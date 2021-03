SailGP: Season 2 Kalender mit Postern !

Die zweite Staffel von SailGP startet im April 2021 mit einem erweiterten Kalender, der auf der globalen Präsenz der ersten Staffel aufbaut und ein weltweites Publikum von 1,8 Milliarden Menschen anzieht.

Die Eröffnungsveranstaltungen finden auf der Insel Bermuda und in der süditalienischen Stadt Taranto statt. Von dort aus bleibt die Liga in Europa mit Veranstaltungen in Großbritannien Mitte Juli, Dänemark im August und Frankreich im September. Die letzte Veranstaltung der europäischen Etappe steht für Cádiz im Oktober in Andalusien, Spanien, an. SailGP wird vom 29. bis 30. Januar 2022 zum ersten Mal in Neuseeland zum ersten Grand Prix von Neuseeland sein. Die Saison endet mit dem Grand Final in San Francisco am 26. und 27. März 2022, bei dem der Champion in einem Jahr ermittelt wird einzelnes $ 1 Million Winner-Takes-All-Finale.

In der zweiten Saison von SailGP wird das amtierende australische Meisterteam von Tom Slingsby sowie Crews aus Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Japan, Neuseeland, Spanien und den USA vertreten sein. Dänemark und Spanien werden nach der Unterbrechung der Saison 2020 ihre erste volle SailGP-Saison beginnen, während Neuseeland sein Ligadebüt unter der Führung der Olympiasieger Peter Burling und Blair Tuke geben wird. Außerdem wird Sir Ben Ainslie seine erste volle Saison an der Spitze des britischen Starts fahren, während Jimmy Spithill zum ersten Mal ein neu gestaltetes US-Team pilotieren wird.

Ursprünglich für 2020 geplant, wurden die Ereignisse der zweiten SailGP-Saison aufgrund der COVID-19-Pandemie verschoben. Die Ergebnisse von Sydney SailGP 2020, das vor der Suspendierung der Saison stattfand und vom viermaligen britischen SailGP-Team des Olympiasiegers Sir Ben Ainslie gewonnen wurde, sind null und nichtig.