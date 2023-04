Boris Herrmanns Team Malizia gewinnt Leg 3 des Ocean Race

Ortszeit in Brasilien glitt Team Malizia über die Ziellinie vor dem Ocean Live Park in Itajaí, um die dritte Etappe des Ocean Race zu gewinnen und dabei 5 Punkte zu sammeln.

Es ist ein wohlverdienter Sieg für ein robustes Team, das die Konkurrenz auf der längsten Etappe in der Renngeschichte überholt und überlebt hat.

Der Sieg kommt am 35. Tag des Rennens und nach 14.714 Seemeilen intensiver Rennen auf engstem Raum.

„Diese Etappe zu gewinnen, ist ein unwirklicher Moment, es braucht Zeit, um zu realisieren, was wir erreicht haben, dass der Traum wahr wird“, freute sich Boris Herrmann kurz nach dem Zieleinlauf.

„Ich träume davon, The Ocean Race zu machen, diese erstaunliche Etappe durch den Südlichen Ozean zu fahren, sie nach all den Schwierigkeiten, die wir früh hatten, zu beenden und sie zu gewinnen!! Wenn mir vor vier Wochen gesagt worden wäre: ‚Repariere deinen Mast, weil du vielleicht gewinnen könntest diese Etappe‘ hätte ich nicht geglaubt und gesagt, das geht nicht, wir sind zu weit hinten und können das Boot nicht mehr schieben. Aber es hat über unseren Erwartungen geklappt.“

Innerhalb weniger Tage nach dem Start in Kapstadt entdeckte das Team schwere Schäden an der Spitze ihres Mastes und musste fast zwei volle Tage für schwierige Reparaturen auf See aufwenden, mit ungewissem Ergebnis.

„Wenn ich an diesen Tag zurückdenke, wir hatten gerade erst angefangen, wir hatten ein Segel verloren und den Mast beschädigt, wir dachten wirklich daran, nach Kapstadt zurückzukehren“, sagte Will Harris und reflektierte die schwierige Situation zu Beginn der Etappe .

In der Zwischenzeit war Team Holcim-PRB dem Rest der Flotte entkommen und war ein volles Wettersystem und fast 600 Meilen voraus.

An Bord von Malizia war die provisorische Verstärkung der Spierenspitze erfolgreich und die Verfolgungsjagd begann.

Als die Teams das Wertungstor von Leg 3 erreichten, hatte Malizia weniger als 200 Meilen von Holcim-PRB entfernt, rückte auf den zweiten Platz vor und sammelte 4 Punkte.

Als die Flotte südlich von Neuseeland und in die südlichen Tiefen des Pazifischen Ozeans raste, schloss das Spiel innerhalb von 10 Meilen deutlich und tauschte die Führung gegeneinander aus, als sie entlang der Eissperrzone rasten.

Während einer der schlimmsten Phasen des Beins, als das Boot in einem heftigen Seegang schwankte, wurde Rosalin Kuiper aus ihrer Koje geschleudert und erlitt eine Kopfverletzung. Mit dem Fokus darauf, Rosie zu stabilisieren und zu erholen, wurde die Crew noch mehr belastet, bis hin zu einer Drei-Personen-Wachrotation für den Rest des Beins.

„Mir geht es gut. Ich erhole mich. Noch nicht ganz da, aber mir geht es gut und ich bin froh, mit allen hier zu sein“, sagte Kuiper bei der Ankunft.

Ein Tag außerhalb von Kap Hoorn und Team Malizia hatte einen knappen Vorsprung von weniger als 30 Meilen, führte die Flotte um die legendäre Passage und gewann dabei die Roaring Forties-Trophäe.

Der letzte Vorstoß nach Norden war hart umkämpft. Team Holcim-PRB und Team Malizia rasten in Sichtweite – und tauschten Körperverletzungen den ganzen Weg entlang der südamerikanischen Küste aus.

Die vorletzte Nacht – Freitagnacht – war ein Kampf durch einen weiteren heftigen Sturm, mit Böen von 50 Knoten, die vor der Küste heulten und das Meer aufpeitschten. Boris Herrmann und seine Crew vom Team Malizia meisterten die Bedingungen souverän und gingen mit einem Vorsprung von 60 Meilen in den Tagesanbruch, nachdem Holcim-PRB über Nacht eine Sturzhalse gemacht und Schaden erlitten hatte. Dies war der größte Vorsprung, den ein Team seit Neuseeland vor über 10 Tagen hatte.

„Wir warteten darauf, ob Holcim PRB jemals einen Fehler machen würde“, sagte Harris. „Seit Kap Hoorn sind sie uns die ganze Zeit über dicht auf den Fersen gewesen. Aber schließlich haben sie einen kleinen Fehler gemacht, und das war unser Moment, um unsere Gelegenheit zu nutzen und einen Vorsprung aufzubauen, um mit einem Sieg nach Itajaí zu kommen.“

Am letzten Tag der Etappe und in die letzte Nacht auf See segelte Team Malizia schnell und selbstbewusst auf die Ziellinie zu, baute seinen Vorsprung auf mehr als 80 Meilen aus und holte einen historischen Sieg.

Herzlichen Glückwunsch an Boris Herrmann, Will Harris, Nico Lunven, Rosalin Kuiper und Bordreporter Antoine Auriol und das gesamte Malizia-Team zu ihrem Sieg.

„Ich bin superglücklich, jetzt in Itajaí zu sein, aber wenn ich wählen könnte, würden wir gehen und noch einmal von vorne anfangen“, sagte Kuiper. „Wir hatten so viel Spaß und es war bei weitem das epischste Segeln, das ich je gemacht habe.“

„Es ist ein wahr gewordener Traum, hier auf dem ersten Platz zu stehen. Es war ein so langer Kampf bis zum Ende und ich bin so stolz auf dieses Team. Es ist ein unglaubliches Gefühl“, schloss Harris.

„Es ist sehr schön, den Sieg zu holen“, stimmte Nico Lunven zu. „Wir waren kurz davor, nach Kapstadt zurückzukehren. Aber Will und Rosie haben einen fantastischen Job gemacht, als sie den Mast hochgeklettert sind, um die Reparatur durchzuführen, und das hat uns dazu gebracht, wieder ins Spiel zurückzukehren und endlich zu gewinnen.“