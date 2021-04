SailGP: Umfassende Berichterstattung über 175 Gebiete für die Saison 2021

LONDON – 20. April 2021 – Mit dem mit Spannung erwarteten Auftakt der SailGP-Saison in weniger als einer Woche hat die Weltmeisterschaft eine umfassende Berichterstattung angekündigt. Zuschauer in 175 Gebieten weltweit können die Sport-Pinnacle-Liga verfolgen, die hohe Geschwindigkeiten und hohe Höchstleistungen verspricht -tech und High-Drama in seiner zweiten Staffel.

Die Ausstrahlung der Veranstaltung bietet das umfassendste plattformübergreifende Erlebnis, das der Sport durch seinen internationalen Rundfunk-Feed mit neuen innovativen und datengesteuerten Verbesserungen erlebt hat, um die aufregenden Inhalte erheblich zu erweitern. Zu den neuen Funktionen gehören verbesserte LiveLine-Fx 3D-Grenzen und erweiterte Grafiken, Erklärungen für Sportneulinge sowie verbesserte Audio- und Kamera-Feeds an Bord. Echtzeit-Datenanalysen und Teamvergleiche werden über SailGP Insights von Oracle bereitgestellt. Die Sendung wird über das innovative und preisgekrönte Remote-Produktionszentrum von SailGP in Ealing, London, koordiniert und bietet eine Remote-Produktionslösung, die den CO2-Fußabdruck von SailGP verringert.

In dieser Saison werden die Fans die ultimative Besetzung der weltbesten Segler sehen, darunter Sir Ben Ainslie (GBR), Tom Slingsby (AUS), Jimmy Spithill (USA), Peter Burling und Blair Tuke (NZL) sowie Nathan Outteridge (JPN). . Sie werden auf gleichen Booten um die ultimativen Prahlerrechte und den größten Geldpreis des Sports von 1 Million US-Dollar kämpfen. Die ganze Aufregung und Action wird mit einer neuen Präsentationsreihe zum Leben erweckt. Aly Vance, eine ehemalige Pentathletin und vielseitige Sportsenderin, tritt als On-Water-Reporterin für die zweite Staffel bei. Am Kommentarstand ist der bekannte US-Sportansager Todd Harris zusammen mit dem Weltmeistersegler Steve Morrison mit Dateneinblicken und Analysen des America’s Cup-Seglers David ‘Freddie’ Carr.

Neben der Sendung gibt es die preisgekrönte SailGP-App mit Live-Feeds, vollständig anpassbaren Kamerawinkeln, der Möglichkeit, den Fokus auf die von den Fans gewünschten Teams zu richten und allen Daten, die sie benötigen könnten. Fans können sogar Spoiler ausschalten, wenn SailGP in verschiedene Zeitzonen fährt.

Um die aufregende Aktion der zweiten Staffel einem erweiterten globalen Publikum vorzustellen, hat SailGP Sendepartner in Schlüsselgebieten bekannt gegeben, darunter:

CBS und CBS Sports (USA und Kanada): Hat seinen Vertrag nach der ersten Staffel verlängert und wird Live-Berichterstattung in den USA und Kanada im CBS Sports Network mit Highlights auf CBS zeigen, damit Fans Jimmy Spithill an der Spitze der neuen folgen können. Schauen Sie sich zum ersten Mal das US-Team an

SKY Sports (Großbritannien und Irland): SKY Sports bleibt die Heimat von SailGP in Großbritannien und Irland und überträgt in den nächsten beiden Spielzeiten zusätzlich zu den regulären Highlights die Live-Berichterstattung

FOX Sports und Kayo App (Australien): Der Sender ist die Heimat der amtierenden Champions und wird weiterhin Live-Berichterstattung in Australien zeigen. Neu für die zweite Staffel: Der Kayo OTT-Streaming-Service und die Kayo OTT-App mit über 1 Million Abonnenten zeigen alle Rennen während der gesamten Saison live auf dem neuen Free-to-Air-Service ‘Kayo Freebies’.

