SailGP: Video Bermuda Sail Grand Prix ersten Test USA Team !

Gestern wurde bekannt gegeben, dass das SailGP-Rennmanagement beschlossen hatte, den offiziellen ersten Renntag – ursprünglich für Samstag geplant – aufgrund ungünstiger Wettervorhersagen heute Nachmittag voranzutreiben. Aufgrund von Rundfunkverpflichtungen werden die heutigen Rennen wie ursprünglich geplant am Samstag um 13:00 Uhr EDT aufgezeichnet und veröffentlicht.

Der Bermuda Sail Grand Prix wird in den USA am Samstag, den 24. April um 18:00 Uhr EDT (verspätet) und am Sonntag, den 25. April um 13:00 Uhr EDT (live) im CBS Sports Network ausgestrahlt. Die Highlights werden am Sonntag auf CBS ausgestrahlt. 2. Mai um 13:00 Uhr EDT. Kostenlose Live-Streams der Rennen werden auf den Facebook- und YouTube- Kanälen SailGP APP und SailGP verfügbar sein.

Alle Rennen der zweiten SailGP-Saison werden auch live in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Servus TV übertragen. Ausführliche Informationen zur Sendung und zusätzliche Möglichkeiten zum Ansehen finden Sie unter SailGP.com/watch