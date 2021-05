SailGP: Paul Goodison Helmsman im Britischen SailGP Team

Nach dem erfolgreichen Start des britischen SailGP-Teams in die zweite Saison auf Bermuda nimmt das Team geplante Änderungen für den ersten italienischen Segel-Grand-Prix in Taranto (5.-6. Juni) und das britische Heimrennen in Plymouth (17.-18. Juli) vor. .

Aufgrund langjähriger persönlicher Verpflichtungen wird der Skipper des Teams, Ben Ainslie, in den nächsten beiden Events nicht der Steuermann sein, die stattdessen von dem dekorierten Foliensegler Paul Goodison ausgefüllt wird, während Ben das Team weiterhin in seiner Rolle als CEO führen und Das Steuer zurückkehren wird für den ROCKWOOL Denmark Sail Grand Prixm im August.

Goodison kommt frisch vom 36. America’s Cup in Auckland, wo er Mitglied des US-Herausforderers American Magic an Bord seines AC75 ‘Patriot’ war, nachdem er zuvor mit dem schwedischen Teilnehmer (Artemis Racing) für den 35. America’s Cup in Bermuda die Rolle des Großsegels gespielt hatte Trimmer für beide Teams.

Goodison stammt aus Rotherham, Großbritannien, und bringt eine Fülle von olympischen und folierenden Erfahrungen mit, nachdem er bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, 2008 in Peking und 2012 in London für das Team GB angetreten war. Goodison gewann Gold bei den Spielen in Peking und wurde 2009 zum Laser-Weltmeister gekrönt. Nach seinem olympischen Rücktritt stieg Goodison in die Welt des Foilings ein und entwickelte seine Fähigkeiten in der Motte, die zum dreifachen Motten-Weltmeister (2016) führte , 2017 & 2018).

Goodison kommentierte: „Ich bin ein großer Fan von SailGP. Es ist ein großartiges Sportspektakel mit einer unübertroffenen Reihe von Athleten. Als Ben bei dieser Gelegenheit anrief, ergriff ich die Chance, mich zu beteiligen.

“Italien wird ein besonderes Ereignis für meine Familie sein, da meine Frau Italienerin ist und wir derzeit mit unserem Sohn in Garda leben. Um dann die Möglichkeit zu haben, nach Hause zu fahren und in Plymouth anzutreten, wird es nicht viel besser!”

Anna Burnet (GBR), die bei ihren ersten Olympischen Spielen in Tokio in der Nacra 17-Klasse für das Team GB antreten wird, wird sich dem Team in Taranto, Italien, im zweiten der drei Event-Versuche des Teams anschließen, um eine Frau auszuwählen Hannah Diamond (GBR), Ellie Aldridge (GBR), Nikki Boniface (GBR) und Emily Nagel (GBR) werden das Programm in Plymouth, Großbritannien, abschließen.

Burnet sagte: „Es ist eine wirklich aufregende Gelegenheit und ich fühle mich geehrt, für die Prüfungen ausgewählt zu werden. Es gibt so viele sehr talentierte Seglerinnen auf der Welt, aber historisch gesehen haben nicht viele von ihnen die richtigen Möglichkeiten erhalten, sich zu beweisen. SailGP bietet jetzt diese Gelegenheit und ich hoffe, dass dies ein großer Schritt vorwärts für die Teilnahme von Frauen am Sport sein wird.

„Als ich klein war, habe ich jede erfolgreiche Seglerin wirklich bewundert. Ich hoffe, dass junge Mädchen, die in den Sport einsteigen, eine Zukunft im professionellen Segeln sehen können, die vorher vielleicht nicht so sichtbar war.

„Es ist eine sehr aufregende Liga, die F50 sind sehr coole Boote und meine Bestrebungen mit dem Team sind einfach. Um hart mit dem Team zu arbeiten, alles zu tun, um so viel wie möglich an Bord des Bootes zu lernen und dann hoffentlich dem Team zu helfen, einige Rennen zu gewinnen ! “.

