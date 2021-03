SailGP: Rekordgeschwindigkeiten, heftige Rivalitäten und 1 Million Dollar Siegerprämie ! Video Racing on the Edge

Die zweite SailGP-Saison steht vor der Tür und die Spannung ist bereits auf einem Allzeithoch – aber wir haben noch etwas, das Ihren Appetit anregt, mit den brillanten neuen Dokumentationen SailGP: Racing on the Edge in Zusammenarbeit mit Rolex, die bei starten Anfang nächsten Monats!

Die vierteilige Serie, die die Zuschauer auf eine Reise von der Gründung von SailGP über die Gewinnung der ersten Staffel durch das australische SailGP-Team bis zu den Vorbereitungen für die kommende zweite Staffel entführt , ist ein aufregendes Drama mit menschlichen Emotionen, Rivalität zwischen den Nationen und dem Stand der Dinge -the-art-Technologie – alles Dinge, die SailGP zur modernsten Segelrennliga der Welt machen.