauf, große internationale Veranstaltungen zu sponsern, die eng mit unseren Werten und unserem Anspruch übereinstimmen, die Welt von Barcelona aus zu inspirieren und auf den Sieg zu gehen. Dies ist auch eine großartige Gelegenheit, den unvergesslichen Geist der Olympischen Spiele von 1992 noch einmal aufleben zu lassen, mit einer wirklich internationalen Veranstaltung, die die beste Seite dieser pulsierenden Stadt zeigen wird“, fügte er hinzu.

Bei der Veranstaltung im nächsten Jahr wird es zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs auch den Puig Women’s America’s Cup geben. Ziel dieser Initiative ist es, weiblichen Seglern eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Fähigkeiten und ihr Talent in einem Rennen auf hohem Niveau unter Beweis stellen können, und ihnen die Möglichkeit zu bieten, ihre Fähigkeiten für den America’s Cup selbst weiterzuentwickeln. Darüber hinaus wird der Youth America’s Cup, ein Segelrennen für Teilnehmer unter 25 Jahren, als Chance für aufstrebende Talente dienen. Durch das Sponsoring des 37. America’s Cup möchte CUPRA die Inklusion im Sport fördern und die nächste Generation inspirieren.

CUPRA und der AMERICA’S CUP bündeln ihre Kräfte in einer strategischen Allianz, um die Welt von Barcelona aus zu inspirieren

„Wir sind sehr stolz, dass CUPRA der Sponsorenfamilie des 37. America’s Cup beitritt“, sagte Grant Dalton, CEO des America’s Cup. „Wir wissen, dass sie sehr stolz und leidenschaftlich auf Barcelona, ​​ihre Leistung und ihre Besessenheit sind, was auch auf den America’s Cup zutrifft. CUPRA wird uns dabei helfen, mit den Menschen in Barcelona und auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten, und zwar durch mutige Aktionen, die die Geschichte der Veranstaltung, ihre Innovation, ihre Geschichte und Inspiration erzählen“, fügte er hinzu.

Der America’s Cup ist das Rennen ohne zweiten Platz. Entweder man gewinnt oder man verliert, und das schon seit über 170 Jahren. Der 1851 ins Leben gerufene Wettbewerb hat eine große globale Präsenz und einen herausfordernden und kraftvollen Kern. Sein Ziel, Synergien zwischen Design, Leistung und Innovation zu schaffen, sind Merkmale, die ebenfalls tief in der DNA von CUPRA verwurzelt sind. Der Wettbewerb findet rund um den Port Vell in Barcelona und entlang des Strandes bis zum Port Olímpic statt.

CUPRA ist die unkonventionelle Challenger-Marke, die Emotion, Elektrifizierung und Leistung vereint, um die Welt von Barcelona aus zu inspirieren. CUPRA wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz und die CUPRA Racing-Abteilung in Martorell (Barcelona) sowie ein globales Netzwerk spezialisierter Verkaufsstellen.

CUPRA beweist, dass Elektrifizierung und Sportlichkeit perfekt zusammenpassen, und im Jahr 2022 erreicht die Marke mit über 150.000 ausgelieferten Fahrzeugen neue Höhen. Jede aufeinanderfolgende Modelleinführung markierte einen neuen Meilenstein bei der Definition des Markencharakters mit einem herausfordernden und originellen Design: der CUPRA Ateca, ein einzigartiges Modell in seinem Segment; der CUPRA Leon, sein erstes elektrifiziertes Modell dank eines Plug-in-Hybrid-Elektromotors; der CUPRA Formentor, das erste exklusiv von der Marke entwickelte Modell und bislang meistverkaufte Fahrzeug des Unternehmens; und der CUPRA Born, das erste 100 % elektrische Fahrzeug der Marke.

CUPRA ist offizieller Automobil- und Mobilitätspartner des FC Barcelona, ​​Premiumsponsor der World Padel Tour und offizieller Sponsor des eSports Club Finetwork KOI. CUPRA ist die einzige Automobilmarke, die an den Rennwettbewerben EXTREME E und Formel E teilnimmt. Der CUPRA Tribe besteht aus einem Team von Botschaftern, die die treibende Kraft des Wandels sein wollen. Zu seinen Mitgliedern gehören der Straßenkünstler TvBoy, die Olympiasieger Adam Peaty und Saul Craviotto, der deutsche Torhüter Marc ter Stegen sowie die zweifache Ballon d’Or- und beste FIFA-Fußballerin Alexia Putellas.

CUPRA und der AMERICA’S CUP bündeln ihre Kräfte in einer strategischen Allianz, um die Welt von Barcelona aus zu inspirieren