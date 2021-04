Rolex Capri Sailing Week: ORC European Championship 2021

Die große Anzahl von Einsendungen für die Meisterschaft 2020 , die dann verschoben werden mussten, führte zu einer Änderung des Zeitplans für die Veranstaltung. Die Organisationsbehörde beschloss, die Maxi-Yacht-Rennen vor der Tre-Golfi-Regatta abzuhalten, gefolgt von den ORC-Rennen.

Capri Marina vermeidet auf diese Weise Überschneidungen zwischen den Ereignissen und kann jetzt 30 weitere ORC-Yachten beherbergen, wodurch die maximale Anzahl von Einträgen auf 100 steigt .

Die ORC-Europameisterschaft 2021 beginnt mit dem Offshore-Rennen in Form der 66. Regata dei Tre Golfi, die am Samstag, dem 15. Mai , in Neapel beginnt . Die Tre Golfi endet in Capri , wo am Dienstag drei Tage Küstenrennen beginnen . 18. Mai .

Bestätigte Einträge in der verschobenen Ausgabe 2020 können automatisch in das Ereignis 2021 aufgenommen werden. Andere in Frage kommende Boote werden bis zum Einsendeschluss am 1. März auf eine Warteliste gesetzt . Die Organisationsbehörde veröffentlicht nach eigenem Ermessen und auf der Grundlage der in der Bekanntmachung des Rennens angegebenen Kriterien am 22. März 2021 die endgültige Teilnehmerliste für die Meisterschaft .

Bekanntmachung über das Rennen