Rolex Fastnet Race: Erstes Morca-Mehrrumpfboot überquert die Ziellinie in Cherbourg

Jason Carrolls MOD70 Argo überquert die Ziellinie von der Lichtstation in Fort De L’Ouest um 1522 BST © Paul Wyeth/pwpictures.com

Während es beim Rolex Fastnet Race schwierig ist, abseits der Schnellen und Glamourösen an der Spitze der Flotte aufzufallen, müssen wir an die kleineren Boote unter den 337 Startern am Sonntag denken. Als der mächtige Ultime-Trimaran Maxi Edmond de Rothschild in Cherbourg ankam, nachdem er den 695-Meilen-Kurs in etwas mehr als einem Tag verschlungen hatte, fuhr Alaistair Cookes Sigma 36 Sundance auf der Flut mit 2 Knoten rückwärts und war nicht in der Lage, den Startpunkt mit 570 langen Meilen zu umrunden links zu segeln.

Im Laufe des heutigen Tages hatten Brian Skeet und Nicolas Malapert, die beidhändig auf der Sigma 38 Marta fuhren, ein ähnliches Problem, als sie den Startpunkt passierten, nur um es wieder zu sehen, als sie der Flut ausgeliefert waren.

„Über Nacht war absolut kein Wind – wir waren ziemlich tot im Wasser“, beschrieb Skeet. „Wenn es Wind gab, folgten wir ihm herum. Es kam viel Nebel und Nebel herein. Es war ziemlich harte Arbeit. Da es zu tief war, gab es keine Möglichkeit zum Kecken, also mussten wir in Bewegung bleiben.“

Ihr robustes Sigma 38 ist an raue Bedingungen gut gewöhnt. Tatsächlich ging das Design in Produktion, nachdem es einen Wettbewerb des Royal Ocean Racing Club gewonnen hatte, um eine Yacht zu entwerfen, die nach der Fastnet Race-Tragödie 1979 bei den unwirtlichsten Wetterbedingungen gefahren werden konnte.

„Es war harte Arbeit, aber nicht so schlimm“, fuhr Skeet über ihre ersten 24 Stunden fort. „Dafür ist das Boot ausgelegt, also hat sie sich um uns gekümmert. Es war okay. Es entstand weder bei uns noch am Boot ein Schaden. Es war nur harte Arbeit. Zumindest haben wir jetzt das schlimmste Wetter überstanden.“

Team Argo feiert im Ziel: Jason Carroll (Mitte rechts) + Charlie Ogletree, Thierry Fouchier, Charles Corning, Weston Barlow, Alister Richardson und Brian Thompson © Paul Wyeth/pwpictures.com

Die letzte Ankunft in Cherbourg, die heute Nachmittag um 1522 BST endete, war der führende auf dem Wasser in der MOCRA-Klasse – der MOD 70-Trimaran Argo des Amerikaners Jason Carroll, der ein relativ einsames Rennen segelte, nachdem Giovanni Soldinis Schwesterschiff Maserati nach ihrer Explosion in Rente ging Winde.

„Der Start mit 27 Knoten war spektakulär, aber alle haben einen guten Start mit Wind von Backbord hingelegt und waren sicher, was gut war“, erzählte Argos britische Multihull-Legende Brian Thompson. „Es war ziemlich holprig da draußen und tolle Rennen. Wir waren eine kurze Zeit lang neben Sodebo und natürlich sehr lange neben Maserati, den ganzen Tag. Es war traurig zu sehen, dass sie in Rente gehen mussten.“

Thompson sagte, dass Argos Runden des Fastnet Rock die beste seiner vielen Runden war, sowohl in diesem Rennen als auch in anderen Rennen und bei seinen Rekordversuchen.

„Es war ein so klarer Himmel und eine angenehme Brise von 10 Knoten. Die Sonne schien, es war warm: Es war Mittelmeersegeln an der Südküste Irlands.“

Argo ist das erste Boot der Flotte, das die längere Route um den Norden der Casquets TSS auf dem Weg zur Ziellinie von Cherbourg nimmt.

„Das lag daran, dass wir im Endanflug fünf Knoten Tide gegen uns hatten“, erklärte Thompson. „Wenn wir in die andere Richtung gekommen wären, wären wir VMG mit fünf Knoten Flut gegen uns gelaufen. Ein weiterer Faktor war, dass der Wind, der dort war – 8-10 Knoten – bis zum Startpunkt war. Nachdem wir die TSS umrundet hatten, überquerten wir dann mit hoher Geschwindigkeit den schlimmsten Gezeitenstrom [in Richtung Süden].

Die letzte Stunde war ihre schnellste mit 30 Knoten, aufregend mit 5 Knoten Flut unter ihnen.

An der Spitze der Multihull-Klasse unter der MOCRA-Regel steht jedoch Adrian Kellers 84-Fuß-Performance-Cruising-Katamaran Allegra von Adrian Keller, den Thompson für den Klassensieg unantastbar hielt.

