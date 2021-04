SailGP: das Britische Team bestätigt das Kader und Frauenentwicklungsprogramm der 2 Saison !

Großbritannien SailGP Team für Staffel 2:

Ben Ainslie | Helm | GBR | 44

Mit vier olympischen Goldmedaillen und einer olympischen Silbermedaille ist Ben Ainslie der erfolgreichste olympische Segler aller Zeiten. Zu seinen weiteren Auszeichnungen zählen ein America’s Cup-Sieg (2013) und 11 Weltmeisterschaften. Ben Ainslie führte das britische SailGP-Team bei seinem ersten Event in SailGP in Sydney im Jahr 2020 zum Sieg.

Luke Parkinson | Fluglotse | AUS / GBR | 31

Luke ‘Parko’ Parkinson hat sowohl am America’s Cup als auch am Volvo Ocean Race teilgenommen, einschließlich des Gewinns der Ausgabe 2014/15 mit Abu Dhabi Ocean Racing. Parko steuert das Hauptsystem des F50, das die Ruder und Folien verändert. Parko trat in der ersten Saison mit Iain ‘Goobs’ Jensen für das Japan SailGP Team an, bevor er zu Ben Ainslies britischem Team wechselte.

Iain Jensen | Flügelschneider | AUS | 32

Iain Jensen, bekannt als “Goobs”, bringt eine beträchtliche Menge an Wissen und Erfahrung in das britische Team ein, das an zwei Olympischen Spielen (einschließlich des Gewinns einer Gold- und Silbermedaille) und an drei America’s Cup-Kampagnen teilgenommen hat. Goobs werden die revolutionären Flügelsegel an Bord der britischen F50 trimmen.

Matt Gotrel | Mühle | GBR | 32

Matt Gotrel kehrte zum Segeln zurück, nachdem er bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio eine olympische Goldmedaille im Rudern gewonnen hatte. Seitdem ist er als Grinder in SailGP seit der Eröffnungssaison und im America’s Cup mit dem British Challenger in Auckland angetreten.

Neil Hunter | Mühle | GBR | 25

Neil Hunter, der mit 25 Jahren das jüngste Mitglied des Teams ist, war der jüngste Segler, der 2017 am 35. America’s Cup in Bermuda teilnahm, wo er auch Teil des britischen Teams war, das den Youth America’s Cup gewann. Anschließend nahm er Anfang dieses Jahres am 36. America’s Cup in Auckland teil. Dies ist seine zweite Saison in Folge mit dem Great Britain SailGP Team.

Richard Mason | Mühle | GBR | 33

Rich Mason ist ein sehr erfahrener professioneller Segler, der in verschiedenen Katamaran-Klassen wie der M32-Serie, der GC32-Renntour und der Extreme Sailing-Serie teilgenommen hat. Sein bisher größter Erfolg war jedoch auf einem Rumpf, als er das anstrengende Einhandrennen Solitaire du Figaro absolvierte. Dies ist seine zweite Saison in Folge mit dem Great Britain SailGP Team.

Programm zur Entwicklung von Frauen:

Hannah Mills | Trialist | GBR | 33

Hannah Mills wird diesen Sommer auf der Suche nach einer dritten olympischen Medaille und dem zweiten Gold in der Klasse 470 sein. Mills tat sich im Februar 2011 zum ersten Mal mit 470 Partner Saskia Clark zusammen und das Paar sah sofort Erfolg auf dem Wasser, als eine Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften 2011 auf Gold folgte, gefolgt von Gold bei derselben Veranstaltung im folgenden Jahr. In London 2012 holten Mills und Clark Silber, nachdem sie im Medaillenrennen gegen das Kiwi-Paar Jo Aleh und Olivia Powrie verloren hatten. Vier Jahre später in Rio 2016 ging das Duo noch einen Schritt weiter und wurde Olympiasieger, um die äußerst erfolgreiche Partnerschaft auf einem goldenen Höhepunkt zu beenden.

Es wird eine endgültige Entscheidung getroffen, welche Sportlerinnen nach dem Grand Prix von Großbritannien am 17./18. Juli 2021 in Plymouth ganztägig in das Team aufgenommen werden.