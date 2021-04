SailGP: Moroz, Perez, Cambell-James und Presti vervollständigen das USA SailGP-Team

Spithill entwirft einen Dienstplan für aktuelle und zukünftige Leistungsvorteile

NEW YORK – 8. April 2021 – Das US-amerikanische SailGP-Team hat heute seine komplette SailGP-Aufstellung für die zweite Saison bekannt gegeben. Die Athleten Daniela Moroz, CJ Perez und Paul Campbell-James wurden zusätzlich zur Übernahme von Philippe Presti als Leiter in die Liste aufgenommen Trainer.

Die Ankündigung erfolgt inmitten der frühen Ankunft des Teams in diesem Monat in Bermuda, um das offene Training vor dem von Hamilton Princess vom 24. bis 25. April präsentierten Bermuda Sail Grand Prix zu nutzen.

Die Ergänzungen unterstützen eine bereits wettbewerbsfähige Aufstellung, zu der auch Rome Kirby, Andrew Campbell, Cooper Dressler und Alex Sinclair gehören – alle handverlesen von Helm Jimmy Spithill, um den beeindruckenden Talentpool von SailGP für den Gewinnerpreis der Meisterschaft in Höhe von 1 Million US-Dollar herauszufordern.

Moroz, viermaliger Formel-Kite-Weltmeister und zweimalige US-Segel-Rolex-Yachtsfrau des Jahres, sowie Perez, ein hochqualifizierter Konkurrent von Hawaiis blühender WASZP-Segelstrecke, bringen dem Amerikaner eine beeindruckende Menge an Folienerfahrung Kader.

Beide Athleten treten dem Kader als Top-Auswahl aus dem offenen Bewerbungsverfahren des Teams für amerikanische Sportlerinnen bei. Diese Suche begann im Februar als Teil des Engagements der Liga, eine integrative Zukunft für den Sport zu schaffen.

“Wir waren überwältigt von der Qualität der Athleten, die sich beworben haben, und unser gesamtes Segelteam hat am Auswahlverfahren teilgenommen”, sagte Spithill. „Daniela und CJ bringen beide eine beeindruckende Menge an Folienfähigkeiten in unser Team, die für Rennen auf diesem Niveau von größter Bedeutung sind. Wir freuen uns, sie im Kader begrüßen zu dürfen und ihr Talent weiterzuentwickeln. “

Moroz wird diesen Monat dem Team beitreten, um einen Entwicklungsprozess zu starten, der darauf abzielt, sie auf der F50-Rennplattform des Teams vorzustellen. Gleichzeitig wird Perez ein Ferntraining in Hawaii beginnen, um sich später in dieser Saison auf SailGP-Events vorzubereiten.

Paul Campbell-James, ein erfahrener britischer Flügeltrimmer, ergänzt das Team um vier neue SailGP- und America’s Cup-Kampagnen.

Es wird erwartet, dass Campbell-James einen zusätzlichen Leistungsvorteil bringt, da er maßgeblich zur Entwicklung der neuen modularen Flügel beigetragen hat, die in der zweiten SailGP-Saison eingeführt wurden. Diese ermöglichen Rennen in einem breiteren Bereich von Windbedingungen und könnten den F50 auf Rekordgeschwindigkeiten bringen.

“Paul ist einer der talentiertesten Flügeltrimmer im Sport und wir haben das Glück, ihn zu haben.” sagte Spithill. „Er ist auch eine unglaubliche Lernmöglichkeit für Daniela und CJ, wenn wir auf ihre Karriere schauen. Wir haben unseren Kader so gestaltet, dass die Wettbewerbsfähigkeit des US SailGP-Teams jetzt und in Zukunft gesteigert wird, und wir können es kaum erwarten, mit dem Rennen zu beginnen. “

Der Schlüssel zu dieser Wettbewerbsfähigkeit werden die Erkenntnisse des neuen Cheftrainers des Teams, Philippe Presti, sein. Presti, der das australische SailGP-Team zu einem Sieg in der ersten Saison gecoacht hat, wird aufgrund seiner Zusammenarbeit mit Spithill in mehreren erfolgreichen Kampagnen in der Vergangenheit voraussichtlich unmittelbare Auswirkungen auf die Leistung des US-Teams haben.

Die Rennen beim bevorstehenden Bermuda Sail Grand Prix werden im CBS Sports Network ausgestrahlt – am 24. April um 18:00 Uhr EDT (verspätet) und am 25. April um 13:00 Uhr EDT (live) – sowie als kostenloses Live-Streaming auf der SailGP APP und SailGP Facebook- und YouTube-Kanäle.