Titelverteidiger der Klasse 40 – Luke Berry mit Jules Bonnier, Clement Bouyssou und Mathilde Geron © Lamotte – Module Création

Unter den IMOCAs halten Charlie Dalin und Paul Meilhat an Bord der Apivia weiterhin einen enormen Vorsprung von 45 Meilen vor dem zweitplatzierten Charal, der von den amtierenden Rolex Fastnet Race-Champions Jérémie Beyou und Christopher Pratt gesegelt wird. Heute Nachmittag war Apivia in der Nähe der kornischen Küste und passierte gerade die Eidechse. Alle IMOCAs befinden sich nun rund um den Fastnet Rock, wobei Clement Giraud und Erik Nigon an Bord der Compagnie Du Lit / Jiliti das Schlusslicht bilden und kurz nach Mittag die Runde machen.

Um 14:42 Uhr MESZ führte Luke Berrys Titelverteidiger Lamotte – Module Création die Class40 um den Fastnet Rock mit 21 Minuten Vorsprung auf den zweitplatzierten Italiener Andrea Fornaro an Bord von Tales (für das Alter seines Bootes über seinem Gewicht). „Wir haben ungefähr 12-13 Knoten“, sagte Berry eine Stunde vor dem Runden. „Sie haben ein bisschen mehr Rückstand, also werden sie ein bisschen auf uns zurückkommen.

„Ich denke, wir haben die Winddrehung richtig gemacht. Unter diesen Bedingungen sind wir nicht langsam. Auf dem Rückweg wird es weniger taktisch, sondern eher um Geschwindigkeit gehen, was es für uns mit der AWA bei 80-85° etwas kniffliger macht. Wir haben vier Mach 4 hinter uns und sie fahren damit um einiges schneller. In 20 Knoten wird es im Ärmelkanal wieder aufgehen: Vor Cherbourg weht auch nicht viel Wind… Wir werden versuchen, so viel wie möglich durchzuhalten, aber gegen diese schnelleren Boote wird es hart.“ Lamotte – Module Création’s Cherbourg ETA ist die frühen Morgenstunden des Donnerstagmorgens. „Wir werden beten, dass die Flut bei uns ist, aber es wird von unserer Geschwindigkeit abhängen. Ich freue mich sehr, zur Halbzeit in dieser Position zu sein“, so Berry abschließend.

Die große IRC Zer RORC Commodore, James Neville umrundet den Fastnet Rock auf seiner HH42o Boote, insbesondere das polnische Duo I Love Poland und Sailing Poland, haben weiterhin einen starken Einfluss auf diese Klasse sowie den Gesamtpreis des IRC. Heute Nachmittag näherten sie sich Bishop Rock, während die ClubSwan 125 Skorpios sich mit einer ETA in Cherbourg von etwa 2100 BST heute Abend der Westseite der Casquets TSS näherte.

RORC Commodore James Nevilles INO XXX war das erste IRC One-Boot, das heute Nachmittag um 14:30 BST den Fastnet Rock umrundete und einen Vorsprung von 3,5 Meilen vor dem zweitplatzierten Elliot 44CR Matador des Schweden Jonas Grander hatte.

„Es waren harte erste 24 Stunden, ziemlich schrecklich“, erzählte Neville von ihrem Start und ihrer ersten Nacht. „Wir sind ganz schön nach Süden gekommen. Es war einfach hart – sehr nass, alles war durchnässt – genau das, was man liebt! Wir machten ein paar Segelwechsel und hielten das Boot in Bewegung. Die Schichten waren ziemlich gut und wir kamen auf der Ostseite des TSS in Land’s End an. Dann besserte sich das Wetter und wir hatten etwas Flut unter uns, die nach Norden fuhr. Jetzt ist die Irische See wunderschön, ein echter Glamour. Mit etwa 12 Knoten erreichen wir den Felsen. Es ist ein schöner Nachmittag.“

Die abtrünnigen IRC Zwei Spitzenreiter auf dem Wasser, die JPK 10.80s Sunrise des Briten Tom Kneen und Il Corvo der Niederländerin Astrid de Vin, hatten heute Nachmittag noch 40 bzw. 80 Meilen vor sich, um den Fastnet Rock zu erreichen . Im Laufe des heutigen Tages ist Sunrise fest an die Spitze der Klasse aufgestiegen, obwohl die anderen 11.80er, Eric Fries’ Fastwave 6 und Richard Fromentins Leclerc Hennebont / Cocody stark im Aufwind waren.

Es findet ein Dragrace in der mittleren Keltensee statt, um prahlend, vor dem IRC Three zu sein, wobei Sun Fast 3600 Fujitsu British Soldier auf der linken Seite des Kurses langsam von Louis-Marie Dusseres JPK 10.80 Raging-bee² und gefangen wird Philippe Girardins J/120 Hey Jude, mit Klassenfavoriten und Titelverteidiger Alexis Loison und Guillaume Pirouelles JPK 10.30 Léon dicht dahinter. Dieses Trio führt auch unter IRC-korrigierter Zeit, obwohl es unmöglich zwischen ihnen liegt.

Die IRC-Vier-Spitzenreiter waren heute Nachmittag auf halbem Weg über die Keltische See und erreichten rund 7,5 Knoten. Hier führt David le Goffs JPK 10.10 Raphael weiterhin sowohl auf dem Wasser als auch unter der IRC-korrigierten Zeit von Harry J. Heijsts S&S 41 Winsome. Im Laufe des heutigen Tages haben sich die JPK 10.10s, die Gioia und die britischen Favoriten der Familie Pinteaux sowie die zweihändigen Richard Palmer und Jeremy Waitt auf Jangada an die Spitze des Feldes gezogen.