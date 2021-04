SailGP: Japanische SailGP-Team gibt Neuverpflichtungen für die Sasion 2021 bekannt !

Die Olympioniken Francesco Bruni und Chris Draper haben das mit Stars besetzte Line-up von SailGP erweitert

BERMUDA – 20. April 2021 – Das japanische SailGP-Team hat sein Team für die zweite SailGP-Saison aufgeladen und die Neuverpflichtungen des italienischen Seglers und achtmaligen Weltmeisters Francesco Bruni und des Briten Chris Draper bekannt gegeben, die die Rolle des Fluglotsen übernehmen Flügelschneider jeweils.

Nachdem Teamchef und -leiter Nathan Outteridge in der Eröffnungssaison den Meistertitel nur knapp verpasst hatte, hat er sein Team vor dem Auftakt der zweiten SailGP-Saison an diesem Wochenende in Bermuda vom 24. bis 25. April verstärkt, zu dem auch die japanische All-Star-Linie gehört. Leo Takahashi, Tim Morishima und Yuki Kasatani, die Teil des erfolgreichen Teams waren, das in der ersten Staffel Zweiter wurde.

Bruni tritt dem japanischen Team frisch vom 36. America’s Cup bei, wo er neben dem Rivalen und dem Ruder des US-amerikanischen SailGP-Teams Jimmy Spithill Co-Ruder von Luna Rossa war. Zuvor war er beim 35. America’s Cup in Bermuda neben Outteridge angetreten und hatte eine beeindruckende Paarung, von der sie hoffen, dass sie beim Bermuda Sail Grand Prix von Hamilton Princess gegen die anderen Weltklasse-Teams antreten.

Bruni sagte: „SailGP ist eine fantastische Veranstaltung und ich freue mich darauf, nach Bermuda zu kommen, das Team zu treffen und meine neue Rolle zu lernen. Ich habe die gesamte erste Staffel gesehen und war beeindruckt von den Rennen. Ich freue mich sehr darauf, wieder Katamarane zu vereiteln. “

Der olympische Bronzemedaillengewinner Draper ist kein Unbekannter für SailGP, der in Saison 1 als Flügeltrimmer für das britische SailGP-Team gedient hat Hauptkonkurrenten des neuen Teams.

Draper sagte: „Ich hatte das Glück, während meiner Karriere mit einigen unglaublichen Teams zu segeln, und der Beitritt zum japanischen Team ist der Höhepunkt davon. Ich bin sehr stolz darauf, mit dem Team Rennen zu fahren und auf höchstem Niveau in unserem Sport weiterzumachen. Das wird ein Epos und wir sind alle aufgeladen und bereit dafür! “

Die Weltklasse-Seglerinnen Wakako Kajimoto und Sena Takano vervollständigen das Team für die zweite SailGP-Saison und werden in verschiedenen Phasen der Saison dem japanischen Team beitreten. Der ehemalige japanische Nationalmeister und der Olympiasieger Kajimoto aus London 2012 fahren in Bermuda, Italien und Großbritannien. Takano, ehemaliger Junioren-Weltmeister und Olympiasieger von Rio 2016, nimmt an Dänemark, Frankreich und Spanien teil. Einer der beiden wird dann für die letzten Ereignisse der Saison ausgewählt.

Outteridge sagte: „Ich freue mich sehr auf die kommende Saison und darauf, Francesco und Chris ins Team zu holen – beides Segler, vor denen ich größten Respekt habe und die dem Team große Leidenschaft und Erfahrung bringen werden. Sie werden beide das vorhandene Talent, das wir in Leo, Tim und Yuki haben, sowie unsere neuen weiblichen Neuverpflichtungen Wakako und Sena wirklich ergänzen. Die zweite Staffel wird fantastisch – was kann man sich als Segler mehr wünschen – gegen die besten Athleten des Sports in identischen, aufgeladenen Booten und in legendären Städten auf der ganzen Welt anzutreten. Der Wettbewerb wird hart sein, aber als Zweiter in der ersten Staffel zeigen unsere Neuverpflichtungen, dass wir dieses Jahr mit Sicherheit ernst meinen. “

Das japanische Team wird sich diese Woche auf Bermuda für eine Trainingswoche vor dem Eröffnungsereignis der Saison vom 24. bis 25. April wiedervereinigen. Weitere Informationen finden Sie unter SailGP.com.