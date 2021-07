Copa del Rey: mehr als 100 Teams haben sich zur 39. Ausgabe gemeldet !

Rate this post

Rate this post



Auf der Hauptterrasse des Real Club Náutico de Palma auf Mallorca fand heute die Präsentation der 39. Ausgabe der Copa del Rey MAPFRE vor den Medien statt. Nach einem Jahr ohne Veranstaltung aufgrund der Covid-19-Pandemie empfängt die Bucht von Palma wieder die Rennflotten des sommerlichen Mittelmeer-Schaufenster-Events.

Der Countdown hat begonnen. Heute Mittwoch, 16. Juni, der Real Club Náutico de Palma (RCNP) offiziell die 39 präsentiert th Ausgabe der Copa del Rey MAPFRE.

Der Präsident des Real Club Náutico de Palma, Emerico Fuster; der Generaldirektor des Gebiets von MAPFRE in Katalonien und den Balearen, Ricardo Garzó; der Bürgermeister von Palma, José Hila; der Präsident der Balearen-Hafenbehörde, Francesc Antich; das Regionalministerium für Soziales und Sport, Fina Santiago; die Regierungsdelegierte der Balearen, Aina Calvo; und der Präsident des Königlich Spanischen Segelverbandes, Javier Sanz; gehörten zu den eingeladenen VIPs, die die Veranstaltung veranstalteten.

Es wird zweifellos eine der am meisten erwarteten Ausgaben der weltberühmten Regatta sein, nachdem sie letzten Sommer aufgrund der durch Covid-19 verursachten Gesundheitskrise abgesagt wurde. Emerico Fuster, Präsident des Real Club Náutico de Palma, sagt:

„ Die Copa del Rey MAPFRE ist nicht nur eine Regatta , sondern auch ein Maßstab für unseren Sport und die gesellschaftlichen Veranstaltungen in Palma, Mallorca und dem Mittelmeer, so heute habe ich sehr stolz bin gegenwärtig mit 39 zu sein th Ausgabe nach dem schwierigen Jahr , dass wir alle erfahren. Die Möglichkeit, die Copa del Rey MAPFRE zu leiten, ist ein Zeichen dafür, dass wir allmählich zu unserer Lebensweise zurückkehren; Und ich kann sagen, dass viele Crews und Boote zurückkehren werden, um dieses großartige Ereignis zu genießen, da wir bereits mehr als 100 Teams angemeldet haben.“

” Wir mussten die Regatta im letzten Jahr aus ‘unserer Verantwortung für Gesundheit und Wohlbefinden’ verschieben , und heute haben wir die Verantwortung, sie zu feiern und so auch zur wirtschaftlichen Erholung unserer Stadt beitragen zu können. Im Laufe der Jahre hat die Copa del Rey MAPFRE hat für die Wirtschaft von Mallorca einen direkten Einfluss von 18 Millionen Euro zu haben. Unsere yacht – Club nicht die Bedeutung der sozialen Funktion unterschätzt , dass es wichtig für die Stadt Palma macht. ”

Ricard Garzó, territorialer General Manager von MAPFRE in Katalonien und auf den Balearen, kommentierte: „ Für MAPFRE ist es ein Privileg und eine Ehre, unser Engagement für diesen Sport und alle Teilnehmer an dieser Veranstaltung, die so die Leistung unseres Unternehmens widerspiegelt, noch einmal hervorheben zu können Werte. Nach einem sehr schwierigen Jahr und den letzten Monaten wird die Bucht von Palma wieder zum idealen Szenario für dieses prestigeträchtige und begehrte Sportereignis für Segelfans .

Und er fügt hinzu: „ Die Beziehung zwischen MAPFRE und dem Real Club Náutico de Palma besteht bereits seit langem und ich kann bekräftigen, dass alle, die Teil von MAPFRE sind, sehr stolz darauf sind, Sponsor dieses Wettbewerbs zu sein und Seite an Seite mit zu arbeiten der Verein noch einmal. Wir sind auch überzeugt, dass die Copa del Rey MAPFRE in diesem Jahr dank der Bemühungen aller Teilnehmer, der Organisatoren, Teams und aller Personen, die mit dieser Veranstaltung verbunden sind, noch spannender und erfolgreicher wird .“

Francesc Antich Oliver, Präsident der Balearen-Hafenbehörde, hat darauf hingewiesen: „ Es ist stolz, an der Präsentation dieser 39 Copa del Rey MAPFRE teilzunehmen, einer wichtigen Veranstaltung für unseren Hafen von Palma, für alle Balearenear und für das Mittelmeer, besonders nach einem so schwierigen Jahr, das wir durchgemacht haben .“

“ Ich möchte dem Real Club Náutico de Palma meinen Dank aussprechen und ihn allen seinen Clubmitgliedern und seinem Präsidenten Herrn Emerico dafür aussprechen, dass er sich an die Umstände angepasst und die Organisation dieser Regatta garantiert hat. Es ist ein Yachtclub, der dank seiner hervorragenden Arbeit dem Hafen von Palma und allen Balearen Prestige verleiht.“

Schließlich kommentierte der Bürgermeister von Palma, José Hila, „die Copa del Rey MAPFRE bringt Palma auf die internationale Karte, es ist unser eigenes Fenster zur Welt. Wir wünschen allen Teilnehmern und dem Wettbewerb viel Glück. ”

31. Juli, offizieller Start

Die 39. Copa del Rey MAPFRE beginnt offiziell am 31. Juli. Die ersten beiden Tage sind für die Bestätigung der Nennung und Registrierung reserviert, während die Rennen vom 2. bis 7. August ausgetragen werden.

Insgesamt nehmen 11 Flotten teil: IRC, BMW ORC 1, BMW ORC 2, BMW ORC 3, ClubSwan 50, Swan 45, ClubSwan 42, ClubSwan 36, Herbalife J70, die Mallorca Sotheby’s Women’s Cup Klasse, die in J80 segeln wird und die Maxis, die als eingeladene Division in die Bucht von Palma zurückkehren.

Das Rahmenprogramm wird sich in diesem Jahr auf drei Hauptveranstaltungen konzentrieren: die offizielle Präsentation vor den Medien, das Owners Dinner von MAPFRE und die Preisverleihung, die jeweils strikt eingehalten und an die von den Gesundheitsbehörden festgelegten Sicherheitsmaßnahmen angepasst werden Respekt vor COVID-19.