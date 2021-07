OK Jolle: WM am Gardasee der OK Jolle

Michael Nissen war in den 70er Jahren einer der besten deutschen OK Dingy Segler und ist 44 Jahre später zurück, segelt seitdem seine erste OK Dinghy Regatta und ist nach ein paar Tagen Training ganz zufrieden mit sich. Über den Winter baute er sogar sein eigenes Boot. „Das erste ist, dass das Gefühl sehr gut ist. Das Boot ist konkurrenzfähiger als ich. Das ist eine gute Nachricht, denn es ist schwieriger, das Boot zu trainieren als der Steuermann, obwohl ich denke, dass der Steuermann mit den Manövern noch einen langen Weg vor sich hat. Aber es war nicht so schlimm. Im Moment bin ich nach sechs Rennen 7. Damit habe ich nicht gerechnet, also hoffe ich, dass es so weitergeht. „Aber es macht großen Spaß, das Boot zu segeln und es gibt noch viel zu lernen und ich freue mich auf die anderen Rennen in diesem Jahr, die Dänische Meisterschaft, die Kieler Woche und die Deutsche Meisterschaft. Ich hoffe, an allen teilnehmen zu können.“ Die Ergebnisse bleiben seit Dienstag unverändert. Die Flotte soll am Donnerstag um 8.30 Uhr für die letzten beiden Rennen aufs Wasser zurückkehren. Ergebnisse nach 6 Rennen :

10 GER 5 Ralf Tietje 49 Full results here: https://www.racingrulesofsailing.org/documents/2292/event Photos: Emilio Santinelli/Circolo Vela Arco Many more photos on the club’s Facebook page: https://www.facebook.com/CircoloVelaArco