SailGP: Dies ist eine aussergewöhnliche Aufstellung von Talenten – Ben Ainslie lobt die Stärke der SailGP Flotte !

Nachdem das britische Team sein bislang einziges Rennen in SailGP gewonnen hat und Anfang 2020 in Sydney den Sieg errungen hat, sind die Erwartungen an das britische Team vor dem Start der Acht-Rennen-Kampagne hoch.

Der amtierende Meister Australien hat nach seinem Sieg in der ersten Saison ebenfalls einen hohen Stellenwert, aber Skipper Tom Slingsby weiß, dass sein Team verbessert werden muss, wenn die Aussies ihre Krone behalten wollen.

Ainslie war ein Neuzugang in SailGP für die zweite Staffel und er wurde von einer Vielzahl anderer Elite-Athleten vor Bermuda unterstützt, darunter Peter Burling und Blair Tuke vom neuseeländischen SailGP-Team und Jimmy Spithill von den USA.

Und Ainslie weiß, dass er in dieser Saison als Teil einer unglaublich wettbewerbsfähigen Flotte fahren wird.

Auf einer Pressekonferenz sagte Ainslie: “Ich denke, dies ist eine außergewöhnliche Reihe von Talenten in diesem One-Design-Format des Rennsports.

“Es ist wahrscheinlich das Beste, was wir beim Segeln gesehen haben. Wer also die Nase vorn hat, muss in dieser Feldklasse und in diesen Bootstypen, die wir fahren, wirklich unglaublich gut segeln.”