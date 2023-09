Formula Kite European Championships 2023 Portsmouth 3. Platz Jannis Maus

Enger Wettbewerb vor der Skyline von Portsmouth IKA-Medien / Mark Lloyd

– Nach zwei Tagen stürmischer Verzögerung komplettieren fünf Rennen die Qualifikationsserie

– Stark wechselnde Brise und Seegras sorgen für herausfordernde Bedingungen auf dem Solent

– ​​Einige große Namen verpassen die Goldflotte

– Riccardo Pianosi aus Italien führt die Männer an

– Ellie Aldridge aus Great Großbritannien führt bei den Frauen

Nach zwei Tagen Verzögerungen aufgrund stürmischer Winde entlang der Südküste Englands sorgte eine hektische Qualifikationsserie für einen faszinierenden Start in den Wettbewerb bei der Formel-Drachen-Europameisterschaft 2023 in Portsmouth, England.

© IKA media / Mark Lloyd: Frauenflotte von Anfang an gestartet



Da noch vier Renntage übrig waren, wussten die 112 Fahrer aus 28 Ländern, dass es heute ein großer Tag voller Qualifikationskämpfe auf Leben und Tod sein würde. Die Männer- und Frauenflotten wurden beide in zwei Qualifikationsgruppen aufgeteilt, und die erste Hürde bestand darin, den Durchbruch in das 25-Fahrer-Gold-Fleet-Rennen zu schaffen, das am Donnerstag beginnt.

Als Großbritanniens führender Herren-Kiter möchte Connor Bainbridge auf heimischen Gewässern eine gute Show abliefern. Noch wichtiger ist, dass er einen Europameistertitel gewinnen möchte, und vielleicht sogar noch wichtiger: Er strebt nach dem einzigen Qualifikationsplatz, der für die Teilnahme an den Olympischen Spielen im nächsten Jahr verfügbar ist. Nachdem er bei den letzten Weltmeisterschaften unterdurchschnittlich abgeschnitten hatte, stand Bainbridge unter Druck, wieder auf die Beine zu kommen und eine Podiumsleistung zu erzielen.

Soweit so gut, denn der Brite dominierte seine Mannschaft in der Qualifikationsauslosung mit den Werten 1,1,3,1,5. Eine beeindruckende Bilanz, vor allem wenn man bedenkt, dass er konservativ sein wollte. „Ich bin wirklich dorthin gegangen, um einen etwas langweiligen Tag mit den Ergebnissen zu verbringen, und habe mir wirklich zum Ziel gesetzt, keine großen Fehler zu machen, um mein Risiko so gering wie möglich zu halten“, sagte er.

© IKA media / Mark Lloyd: Connor Bainbridge gibt nicht zu viel Druck, gewinnt aber trotzdem



Das wurde im Laufe des Tages immer schwieriger. Als sich die Flut im Solent wendete, brachte die Strömung viel Seegras auf die Rennstrecke. „Die Prioritäten der Rennstrecke änderten sich, und es kam zu vielen Unfällen und Fehlern. Das Ziel bestand also darin, viel sicherer zu sein, nicht zu viel Druck auszuüben und den Stil an die veränderten Bedingungen anzupassen.“

Das Gras war nur ein Aspekt eines wirklich herausfordernden Tages, an dem so viele Faktoren eine Rolle spielten. Die Brise wehte auf und ab, Regenwolken wechselten sich mit Sonnenschein ab, was es für das Rennkomitee und die Fahrer, die sich für die richtige Kitegröße entscheiden mussten, zu einem wirklich harten Tag machte. Wenn die Fahrer am Eastney Beach standen, schien die Brise oft stark genug für die 15 Quadratmeter zu sein, aber als sie zum Start kamen, wurden die Drachen oft weicher und sie rannten zurück zum Strand, um auf die stärkeren 23 Quadratmeter umzusteigen Quadratmeter-Option.

