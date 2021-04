RolexCapriSailingWeek: ORC European Championship 2021

5 / 5 ( 3 votes )

Das erste große Ereignis der Segelsaison findet planmäßig zwischen Neapel und Capri vom 13. bis 20. Mai statt, mit einem beispiellosen Wunsch zu rennen und auf einer völlig Covid-freien Insel – wie von der Regierung bestätigt.

Programm Die Messkontrollen sollen in nur einem Monat, am 13. und 14. Mai, beginnen, bevor die 66. Regata dei Tre Golfi am Samstag, den 15. Mai, um Mitternacht vor dem Hintergrund des Funkelns von der Bucht von Santa Lucia in Neapel aufbricht Lichter dieser bezaubernden italienischen Stadt. Die diesjährige Ausgabe der Regatta gilt als Offshore-Rennen in der ORC-Europameisterschaft. Die Aussicht auf eine weitere Verschiebung nach der Stornierung im Jahr 2020 wurde daher abgewendet. Der außergewöhnliche Anblick und Klang von mehr als 140 Booten, die unter dem Castel dell’Ovo in Neapel festgemacht haben und ihre Sirenen zur Begleitung der Fahnenerhebung zu Ehren der 93 Teams (aus 9 Nationen) erklingen lassen, die um den Titel des Europameisters 2021 kämpfen wird ein spannendes Spektakel wie immer bleiben.

Die Regatta von Tre Golfi ist offen für Mehrrumpf-, Oldtimer- und Klassikboote sowie für Zweihandcrews und erstreckt sich über ungefähr 150 Meilen von Neapel nach Ponza. Sie kehrt zurück, um die Li Galli-Felsen vor Positano zu umrunden, bevor sie die Ziellinie in Capri überquert. Die Flotte bleibt dann für die zweite Phase der Europameisterschaft in Capri. Vom 18. bis 20. Mai finden drei Tage Küstenrennen statt. Insgesamt sind sechs Rennen geplant, einschließlich des Offshore-Rennens. „Wir sind sehr beeindruckt von der verantwortungsvollen Art und Weise, wie die Organisatoren diese wichtige Meisterschaft in diesen herausfordernden Zeiten koordiniert haben. Mit 93 Einsendungen ist dies der beliebteste ORC-Europäer in der 18-jährigen Geschichte der Veranstaltung. Ich denke, dies ist ein Indiz für den großen Wunsch aller, wieder zum Wettkampfsegeln zurückzukehren “, kommentierte Bruno Finzi, Präsident des Offshore Racing Congress.

Eine sichere Insel Neben den strengen Sicherheitsprotokollen der Organisatoren hat die Verwaltung der Insel Capri ein strenges Programm eingeführt, um alle Teilnehmer der Veranstaltung sicher willkommen zu heißen. Damit wird die touristische Saison in diesem schwierigen Jahr eröffnet. “In der ersten Maiwoche wird die gesamte Insel frei von Coviden sein”, erklärte Marino Lembo, Bürgermeister von Capri gesamte Marina Grande Bereich. Dank einer Vereinbarung mit dem Verband der Hoteliers haben alle Unterkünfte ein strenges Sicherheitsprotokoll eingeführt, das die größtmögliche Unterstützung im Gesundheitswesen bietet. “

Kommunikation Um die Kommunikation zu optimieren und den Kontakt zwischen Organisatoren und Skippern zu begrenzen, wird die RCSW zu einer papierlosen Regatta. Alle Anmeldungen und Mitteilungen erfolgen ausschließlich über die Veranstaltungswebsite, auf der die Teilnehmer über einen Live-Chat Kontakt mit den Veranstaltern aufnehmen können.

Ein wöchentlicher Newsletter enthält alle relevanten Aktualisierungen, einschließlich derjenigen, die sich auf das Covid-Sicherheitsprotokoll beziehen.

info@rolexcaprisailingweek.com – www.rolexcaprisailingweek.com Pressestelle: luigi.magliari@rolexcaprisailingweek.com

Yachtclub Italiano – Circolo Remo und Vela Italia – Reale Yachtclub Canottieri Savoia Yacht Club Capri – Gemeinde Capri – Marina von Capri Federazione Italiana Vela – Offshore-Rennkongress