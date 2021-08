Rolex Fastnet Race 2021: Skorpios gewinnt Ziellinie in Cherbourg

Dmitry Rybolovlevs ClubSwan 125 Skorpios gewann heute Abend beim Rolex Fastnet Race die Linienehren, nachdem er die Ziellinie in Cherbourg 2015 BST überquert hatte. Ihre gesamte verstrichene Zeit für den 695-Seemeilen-Kurs von Cowes nach Cherbourg betrug 2 Tage, 8 Stunden, 33 Minuten und 55 Sekunden.

Die vor kurzem gestartete Skorpios nahm an ihrem ersten Offshore-Rennen teil und überstand die brutalen ersten 12 Stunden des Rennens in guter Form. Als die Brise weicher wurde, entfernte sich Skorpios von ihren Hauptrivalen um Linienehren, darunter die Rambler 88 des früheren Siegers George David und die starke IMOCA-Flotte.

Nachdem er erst in den letzten Jahren mit dem Segeln begonnen hatte, war dies das erste Offshore-Rennen von Eigner Dmitry Rybolovlev, das er mit seiner Tochter Anna Rybolovleva erlebte, auch ihr erstes Offshore-Rennen.

„Wir sind mit dem Boot sehr zufrieden, das Team war großartig. Wir möchten dem gesamten Team für diesen großartigen Einsatz danken. Wir haben versucht, konservativ zu bleiben, besonders bei dem starken Wind am Start, aber wir sind gespannt, was das Boot in zukünftigen Rennen leisten kann. Den Fastnet Rock zu umrunden war irgendwie magisch, es fühlte sich an wie ein ganz besonderer Moment.“