© IKA media / Mark Lloyd: Riccardo Pianosi hatte einen stürmischen Tag

Auf der anderen Seite der Qualifikationsauslosung kämpften der Italiener Riccardo Pianosi und der Deutsche Jannis Maus um die höchste Auszeichnung in der gelben Gruppe. Im Gegensatz zu Bainbridges sogenannter „langweiliger“ Herangehensweise an den Tag war Maus die Risikoträgerin und wagte es, einen Backbord-Start an der Spitze der Flotte zu schaffen. „Ich wollte die rechte Seite der Strecke und ich denke, das Risiko hat sich gelohnt“, sagte Maus, die das Rennen gewann und insgesamt einen großartigen Tag auf dem Wasser mit Werten von 3,1,3,2,3 hatte. Es war jedoch der 20-jährige Pianosi, der mit wirklich soliden Werten von 1,2,1,1,2 die Show stahl und sich am Ende des Qualifyings an die Spitze der Herren-Rangliste setzte.

Unterdessen hatten andere Spitzenreiter mit den komplexen Herausforderungen des Tages wirklich zu kämpfen, und Top-Fahrer, darunter Denis Taradin aus Zypern sowie die Franzosen Benoit Gomez und Nico Parlier, schafften es nicht, sich für die Goldflotte zu qualifizieren. Taradin war überraschend philosophisch, als er sich in der Silberflotte wiederfand. Als er nach seinem enttäuschenden Tag gefragt wurde, lächelte er: „Ich bin sehr glücklich, dass ich Zypern vor drei Wochen bei der Weltmeisterschaft für die Olympischen Spiele qualifiziert habe.“ Das nimmt sicherlich den Druck für das Gesamtbild der Spiele im nächsten Sommer, aber das ist nicht das, wofür Taradin nach Portsmouth gekommen ist.

© IKA media / Mark Lloyd: Ellie Aldridge brennt auf heimischen Gewässern

Ellie Aldridge gewann in ihrer Qualifikationsgruppe vier von fünf Rennen, einige davon mit enormem Vorsprung. Die britische Fahrerin ist Feuer und Flamme und hat offensichtlich den Wunsch, ihren ersten Europameistertitel zu gewinnen. Die Französin Poema Newland war in der anderen Qualifikationsgruppe fast genauso stark und gewann drei ihrer fünf Rennen, obwohl die Bedingungen wirklich ungewöhnlich und sehr anspruchsvoll für die Beine waren. „Es gibt viel Unkraut, aber auch das Wasser fühlt sich nicht normal an“, sagte der französische Fahrer. „Ich bin auf den Strecken sehr langsam gefahren, um Unfälle zu vermeiden, und vielleicht war ich 5 Knoten langsamer als normal. Aber nach all dem Warten der letzten zwei Tage ist es gut, wieder Rennen zu fahren.“

© IKA media / Mark Lloyd: Jannis Maus im Risikobereitschaftsmodus

Aldridge führt die Damenwertung mit einem Punkt Vorsprung vor Newland an. Die Britin Lily Young gewann das letzte Rennen der Session und lag insgesamt auf dem dritten Platz.

Am Freitag werden die Flotten in Gold- und Silberflotten neu organisiert und es wird eine erste Gelegenheit für alle Top-Fahrer sein, an derselben Startlinie gegeneinander anzutreten. Bei etwas stärkerem Westwind ist das Ziel, am Nachmittag vier Wettfahrten zu absolvieren.

Der letzte Wettkampftag ist Sonntag, der 24. September, an dem die Top 10 um einen Podiumsplatz in der Medal Series kämpfen. Die letzten beiden Tage werden per Livestream auf YouTube und Facebook übertragen.

ERGEBNISSE MÄNNER

1. Riccardo Pianosi ITA 5 Punkte 2. Connor Bainbridge GBR 6 Punkte 3. Jannis Maus GER 9 Punkte

ERGEBNISSE FRAUEN