SailGP wird am 5. Juni 2021 in Taranto für den Großen Preis von SailGP in Italien wieder aufgenommen. Der Grand Prix des britischen SailGP-Teams findet am 17. und 18. Juli 2021 in Plymouth statt. Eine begrenzte Anzahl von Tickets für den Großen Preis von Großbritannien in Plymouth ist möglich Jetzt online unter SailGP.com/GreatBritain gekauft. Zusätzliche Tickets werden im Einklang mit den COVID-19-Updates der Regierung veröffentlicht.

Der Grand Six von Großbritannien segeln | Plymouth wird in Zusammenarbeit mit dem Stadtrat von Plymouth und mit Unterstützung von Associated British Ports, dem English Cities Fund und der Sutton Harbour Group abgehalten und live auf SKY Sports in Großbritannien und Irland gezeigt.

Großbritannien SailGP Team für Taranto und Plymouth:

Paul Goodison | Helm | GBR | 43

Paul ‘Goody’ Goodison stammt aus Rotherham, Großbritannien, und bringt eine Fülle von olympischen und folierenden Erfahrungen mit, die er bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen, 2008 in Peking und 2012 in London für das Team GB gesammelt hat. Paul gewann Laser Gold bei den Spielen in Peking und ging dann in die Welt des Foilings, um dreimaliger Motten-Weltmeister zu werden (2016, 2017 und 2018).

Zuletzt hat Paul seine zweite America’s Cup-Kampagne als Flügeltrimmer für den US-Herausforderer American Magic beendet.

Luke Parkinson | Fluglotse | AUS / GBR | 31

Luke ‘Parko’ Parkinson hat sowohl am America’s Cup als auch am Volvo Ocean Race teilgenommen, einschließlich des Gewinns der Ausgabe 2014/15 mit Abu Dhabi Ocean Racing. Parko steuert das Hauptsystem des F50, das die Ruder und Folien verändert.

Parko trat in der ersten Saison mit Iain ‘Goobs’ Jensen für das Japan SailGP Team an, bevor er zu Ben Ainslies britischem Team wechselte.

Iain Jensen | Flügelschneider | AUS | 32

Iain Jensen, bekannt als “Goobs”, bringt eine beträchtliche Menge an Wissen und Erfahrung in das britische Team ein, das an zwei Olympischen Spielen (einschließlich des Gewinns einer Gold- und Silbermedaille) und an drei America’s Cup-Kampagnen teilgenommen hat. Goobs werden die revolutionären Flügelsegel an Bord der britischen F50 trimmen.

Matt Gotrel | Grinder | GBR | 32

Matt Gotrel kehrte zum Segeln zurück, nachdem er bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio eine olympische Goldmedaille im Rudern gewonnen hatte. Seitdem ist er als Grinder in SailGP seit der Eröffnungssaison und im America’s Cup mit dem British Challenger in Auckland angetreten.

Neil Hunter | Grinder | GBR | 25

Neil Hunter, der mit 25 Jahren das jüngste Mitglied des Teams ist, war der jüngste Segler, der 2017 am 35. America’s Cup in Bermuda teilnahm, wo er auch Teil des britischen Teams war, das den Youth America’s Cup gewann. Anschließend nahm er Anfang dieses Jahres am 36. America’s Cup in Auckland teil. Dies ist seine zweite Saison in Folge mit dem Great Britain SailGP Team.

Richard Mason | Grinder | GBR | 33

Rich Mason ist ein sehr erfahrener professioneller Segler, der an verschiedenen Katamaran-Klassen teilgenommen hat, darunter der M32-Serie, der GC32-Renntour und der Extreme Sailing-Serie. Sein bisher größter Erfolg war jedoch auf einem Rumpf, als er das anstrengende Einhandrennen Solitaire du Figaro absolvierte. Dies ist seine zweite Saison in Folge mit dem Great Britain SailGP Team.

Anna Burnet | Athlet Trialist | GBR | 28

Anna Burnet begann im Royal Northern & Clyde Yacht Club an der Westküste Schottlands zu segeln. In der Jugend gewann sie den nationalen Frauentitel in der 420, bevor sie bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2012 und 2013 die Silber- und Bronzemedaille der olympischen 470-Klasse erreichte.

Im Jahr 2016 wechselte Burnet die Klasse, indem er sich mit John Gimson als Crew in der Nacra 17 zusammenschloss und das Team GB für die Olympischen Spiele in Tokio 2021 auswählte Olympisches Testereignis.