Sail GP: Dies ist Sailing 2.0 mit Video – Die Mission von SailGP, das Segeln in einen Modernen Extremsport zu verwandeln !

SailGP “verwandelt Segeln in einen modernen Extremsport”, sagt Mitbegründer Larry Ellison – und es fällt Ihnen schwer, diese Behauptung zu leugnen.

Der elektrisierende F50-Katamaran ist ein technologisches Wunderwerk und erreicht Geschwindigkeiten von über 50 Knoten. Nur die größten Segler können eines dieser Teile der Designbrillanz fliegen. Dies bedeutet, dass SailGP einige der schnellsten Boote der Welt und auch Spitzensportler bietet – und das führt nur zu einer Sache…

Theater.

Wir haben in Staffel 1 Rekordgeschwindigkeiten , große Rivalitäten und ein Drama gesehen, und SailGP: Racing on the Edge dokumentiert alle Emotionen und Spektakel, bevor die zweite Staffel später in diesem Monat auf Bermuda beginnt .

“Ich bin begeistert von den Rennen”, fährt Sir Russell in SailGP: Racing on the Edge fort . „Wir haben den Teams gleiche Boote gegeben, diese wirklich High-Tech-Boote – aber gleich.

“Sechs dieser Angriffsrunden mit 50 Knoten … woah, das wird etwas zu sehen sein.”