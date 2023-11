Clarisse Crémer und Alan Roberts mit L’Occitane en Provence belegen im IMOCA den 9. Platz

Die Französin Clarisse Crémer und der britische Co-Skipper Alan Roberts beendeten heute Morgen um 06:20:00 Uhr Ortszeit 10:20 Uhr UTC vor Fort de France die Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre und belegten den neunten Platz in der IMOCA-Klasse im Zweihandsport Rennen von Le Havre nach Martinique, das am 7. November begann. Ihre Rennzeit betrug 13 Tage, 0 Stunden, 50 Minuten und 0 Sekunden. Das Duo segelte die theoretischen 3750 Meilen zwischen Le Havre und Fort-de-France mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 12,2 Knoten. Draußen auf dem Wasser segelten sie tatsächlich 5315,33 Meilen mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 16,99 Knoten. Sie kamen einen Tag, 3 Stunden, 17 Minuten und 29 Sekunden nach dem IMOCA-Gewinner ins Ziel.

Damit erreichte das französisch-britische Duo seine vorrangigen Ziele: das Rennen mit einem guten Boot zu beenden, Crémer das Boot vor ihrem ersten Solo-Rennen darauf seit zehn Tagen kennenzulernen und eine respektable, solides Ergebnis.

Nachdem sie erst vor einem Jahr ihre Tochter zur Welt gebracht hatte, startete Crémers neues Programm relativ spät in der Vendée-Globe-Vierjahresperiode. Mit dem Alex Thomson Racing Team, das das L’Occitaine en Provence-Programm verwaltet, standen sie bereits vor dem Start ihres IMOCA (ehemals Charlie Dalins APIVIA) am 11. Juli in einem ständigen Wettlauf mit der Zeit, um pünktlich für das Fastnet Race 11 Tage bereit zu sein später. Da das Programm erst in diesem Jahr gestartet ist, muss Crémer Rennen beenden und Meilen sammeln, um sich die Vendée Globe-Qualifikation zu sichern.

Crémer und Roberts haben ihr Teamziel erreicht und einige kleinere Probleme auf der Strecke gelöst, die sie zurückhielten. Bei den starken Winden, die aus dem Ärmelkanal kamen, hatten sie das Problem, dass die Lazy-Jacks brachen und sich beim Überqueren der Front Wasser in den Falten des Großsegels festhielt. Sie blieben die ganze Zeit unter den Top 10 und waren zufrieden mit ihrer Entscheidung, im Süden zu bleiben. Vor drei Tagen wurde ein Gennaker repariert, der während einer Halse riss. Roberts arbeitete am Segel, während es noch gehisst war.

Erste Worte von Clarisse Crémer und Alan Roberts

Clarisse: „ Wir freuen uns, hier zu sein. Wir haben alle unsere Ambitionen erfüllt, das Wichtigste war, ins Ziel zu kommen. Wir segelten viel vor dem Wind. Am Start hatten wir ein paar kleine Probleme, aber das Das Team hatte das Boot gut vorbereitet. Menschen haben unterschiedliche Ambitionen, daher wurden während des Rennens unterschiedliche Optionen gewählt. Es gab Zeiten, in denen wir dachten, wir hätten nicht gut getrimmt. Wir haben viel gelernt. Ich kannte nicht alle Einstellungen. Das Boot segelt von selbst mit hoher Geschwindigkeit. Es ist fast so, als würden wir schummeln …

In der ersten Nacht hatten wir unter widrigen Bedingungen eine Wasserblase im Segel. Mir war überall schlecht. Dann hatten wir Motorprobleme, aber wir haben das in den Griff bekommen. Wir haben einige Blasinstrumente verloren. Mit den Problemen versteht man das Boot besser. Keines der Probleme hat uns wirklich viel Zeit gekostet.

Wir kannten uns vor Juli nicht, aber unsere Erfahrungen ergänzen sich. Wir sind gleich alt. Die gleichen Frustrationen. Das gleiche Wettbewerbsniveau. Wir kamen also gut miteinander klar. Ich bin erschöpft. Die heftige Bewegung des Bootes ist ermüdend. Aber aufgrund des Schlafmangels ist das wohl normal.“

Alan Roberts: „ Wir haben uns gut verstanden. Wir haben viel gelernt. Unsere Konkurrenzmannschaft wollte nach Norden, aber als Segler haben wir uns entschieden, nach Süden zu fahren. Das ist ein fantastisches Boot. Das Ziel war, das Boot und die Systeme zu entdecken.“ . Dies ist ein großartiges Boot für Clarisse für die Vendée Globe.

Er fügte hinzu: „ Wir hatten diese paar kleinen technischen Probleme, was gut ist, denn das ist es, was wir da draußen lernen wollen. Es ist besser, sie jetzt zu haben als während der Vendée Globe. Jetzt zu lernen, wie man Dinge repariert, ist gut, anstatt nachschlagen zu müssen.“ Bücher und so weiter, und man muss es schaffen.

Wir sind also ziemlich zufrieden. Wenn man bedenkt, dass Clarisse maximal 20 Tage lang gesegelt war, und damit meine ich, dass sie manchmal nur hinausging und die Segel hisste, einschließlich sechs Tagen Indienststellung. Die Option, nach Norden zu gehen, war wirklich interessant. Wir haben darüber nachgedacht, dorthin zu fahren, was wir tatsächlich getan haben, weil unser Boot auf der nördlichen Option schnell gewesen wäre, aber … es stellte ein großes Risiko für das Projekt dar. Wir haben klar, offen und ehrlich dargelegt, was unsere Ziele sind, und das beeinflusst unsere Entscheidungsfindung auf dem Wasser. Wir wollten nach Norden, in unserem Herzen wollten wir gehen, um zu gewinnen, aber stimmt das mit unseren drei Hauptpunkten überein? Nein… Aber ansonsten war es für uns von Vorteil, das ganze Vorwindsegeln zu machen. Es hat wirklich geholfen, was wir vielleicht für Clarisses Vendée Globe tun möchten. Und Top 10 ist gut. Ich hatte wahrscheinlich den siebten Platz als unseren Besten und den 17. Platz als den schlechtesten. Der 13. Platz ist wahrscheinlich der Platz, den wir hätten belegen sollen, basierend auf dem Alter des Bootes, dem Prozentsatz der Boote, die aussteigen werden, und der Erfahrung. Ich habe ein Raster, eine Tabelle mit all diesen Dingen, wie ich es für all diese Ereignisse tue…“

