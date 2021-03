Vendee Globe 2020/2021: Viel mehr als nur ein Erfolg : Zahlen und Fakten !

5 / 5 ( 3 votes )

Vor einem beispiellosen globalen Gesundheitskontext, der viele einzigartige Herausforderungen mit sich brachte, war die neunte Ausgabe der Vendée Globe ein Triumph, der ein breiteres Publikum als je zuvor vereinte, inspirierte und begeisterte.

Die Vendée Globe ist immer ein außergewöhnliches Abenteuer, jede Ausgabe ist einzigartig, aber nicht mehr als dieses neunte Rennen, das sich in Bezug auf Umfang und Tiefe der Sportgeschichten, die Organisation des Start Village, den Start selbst und die Zieleinläufe als besonders erwiesen hat .

Der erste und vielleicht der wichtigste Sieg war der Start des Rennens. Die Organisationsprotokolle mussten ständig aktualisiert werden, um das Start Village an die sich ständig ändernde Situation und die Anforderungen des Staates an sichere Ereignisse anzupassen und Protokolle zu erstellen, die die Sicherheit von Mitarbeitern, Interessengruppen, Besuchern, Skippern und Teams gewährleisten und in der unglücklichen Notwendigkeit gipfeln von Anfang an “hinter verschlossenen Türen”. 93 Prozent der Besucher gaben an, dass sie sich mit den geltenden Gesundheitsprotokollen sicher fühlten.

Im Großen und Ganzen war es ein schwieriges Jahr für alle Segelteams, die bewiesen haben, dass sie trotz des Versäumnisses von zwei Transatlantik-Vorbereitungsrennen vor der Vendée Globe gute Vorbereitungs- und Optimierungsarbeiten durchgeführt hatten, um sicherzustellen, dass die Boote wettbewerbsfähig und zuverlässig waren. Die neunte Ausgabe hat bewiesen, dass die IMOCA-Flotte in Bezug auf Geschwindigkeit, Leistung und Haltbarkeit im Verlauf von fast vier Monaten Rennen auf den Weltmeeren Fortschritte gemacht hat.

Kurz gesagt, das Rennen hat den Herausforderungen standgehalten, die die gesundheitliche Situation mit sich brachte. Es erwies sich als aufregendes Sportereignis von Anfang bis Ende, nie näher an der Spitze der Flotte und mit mehreren Rennen innerhalb des Rennens bis zur Rekordgröße Flotte, um sicherzustellen, dass kein Skipper über einen längeren Zeitraum mit einem oder mehreren Rivalen in Kontakt war. Noch nie dagewesene 76 Prozent der Starter beendeten den Kurs.

DER SPORTBERICHT: EINE SPEKTAKULÄRE AUSGABE MIT AUFZEICHNUNGEN!

AUFNAHMEZAHLEN ZU BEGINN UND BEENDEN.

In dieser neunten Ausgabe gab es die meisten Kandidaten (registrierte potenzielle Projekte) (37 gegenüber 34 im Jahr 2016), die meisten Starter (33 gegenüber 30 im Jahr 2008) und weibliche Starter (sechs Frauen gegen keine im Rennen 2016 und zwei im Jahr 2012). . Und es gab die meisten Finisher: 25 in der Endwertung und zwei, die den Kurs außerhalb des Rennens nach dem Abbruch absolvierten.

Der Frauenrekord für das Rennen wurde von Clarisse Crémer in 87d 02h 24m 25s gebrochen, 7 Tage schneller als Ellen MacArthur im Jahr 2001.

WETTERMUSTER NEGIEREN DIE ERWARTETEN LÜCKEN ZWISCHEN DESIGNGENERATIONEN

Folien steckten vor vier Jahren noch in den Kinderschuhen und galten als experimentell. Diesmal waren sie größer und leistungsfähiger und boten eine rundere Gesamtleistung oder konnten so gestaltet werden, dass sie eine bestimmte Stärke oder ein bestimmtes Leistungsprofil erzeugen. Und die neueste Generation von Booten wurde in Bezug auf Rumpfform und -struktur um die Folien herum entworfen. Diese Boote der neuen Generation hatten sich in den letzten zwei Jahren vor dem Rennen als deutlich schneller erwiesen, waren jedoch auf der gesamten Strecke nicht so überzeugend, zeigten jedoch unter bestimmten Bedingungen große Geschwindigkeitsspitzen.

