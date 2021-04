SailGP: Champagne Barons de Rothschild wird exklusiver Lieferant von SailGP !

LONDON – 8. April 2021 – SailGP – der Höhepunkt des Sports – freut sich, seine Partnerschaft mit Champagne Barons de Rothschild bekannt zu geben, die alle Veranstaltungen der zweiten Saison auf drei Kontinenten und acht Ländern abdeckt. In der zweiten SailGP-Saison treten die besten Athleten des Sports – beginnend am 24. April auf Bermuda – in identischen, aufgeladenen Katamaranen gegeneinander an, die Nationalmannschaften aus Australien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Japan, Neuseeland, Spanien und den USA repräsentieren.

Das Champagne Barons de Rothschild House ist seit langem an verschiedenen Segelveranstaltungen und Rennen auf der ganzen Welt beteiligt, insbesondere durch das Sponsoring des Familienrenn-Teams von Benjamin de Rothschild, des Gitana-Teams. Absolute Disziplin und höchste Standards bis ins kleinste Detail sind die Werte, die die Herstellung eines „Grand Vin de Champagne“ bestimmen, die Gemeinsamkeiten beim Bau der High-Tech-Folienkatamarane und die außergewöhnliche Leistung der Weltklasse-Athleten aufweisen Pilot sie.

Während der zweiten Saison der Weltliga konzentriert sich SailGP auf das Ziel, den Sport neu zu definieren und dabei verantwortungsbewusst als erstes klimapositives Sportobjekt zu agieren. SailGP wird von der Natur angetrieben und beabsichtigt, neue Nachhaltigkeitsstandards zu setzen und den Übergang zu sauberer Energie zu beschleunigen. Champagne Barons de Rothschild, das aus der Allianz zwischen den drei Zweigen der Familie Rothschild hervorgegangen ist und seit 250 Jahren von Unternehmergeist geprägt ist, ist stolz darauf, mit diesem wegweisenden und verantwortungsbewussten Ethos und dem ultimativen Ziel, Spitzenleistungen zu erzielen, verbunden zu sein.