Sky Sport (NZ): Für Fans in Neuseeland ist das Rennen noch spannender geworden, da der zweifache America’s Cup-Meister Peter Burling und Blair Tuke als Co-CEOs und Stars des neu gegründeten neuseeländischen Teams in die Liga aufgenommen wurden. Die Wecker werden früh gestellt, um die Rennen live bei Sky Sport zu verfolgen, aber mit mehreren Wiederholungen im Laufe des Tages werden Kiwi-Fans keine Sekunde der Action verpassen

TV2 (Dänemark): Mit dem von ROCKWOOL präsentierten dänischen SailGP-Team mit dem bekannten Ozeanrennfahrer Nicolai Sehested und der ehemaligen Weltseglerin des Jahres Anne-Marie Rindom für die zweite Staffel sowie einem Heimereignis in Aarhus vom 20. bis 21. August wird TV2 Sport live zu sehen sein Berichterstattung und Höhepunkte für die nächsten zwei Spielzeiten

Canal + Sport (Frankreich und andere französischsprachige Gebiete) wird weiterhin Live- und verzögerte Berichterstattung für Fans bieten, um les bleus zu folgen, angeführt von dem mehrfachen Weltmeister Billy Besson

Sky Italia (Italien): Mit dem allerersten Italien Sail Grand Prix Taranto am 5. und 6. Juni und der Aufnahme des legendären italienischen Seglers Francesco Bruni in das Japan SailGP Team wird Sky Italia den Italien Sail Grand Prix live übertragen und Berichterstattung anbieten die Saison

RTVE + TV3 (Spanien): Mit dem jugendlichen und hochtalentierten spanischen Team in der Startaufstellung können spanische Fans das Rennen live auf TV3 in Katalonien mit spanischsprachigen Highlights auf Teledeporte (RTVE) verfolgen.

Bermuda Broadcasting Channel (Bermuda): Mit dem ersten Bermuda-Event zum Saisonstart wird der Hauptkanal der Insel live über den zweitägigen Showdown und die gesamte Saison berichten

ServusTV (Deutschland, Schweiz und Österreich): Die Berichterstattung wird über den kommerziellen Free-to-Air-Sender in diesen wichtigen europäischen Märkten angeboten.

Rennsportfans in Afrika südlich der Sahara, in der Karibik und in Südostasien können Live-Rennen auf SuperSport, FLOW Sports und Fox Sports Asia verfolgen. Der Sportkanal der Jiangsu Broadcast Corporation, der Sportkanal der Fuijan Media Group, Zhibo TV, Tencent und iQIYI bieten Fans in ganz China Berichterstattung. Die Berichterstattung über SailGP wird auch über Partner in Russland (MatchTV), Portugal (Sport TV), Malta (Go), Belgien (VOO Sport World), Schweden und Finnland (Cmore Sport), Brasilien (Band Sports), Zentral- und Südamerika verfügbar sein Amerika (ESPN Lateinamerika), Türkei (TRT) und Israel (Charlton).

Ausführliche Informationen zu den Anzeigeoptionen in Ihrem Land finden Sie hier .

SailGP wird während des Flugs auf Sport 24 verfügbar sein und die Sendung wird live auf den YouTube- und Facebook-Seiten von SailGP übertragen, sofern die Rechte dies zulassen.

Sir Russell Coutts, CEO von SailGP, sagte: „Der Erfolg unserer Broadcast-Partnerschaften hängt von der Verbreitung eines Premium-Produkts ab, das eine breite Palette von Menschen anspricht. Deshalb haben wir im vergangenen Jahr intensiv daran gearbeitet, neue Wege zu finden, wie wir unser Adrenalin liefern können – Meisterschaften rund um den Globus und Schaffung einer besseren und noch innovativeren Aussichtsplattform durch Technologie und Innovation. Wir freuen uns sehr, dass SailGP in dieser Saison in 175 Gebieten weltweit ausgestrahlt wird – 30 mehr als in der letzten Saison – und mit einer solch breiten Palette von Sendepartnerschaften unterstreicht dies die Attraktivität von SailGP und die Bereitschaft, diese intensiven Rivalitäten und hochmodernen Boote zu präsentieren Segelfans und Neulinge weltweit. “

Die Verteilung der SailGP-Medienrechte für 2021 wurde von IMG übernommen.

Die SailGP-App kann kostenlos über den App Store und Google Play heruntergeladen werden .