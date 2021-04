SailGP: Startet die 2. Saison mit Oracle Cloud-Technologien, die die Rennleistung steigern und die Fans fesseln !

Leistungsstarke, verbesserte Analysen bringen Teams und Fans tiefere Einblicke in das Rennen und bringen sie an Bord eines virtuellen F50-Katamarans

Austin, TX und London, Großbritannien – 15. April 2021 – Oracle und SailGP, die führende Rennliga des Segelsports, haben ihre erfolgreiche Datenanalyseplattform in der zweiten Saison erweitert. SailGP nutzt Oracle Cloud Infrastructure (OCI), um Echtzeitdaten an jede der acht Nationalmannschaften der Liga sowie an Broadcast-Partner und Fans weltweit zu liefern. Die neuen Funktionen, die in dieser Saison hinzugefügt wurden, verbessern die Teamleistung und geben den Fans einen spannenden Blick aus der Crew auf die Action.

“Unsere hochmoderne, globale Liga erweitert weiterhin die Grenzen des Möglichen auf und neben dem Wasser”, sagte Russell Coutts, CEO von SailGP. „In der zweiten Staffel arbeiten wir mit Oracle an einer Reihe neuer Cloud-basierter Innovationen, um das Zuschauererlebnis wirklich zu verbessern und die Arbeitsweise in allen Aspekten unseres Geschäfts effizienter zu gestalten. Die Ergebnisse sind bemerkenswert, insbesondere an Renntagen, die das ultimative Schaufenster für Daten, Technologie und Erfindungen darstellen. “

SailGP wird sich in dieser Saison an Oracle Stream Analytics wenden, um Rennmetriken in Echtzeit bereitzustellen. Mit ausgeklügelten Korrelationsmustern, Datenanreicherung und maschinellem Lernen trifft Oracle Stream Analytics autonome Entscheidungen auf der Grundlage der 30.000 Datenpunkte, die ein F50-Katamaran jede Sekunde eines Rennens sendet. Oracle Stream Analytics mischt und transformiert unterschiedliche Daten in einen Stream, verglichen mit den 10 Streams, die SailGP in seiner ersten Saison gemeinsam genutzt hat. Auf diese Weise können Teams ihre Daten-Dashboards einfach mit relevanten taktischen Informationen anpassen, einschließlich Open-Source-Daten von gegnerischen Teams, und sofort optimale Strategien für das Rennen festlegen.

Die gestreamten Daten werden auch verwendet, um einzigartige Erlebnisse auf dem zweiten Bildschirm zu erstellen. Fans erhalten ein tieferes Verständnis der Aktionen der Teams während eines Rennens durch sofortige Aktualisierungen der wichtigsten Leistungsmetriken und der erweiterten Daten-Dashboards in der SailGP-App und auf SailGP.com.

OCI wird die erwarteten 80 Milliarden Datenanforderungen, die im Verlauf der acht Rennen generiert wurden, innerhalb von zwei Zehntelsekunden zur Analyse und weltweiten Verteilung an die Cloud-Region London von Oracle senden. Live-Video- und Audio-Feeds, die an Bord der F50 aufgenommen wurden, werden zur sofortigen Übertragung in die Cloud-Region gestreamt und gleichzeitig im Oracle Autonomous Data Warehouse gespeichert . SailGP-Produktionsteams in der Liga-Zentrale verwenden diese Informationen, um Inhalte für die Verteilung in 175 Sendegebieten zu erstellen. In der zweiten Staffel koordiniert SailGP zum ersten Mal alle Daten- und Produktionsaktivitäten für jedes Rennen aus der Ferne, wodurch die Kosten und die Umweltbelastung durch das Reisen großer Crews und Ausrüstungsgegenstände zu jeder Veranstaltung erheblich reduziert werden.

“SailGP ist eine der datenreichsten Sportligen der Welt, und Daten befinden sich in der DNA von Oracle”, sagte Ariel Kelman, Executive Vice President und Chief Marketing Officer von Oracle. „Das Unterscheidungsmerkmal unserer Zusammenarbeit in dieser Saison sind die Fortschritte beim Extrahieren aussagekräftiger Informationen aus riesigen Datenmengen und die unglaubliche Geschwindigkeit, mit der sie durchgeführt werden. Sobald andere Sportorganisationen erkennen, was SailGP leisten kann, werden sie schnell die Vorteile einer aggressiven und umfassenden Strategie für die Bereitstellung von Echtzeitdaten und -informationen für Teams und Fans verstehen. “

Oracle Cloud wird auch einen neuen SailGP-Simulator mit Strom versorgen. Da das Training auf einige Tage vor jedem Event beschränkt ist, können Teamkollegen mit dem Simulator die F50 virtuell von jedem Ort aus fahren. Basierend auf einem Dynamic Velocity Prediction-Programm, das Daten der ersten Staffel verwendet, und einer Visualisierungstechnologie, die auf einer virtuellen Oracle-Grafik-Workstation gehostet wird, können Athleten die Positionen des Ruders, Schleifers, Flügelschneiders oder Flugcontrollers einnehmen und verschiedene Einstellungen und Rennbedingungen durchlaufen. Segelfreunde können die Erheiterung des virtuellen F50 bei zukünftigen SailGP-Veranstaltungen erleben, bei denen sie gegen ein computergeneriertes Boot oder gegeneinander antreten können.

SailGP tritt auch mit einer erneuten Beziehung zu Oracle in die zweite Wettbewerbssaison ein.

„Nach einer aufregenden Eröffnungssaison, in der wir gesehen haben, wie Teams die 50-Knoten-Marke überschritten und mithilfe der von Oracle Cloud bereitgestellten Echtzeitdaten und -analysen Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt haben, freue ich mich, dass SailGP seine Partnerschaft mit Oracle als globalem Datenanalysepartner der Liga erweitert für drei weitere Jahre “, sagte Coutts. „Durch den Zugriff auf die globale Infrastruktur von Oracle können wir unglaublich große Mengen interner Daten schnell verarbeiten und wiederholbare Aufgaben automatisieren, Vorhersagen verbessern sowie Probleme und Leistungsunterschiede zwischen Teams identifizieren.“ “Was SailGP und Oracle in unserer kurzen Zusammenarbeit erreicht haben, ist außergewöhnlich, und diese Saison soll dies übertreffen”, fügte Kelman hinzu. “Ich freue mich darauf, neue Meilensteine ​​zu erreichen, wenn wir unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen.”

Die zweite SailGP-Saison beginnt am 24. und 25. April 2021 in Bermuda.