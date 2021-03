Paul Cayard leitet das US – Amerkanische olympische Segelprogramm

Rate this post

BRISTOL, RI (23. März 2021) – US Sailing gab heute Paul Cayard (San Francisco, Kalifornien), einen der erfolgreichsten Segler Amerikas, als Executive Director von US Olympic Sailing bekannt. Cayard wird das Ruder des US Sailing Teams übernehmen, einschließlich des US Olympic Sailing Programms.

Cayard war während seiner illustren Karriere stark am olympischen Segeln beteiligt. Er war 1984 und 2004 zweimal Olympiasieger. Als Segler in der Star Class gewann er 2003 bei der vorolympischen Regatta eine Silbermedaille. Cayard wurde bei den Olympischen Sommerspielen 2004 in Athen Fünfter.

“Wir freuen uns sehr, heute bekannt zu geben, dass Paul Cayard die Führung des US-Segelteams und unseres olympischen Segelprogramms übernehmen wird”, sagte Cory Sertl, Präsident von US Sailing. „Pauls Leidenschaft für olympisches Segeln und sein Streben nach Spitzenleistungen haben amerikanische Segler seit Jahrzehnten sowohl auf als auch außerhalb der Rennstrecke inspiriert. Seine starken Führungsqualitäten und Erfahrungen, kombiniert mit seiner Energie und Begeisterung, werden eine enorme Bereicherung für das Programm sein. Wir freuen uns darauf, bei der Vorbereitung auf die Tokyo Games 2021 eng mit Paul zusammenzuarbeiten, und wir glauben an seine Vision für unsere Zukunft, wenn wir auf Paris 2024 und LA 2028 blicken. “

Cayard besprach mit dem US Sailing Team, was ihn dazu inspirierte, in dieser Führungsrolle zu Olympic Sailing zurückzukehren. “Ein Olympianer zu sein, ist sicherlich ein Teil meiner Motivation”, sagte Cayard. “Es ist jedoch meine stärkste Motivation, Amerikaner zu sein und Teil einer Bewegung zu sein, die amerikanische Segler dabei unterstützt, ihren rechtmäßigen Platz im Weltklasse-Wettbewerb einzunehmen.”

Der gebürtige San Franciscoer ist siebenmaliger Weltmeister, siebenmaliger America’s Cup-Konkurrent. Er hat die Welt zweimal umrundet und war 1998 der erste Amerikaner, der das Whitbread Round the World Race gewann. 1998 wurde er zum Rolex Yachtsman von ausgewählt das Jahr und im Jahr 2011 wurde er in die National Sailing Hall of Fame aufgenommen.

“Meine Beiträge werden darin bestehen, die Vision zu malen, die Umsetzung dieser Vision zu leiten und Unterstützung für diese Vision zu sammeln”, erklärte Cayard. “Ich werde eine Kultur der Exzellenz, des Engagements, des Engagements, der Teamarbeit, der Professionalität und letztendlich der Zufriedenheit fördern.”

Cayard ist einer der Pioniere des Sports im Management von Segelteams und bringt eine Fülle von Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Fortune 500-Unternehmen wie Disney, Ford und United Technologies mit. Cayard ist seit 1998 Rolex-Botschafter und hat auch verschiedene Marken unterstützt, darunter Oakley und Zegna.

“Jedes Team ist einzigartig und jede Herausforderung ist einzigartig und erfordert einzigartige Lösungen”, fügte er hinzu.

Cayard drückte seinen Optimismus und sein Vertrauen in die Zukunft des US Olympic Sailing aus. „Wir haben alles, was wir brauchen, um in diesem Land zu gewinnen. Was wir tun müssen, ist, als Amerikaner als Bewegung zusammenzukommen, um American Excellence durch unsere sehr engagierten und talentierten Athleten auf das Spielfeld zu bringen. Auf unserer Reise zur Spitze des Podiums spielt jeder in American Sailing eine Rolle. “

Judge Ryan, US Sailing Board member and a Representative of the Athlete Advisory Council, discussed the hiring from an athlete’s perspective. “I am very excited to welcome Paul Cayard as Executive Director of the US Olympic Sailing program,” said Ryan. “Paul has had a tremendous career in the sport of sailing and is now in a unique position to help pass on his knowledge to this amazing group of athletes. I know Paul has deep empathy for US Sailing Team athletes, having made and missed a US Olympic Team in his career, he knows first-hand the trials and tribulations these athletes go through.”

“Er ist jetzt in der Lage, auf die Bedürfnisse der Athleten einzugehen und zu ermitteln, wie das Team am besten für eine großartige Leistung bei den Spielen 2024 und eine Rückkehr zu hervorragenden Segelleistungen auf heimischen Gewässern in LA 2028 positioniert werden kann”, fügte Ryan hinzu. “Ich bin zuversichtlich, dass unser olympisches Programm bei Paul in guten Händen ist und sich darauf konzentriert, eine nachhaltige Kultur der Exzellenz für zukünftige Generationen aufzubauen.”

Unter der Führung von Cayard wird das US-amerikanische olympische Segelprogramm dem US-olympischen Team erstklassiges Coaching, Elite-Sportlichkeit sowie die weltweit beste Technologie und Innovation bieten. Darüber hinaus wird das Programm sein 2014 gestartetes Olympisches Entwicklungsprogramm (ODP) weiter ausbauen, um eine starke Pipeline junger Talente zu fördern und ihnen zu ermöglichen, die höchsten Träume zu verwirklichen. Insgesamt zielt das Programm darauf ab, eine Kultur der Exzellenz zu schaffen, die jeden amerikanischen Segler inspiriert.

Klicken Sie hier, um mehr über das US Sailing Team und das US Olympic Sailing Programm zu erfahren .