Die Folien der neuesten Generation haben sich gut geschlagen, Charlie Dalin war der erste über der Ziellinie und Thomas Ruyant wurde Vierter, bevor die den Rettungskräften von Kevin Escoffier zugewiesenen Zeitentschädigungen angewendet wurden. Diese beiden IMOCA-Boote der neuesten Generation hatten aus unterschiedlichen Gründen Probleme mit Hafenfolien. Auf den Rennabschnitten, auf denen ihre Steuerbordfolien unter günstigen Segelbedingungen eingesetzt werden konnten, waren diese neuen Folien sehr effektiv.

Die Zuverlässigkeit der neuesten Boote erfordert Zeit auf dem Wasser. Einige der Folien der letzten Generation mussten aufgeben, Nicolas Troussel – Corum, der einzige, der in dieser Ausgabe am Boden zerstört war, Sébastien Simon – Arkéa Paprec, nachdem er ein schwimmendes Objekt getroffen hatte, und Alex Thomson – HUGO BOSS mit verschiedenen strukturellen Problemen und Beschädigung eines Ruders.

Andere hatten Probleme, die ihre Rennen für verschiedene Zeiträume auf Eis legten, wie L’Occitane en Provence von Armel Tripon, DMG Mori von Kojiro Shiraishi. Jérémie Beyou von Charal musste zur Reparatur nach Les Sables d’Olonne zurückkehren und ging neun Tage nach den anderen wieder.

Ozeanrennen mit Folien ist ein großes Thema für zukünftige Entwicklungen und Experimente. Diese Vendée Globe gab Teams und Designern Anlass zum Nachdenken.

Boote der älteren Generation haben bewiesen, dass sie sehr gut segeln können. Technische Teams, die ihre geraden Dolchboote gut vorbereitet hatten, konnten sich in den Top 10 profilieren.

Die Vendée Globe bietet mehr denn je Spielraum für Projekte mit bescheidenen Budgets, aber viel Engagement und Engagement.

Insgesamt gab es jedoch eine Reihe von Wetterphänomenen, die das Rennen an vielen verschiedenen Punkten pausierten oder verlangsamten und es der Flotte ermöglichten, sich erneut zu komprimieren, wobei sie sich wieder in diskrete Gruppen verdichteten, insbesondere Sturm Theta an den Kapverden, die Erweiterung des Saint Helena High bis zum Sehr südlich des Atlantiks, was die Ausfahrt der Führer auf die Überholspur nach Osten verlangsamte, Hochdruckzonen mit leichten Winden im Südozean, sehr harten, verwirrten Meeren im Pazifik und insbesondere einer langen Periode leichter Winde im Pazifik kurz nach Weihnachten . All diese Situationen hielten die Flotte (n) mit großen, großen Comebacks kompakt.

Die niedrigste Abbruchrate wird festgestellt – nur 24% (gegenüber 37% bei 9 Abbrüchen von 24 Startern im Jahr 2000) – und die guten Endpositionen der Boote der Generationen 2016 und sogar 2008 in der Endwertung.

Ältere Boote, auf denen Skipper das volle Potenzial ausschöpfen konnten, zeigten sich gut:

Auf einem Folienboot 2016 gewann Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) die Vendée Globe. Louis Burton vom Bureau Vallée 2, der ehemalige Gewinner der Banque Populaire d’Armel Le Cléac’h im Jahr 2016, belegte den 3. Platz. Jean Le Cam auf Yes We Cam mit Straight Boards aus dem Jahr 2008 belegte den 4. Platz. Boris Herrmann mit SeaExplorer – Yacht Club de Monaco, einem Folienboot aus dem Jahr 2016, wäre auf dem Podium der Vendée Globe gelandet, wenn es nicht ein Fischerboot in der Nähe der Ziellinie getroffen hätte. Schließlich belegte Damien Seguin, der erste Skipper mit einer Behinderung in der Geschichte des Rennens, mit seiner IMOCA 2008 mit geraden Dolchbrettern einen beeindruckenden 7. Platz vor dem achtplatzierten Foiler der ersten Generation von Giancarlo Pedote und dem neuntplatzierten Dolchboot von Benjamin Dutreux und Maxime Sorel, 10 .

Das Feld für die 9. Ausgabe war tief in Bezug auf die Erfahrung der Skipper sowie das Alter und Design der Boote, aber es hat auch die Vielfalt der Projekte und Profile der Skipper hervorgehoben.

