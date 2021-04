The Ocean Race Europe: Video und Meldeliste der Teams

5 / 5 ( 3 votes )

Die Eröffnungsausgabe von The Ocean Race Europe startet Ende Mai 2021 in Lorient (Frankreich) und endet im Juni in Genua (Italien). Zwischenstopps in Cascais (Portugal ) und Alicante (Spanien) .



Das Europa-Rennen ist eine neue Veranstaltung, die hochkarätige, voll besetzte und wettbewerbsfähige Ozeanrennen mit den besten internationalen Teams präsentieren soll.

Das Ocean Race Europe wird mit den europäischen Bürgern zusammenarbeiten, um den ehrgeizigen grünen Übergang zu fördern und die Kraft der digitalen Transformation zu demonstrieren.

Beim Ocean Race Europe werden Besatzungsmitglieder aus der ganzen Welt in vereitelten IMOCA 60s und One-Design-VO65s von der Nordatlantikküste Europas ins Mittelmeer fahren, wobei jede Offshore-Etappe gleich bewertet wird. Es wird auch zwei Küstenrennen in Cascais und Genua geben, bei denen die drei besten Fahrer Bonuspunkte erhalten.

In jeder Klasse gibt es Gewinner und Preise für The Ocean Race Europe.

Beim Ocean Race Europe wird die Gesundheit der Segler, Teams und der Öffentlichkeit oberste Priorität haben und alle COVID19-Bestimmungen in jeder besuchten Stadt einhalten.

Die Arbeit des preisgekrönten Nachhaltigkeitsprogramms des Rennens 2017-18 wird im Rahmen des Ocean Race Europe und darüber hinaus fortgesetzt. Das Racing with Purpose-Programm umfasst Interessenvertretung, Wissenschaft, Lernen und nachhaltige Event-Exzellenz.

Die Eröffnungsausgabe von The Ocean Race Europe im Jahr 2021 beginnt mit einem zehnjährigen Kalender mit Rennaktivitäten, der alle vier Jahre ab 2022-23 bestätigte Ausgaben des legendären, voll besetzten weltweiten Events – The Ocean Race – enthält .



Die Ocean Race Europe Teams

(diese Liste wird aktualisiert, sobald Einträge eingehen)

VO65 Klasse

AmberSail (LIT)

Österreichisches Ozeanrennprojekt (AUT)

Mirpuri Foundation Rennteam (POR)

Segelteam Polen (POL)

Viva Mexiko (MEX)

VO65 – Team sechs – bestätigt – wird bekannt gegeben

VO65 – Team sieben – bestätigt – wird angekündigt



IMOCA Klasse

11. Stunde Racing Team (USA)

CORUM L’Epargne (FRA)

LinkedOut (FRA)

Offshore Team Deutschland (GER)

IMOCA – Team fünf