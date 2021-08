Olympia Tokyo: Nacra 17 Paul Kohlhoff / Alica Stuhlemmer GER gewinnen Bronze !

5 / 5 ( 8 votes )

Italien gewinnt Gold, Grossbritannien Silber, Deutschland Bronze

Ruggero Tita und Caterina Banti (ITA) haben Gold beim Nacra 17 Mixed Multihull Event gewonnen, während John Gimson und Anna Burnet (GBR) Silber und Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer (GER) Bronze holten.

Italien und Großbritannien starteten aufgrund schlechter Startposition in schlechter Luft und zwangen beide, frühzeitig nach Backbord zu wenden. In der Zwischenzeit wurde Deutschland von den Schiedsrichtern auf dem Wasser eine Strafrunde verhängt, weil es sich nicht von Australien ferngehalten hatte, das sich in Lee von ihnen aufstellte. Der Kampf um Bronze hatte begonnen. Erstes Blut für das Boxing Kangaroo.

Da beide Anwärter auf Gold wieder in der Flotte waren, ging die erste Kreuzung Italiens Weg, Ruggero Tita und Caterina Banti (ITA) überquerten souverän John Gimson und Anna Burnet (GBR) auf den Plätzen sieben und acht.

Großbritannien überholte Italien weiter oben und deckte sie auf der Annäherung an die erste Wendemarke ab, während sie wussten, dass sie einige Boote zwischen sich haben würden, um den italienischen Punktevorteil zu kippen.

Um die Bestmarke herum führten die scheidenden Olympiasieger aus Argentinien Santiago Lange und Cecilia Carranza Saroli (ARG), die diesmal nicht um die Medaillen kämpften.

Ungefähr auf dem sechsten Platz lagen die Rio-Silbermedaillengewinner Jason Waterhouse und Lisa Darmanin (AUS) und während die Deutschen auf Platz 10 kämpften, um sich von den Auswirkungen dieser Strafe zu erholen, lagen die Aussies auf Bronze.

Im Gegenwind überholte Italien Großbritannien und zog vor, was die Goldmedaille für Tita und Banti noch sicherer machte. Deutschland lag noch weit zurück auf dem letzten Platz und musste dringend nachrücken oder die Australier um die Bronzemedaille zurückfallen.

Gegen die Spitze der letzten Luv-Etappe überholte Deutschland Brasilien, ein entscheidender Schachzug, der sie wieder auf Bronze brachte, wenn es so bleiben könnte.

Lange und Saroli (ARG) gewannen das Medal Race, auch wenn sie ihren olympischen Titel nicht behielten, ein guter Abschluss für dieses beliebte Team. Großbritannien wurde Fünfter, ein Platz vor den Italienern, die anfingen, Gold zu feiern. Silber für GBR, Bronze für Deutschland, Dänemark verdrängt Australien auf dem vierten Gesamtrang.

Worte von Andy Rice – World Sailing

Photography by Sailing Energy / World Sailing