EIN UNGLAUBLICHES FINISH, BESTÄTIGTE WERTE UND INTERNATIONALISIERUNG

Die Rettung von Kevin Escoffier durch Jean Le Cam mit Unterstützung von Yannick Bestaven, Boris Herrmann und Sébastien Simon unterstrich das historische und anhaltende Element der Eigenständigkeit des Rennens, wo immer dies möglich war, und die Solidarität unter den Seeleuten, während auf lange Sicht die Zeitentschädigungen für die relevante Skipper hatten einen großen Einfluss auf die endgültige Platzierung in der Rangliste.

Das Ziel des Rennens war noch nie näher, die Spannung war bis zur Ziellinie extrem hoch, und zwar nachdem die ersten Skipper fertig waren.

Boris Herrmann war der erste deutsche Skipper, der das Rennen startete und beendete Kojiro Shiraishi war der erste asiatische und japanische Skipper, der das Rennen beendete. Ari Huusela war der erste finnische und nordisch-skandinavische Skipper, der das Rennen startete und beendete In den Top 10 befinden sich 2 Folien der neuesten Generation, 4 Folien der vorherigen Generation und 4 gerade Dolchbretter.

DAS STARTDORF: 200.000 begeisterte Besucher

Trotz gesundheitlicher Maßnahmen, einschließlich physischer Distanzierungsmaßnahmen, begrüßte das Dorf an den 13 Tagen, an denen es vom 17. bis 29. Oktober geöffnet war, als die zweite nationale Haftanstalt geöffnet war, 200.000 Besucher.

Das Dorf begrüßte 15.000 Besucher pro Tag mit jeweils 5.000 Menschen. Fast 60% von ihnen stammten aus anderen Regionen als der Vendée.

Es gab ein strenges Protokoll, bei dem eine vorherige Registrierung erforderlich war und eine Kapazität von 98% für Besuche erreicht wurde, die durchschnittlich weniger als 3 Stunden betragen mussten.

Die gute Nachricht ist, dass 97% der Besucher mit dem E-Ticketing zufrieden waren.

93% der Besucher waren der Meinung, dass die sanitären Maßnahmen ausreichend waren, mehr als 95% akzeptierten sie sehr gut.

Ein großes Dankeschön geht an die 285 Freiwilligen, die die Besucher begleitet und geführt haben.

KOMMUNIKATIONSBERICHT: Alle Metriken sind aktiv.

Jedes Jahr versucht die Vendée Globe, immer mehr Unterstützer zu gewinnen, die dem Nonstop-Rennen um die Welt folgen und es genießen.

Dies war keine Kleinigkeit für diese 9. Ausgabe, da 2016 – 2017 ein großartiger Jahrgang war.

EINE WEBSITE UND APPS, DIE ALLE AUFZEICHNUNGEN SCHLAGEN !

Im Vergleich zur 8. Ausgabe verzeichnete die Vendée Globe 1,3 Millionen mehr Besucher auf ihrer Website und ihren mobilen Anwendungen (11 Millionen Benutzer gegenüber 9,7 Millionen im Jahr 2016).

Das Publikum wird auf denselben Websites und Apps erheblich gesteigert:

– Besucher kamen häufiger: + 33% der Besuche im Vergleich zu 2016 (115,6 Millionen Besuche gegenüber 87 Millionen im Jahr 2016)

– Sie haben mehr Seiten angesehen: + 32% der Seitenaufrufe im Vergleich zu 2016 (452 ​​Millionen Seitenaufrufe gegenüber 343 Millionen im Jahr 2016)

– Sie blieben länger: + 24% durchschnittliche Sitzungsdauer (4 Minuten und 25 Sekunden gegenüber 3 Minuten 33 im Jahr 2016).

Ein virtuelles Spiel, das die Erwartungen übertrifft.

Das von Virtual Regatta organisierte virtuelle Rennen spiegelte den Aufschwung des Interesses wider und registrierte mehr als eine Million Spieler (1.068.908), mehr als doppelt so viele (+ 135%) wie vor vier Jahren (456.000 Spieler im Jahr 2016).

Obwohl das Spiel 25% der Spieler aus dem Ausland verzeichnete – darunter ein sehr hoher Anteil aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich -, ist es ein französischer Spieler, der dieses Jahr gewann (Jean-Claude Goudon), indem er einen neuen Rekord aufstellte (69 Tage 22 Stunden und) 16 Minuten).

Schließlich ist anzumerken, dass 4.471 Klassen an dem Spiel teilgenommen haben, dh 111.775 Schüler, die das virtuelle Spiel als pädagogische Unterstützung einsetzen.

VIDEO EXPLOSION!

115 Millionen Videoaufrufe (gegenüber 71 Millionen im Jahr 2016): + 44 Millionen Aufrufe !! 63 Millionen Videoaufrufe auf Dailymotion (gegenüber 24,7 Millionen im Jahr 2016) 31,5 Millionen Videoaufrufe auf YouTube (gegenüber 4,6 Millionen im Jahr 2016) 18 Millionen Videoaufrufe auf Facebook (gegenüber 41 Millionen im Jahr 2016) 2,5 Millionen Videoaufrufe auf Instagram (keine Videos im Jahr 2016)

+ 54% PUBLIKUM FÜR VENDÉE GLOBE-PROGRAMME

20 Millionen Aufrufe für Shows auf Vendée Globe-Plattformen (gegenüber 13 Millionen im Jahr 2016);

Eine Sendung, die auch auf Infosport + ausgestrahlt wird (mehr als 36 Stunden Sendung)

MEHR ALS VERDOPPELTE GEMEINSCHAFT VON FANS!

985.000 Social Media Fans kumulativ! (gegenüber 419.800 im Jahr 2016): + 135%

Facebook: 350.000 Fans (gegenüber 264.000 im Jahr 2016)

Twitter: 107.000 Follower (gegenüber 54.000 im Jahr 2016)

Instagram: 200.000 Abonnenten (gegenüber 23.800 im Jahr 2016)

LinkedIn: 14.000 Abonnenten (Gründung im Jahr 2020)

Youtube: 114.000 Abonnenten (gegenüber 12.000 im Jahr 2016)

Newsletter: 200.000 Abonnenten (gegenüber 66.000 im Jahr 2016)

MEDIENBERICHT: Außergewöhnliche Medienberichterstattung

Die Berichterstattung in den Medien war außergewöhnlich, obwohl einige Elemente keinen positiven Hintergrund bildeten.

Die Vendée Globe wurde in einen von Covid-19 dominierten Nachrichtenmix aufgenommen, der seit letztem März die Nachrichtenagenden leitete, und es gab die amerikanischen Wahlen und die Auswirkungen.

Trotz dieser Elemente hatte die Vendée Globe einen besonderen Platz in den Nachrichten. Viele Neulinge haben die Tugenden des Ozeanrennsports, seiner Skipper und der Event entdeckt.

Zunehmend breitere TV-Abdeckung

190 Länder berichteten über das Rennen auf 5 Kontinenten (identisch mit 2016);

118 Kanäle (gegenüber 97 im Jahr 2016), ein Anstieg von 22%, und 67 Kanäle sind kostenlos, was 57% der gesamten Kanäle entspricht (gegenüber 46% im Zeitraum 2016-17);

Live-Start: 41 Kanäle (gegenüber 33 im Jahr 2016): + 24%

Live Finish 38 Kanäle (gegenüber 28 im Jahr 2017): + 36%

AUSSERGEWÖHNLICHE MEDIENVORTEILE IN FRANKREICH

In Frankreich gab es: 193.000 Berichterstattung, alle Medien zusammen oder + 329%!

Dies stellt dar:

269 ​​Millionen Euro Werbeäquivalent (gegenüber 198 Millionen im Jahr 2016), d. H. + 35%

4,28 Milliarden Kontakte betroffen

66,7% der Franzosen folgten der Vendée Globe (gegenüber 52% im Jahr 2016): + 14,7% gegenüber 2016 !

Der Ruf der Vendée Globe ist stärker denn je:

95,6% der Franzosen kennen die Vendée Globe (gegenüber 87% im Jahr 2016): + 8,6 Punkte gegenüber 2016!

EIN HISTORISCHER INTERNATIONALER DURCHBRUCH

INTERNATIONAL hat die Vendée Globe einen historischen Durchbruch erzielt, basierend auf einer Studie, die in Großbritannien, Deutschland, Spanien, Italien und der Schweiz gestartet wurde: Die Auswirkungen sind größer als die französischen Auswirkungen auf die Ausgabe 2016 (Erinnerung: 45.000 Medienberichte) .

In diesen Ländern wurden 49.000 Medien aus allen Arten von Medien mit 63 Millionen Euro Werbeäquivalent und 1,35 Milliarden Kontakten berichtet, von denen 48% aus Deutschland stammen.

Die internationale Version der Website vendéeglobe.org verzeichnete einen Anstieg von 6% der Besucher (33% der Besucher der Website stammen aus internationalen Quellen gegenüber 27% im Jahr 2016).

Laut der Studie, die Nielsen im Auftrag der Vendée Globe durchgeführt hat, glauben 83% der Befragten, dass die Organisation dieses Rennens der Vendée Region eine internationale Dimension verleiht (gegenüber 75% im Jahr 2016): + 8 Punkte!

VENDÉE GLOBE JUNIOR: BILDUNGSINHALTE NIE SO VIEL BERATEN

Aufgrund des gesundheitlichen Kontextes haben die Ressourcen für die Vendée Globe-Nachwuchsbildung noch nie zuvor so vielen Menschen wie möglich Vorteile gebracht als in dieser Ausgabe 2020. Die Rekordergebnisse wurden auf der Website aufgezeichnet:

 6,44 Millionen Seitenaufrufe (gegenüber 1,9 Millionen Seiten im Jahr 2016), was einem Wachstum von + 240% entspricht!

 440.000 Besucher, was durchschnittlich 3.500 Besuchern pro Tag entspricht (gegenüber 1.800 im Jahr 2016), dh eine Steigerung von 94%.

 70% der Neuankömmlinge (70% der im Rahmen der Vendée Globe Junior-Zufriedenheitsumfrage befragten Benutzer geben an, die Vendée Globe Junior-Website dieses Jahr zum ersten Mal besucht zu haben.)

 + 4% der ausländischen Besucher im Vergleich zur Ausgabe 2016.

 Mit 78.000 Downloads profitierten die Bildungsressourcen von einer sehr hohen Sichtbarkeit bei Lehrern (in der Vendée und außerhalb der Vendée), aber auch in der Öffentlichkeit.

Schließlich wurden 6.000 Lehrpakete an alle Klassen in Schulen und Hochschulen in der Vendée (4.000) sowie an Einrichtungen außerhalb der Vendée (2.000) gesendet, die sie anforderten, darunter rund dreißig Kits für Schulen. im Ausland (2016-2017 wurden 1.500 Bildungskits, deren Inhalt jetzt auf der Website vendeeglobejunior.fr vollständig entmaterialisiert ist, an Schulen und sozialpädagogische Einrichtungen verteilt).

EINE VERANSTALTUNG UND SKIPPER, DIE MEHR ENGAGIERT SIND

Eine verantwortungsvollere Organisation Die Organisation hat in ihren verantwortungsvollen Ansätzen eine Ecke gedreht. Mit einer deutlichen Reduzierung der Einwegkunststoffe wurde eine respektierte Verpflichtung zur Bevorzugung nationaler lokaler Lieferanten (95% der Lebensmitteleinkäufe wurden in Frankreich getätigt, davon 48% in der Vendée) und dank des guten Managements von nur sehr wenig Lebensmittelabfälle erzeugt Die Gastronomen der Veranstaltung machten auf dieses Thema aufmerksam.

EIN RENNPARTNER DER WISSENSCHAFT MIT DER UNESCO Zu diesen bewährten Verfahren kann die Gründung einer Partnerschaft zur Unterstützung der wissenschaftlichen Meeresforschung bei der UNESCO hinzugefügt werden. Die Vendée Globe hob die Bedeutung dieses wissenschaftlichen Ansatzes für die breite Öffentlichkeit hervor.

NIE MEHR ENGAGIERTE SKIPPER Viele Skipper der IMOCA-Klasse sind umweltbewusste Männer und Frauen, die anlässlich der Vendée Globe Botschaften zu nachhaltigen und sozial verantwortlichen Themen vermitteln wollten:

Die Umwelt und der Schutz der Ozeane natürlich mit Alexia Barrier, Boris Herrmann, Stéphane Le Diraison, Fabrice Amedeo, Benjamin Dutreux, Didac Costa, Armel Tripon und Kevin Escoffier, um nur einige zu nennen; Gesundheit: Sam Davies mit dem Initiatives-Cœur-Projekt, das den Verein „Mécénat Chirurgie Cardiaque“ unterstützt, Maxime Sorel, Sponsor von „Vaincre la Mucoviscidose“, Charlie Dalin, der den Verein „Petits Princes“ unterstützt, der Träume für kranke Kinder wahr werden lässt und Jugendliche; Aufnahme: Damien Seguin mit der Groupe APICIL und “Des Pieds et des Mains” Thomas Ruyant und seinem LinkedOut-Projekt oder Clarisse Cremer und der Lazare-Verein; Vielfalt: Isabelle Joschke, die den Verein “Horizon mixité” gegründet hat.

Klicken Sie hier, um die Aufzeichnung der Pressekonferenz anzusehen

Zum Ende der Vendee Globe 2020/2021:

Die Preisverleihung findet am 22. Mai 2021 in Les Sables d’Olonne statt und hängt von den zu diesem Zeitpunkt geltenden Gesundheitsmaßnahmen ab.